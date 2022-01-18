Реконструкция Театра имени Луначарского начнётся этим летом

Фото: Алёна Назаркина

Реконструкцией Театра имени Луначарского займётся московского компания «Смартстрой». С ней Единая дирекция капитального строительства подписала контракт без проведения конкурса, передаёт новостной портал ForPost.

За сумму почти в 2 млрд рублей компания займётся переоснащением сцены: установит пять софитных подъёмов, шесть световых башен с электроприводом, поворотный круг-кольцо диаметром 13 метров, раздвижные двери карманов сцены, а также дымовой клапан с лебёдкой. Также будут выполнены работы с системами отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроснабжения, телефонизации и радиофикации.

По данным госконтракта, разработка проекта будет проходить параллельно с «ремонтно-реставрационными работами», начало которых назначено на 1 июня этого года, окончание – к декабрю 2025 года.

Напомним, о ремонте театра стало известно ещё в 2019 году. Объект входит в Федеральную целевую программу. Весной прошлого года руководство культурного учреждения просило перенести запланированную дату реконструкции из-за отсутствия помещения, в котором коллектив мог бы дальше ставить спектакли.

«Это наша инициатива была, потому что нам переходить некуда. Ведь для того, чтобы нам выйти из театра, необходимо иметь место для работы коллектива. Если реконструкция произойдёт, а она обязательно произойдёт в скором будущем, нам нужно найти то место, где мы бы радовали своим творчеством севастопольцев и гостей города», – рассказывала директор театра Ирина Константинова.