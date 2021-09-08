Реконструкцию Исторического бульвара планируют завершить в следующем году

Реконструкцию Исторического бульвара планируют завершить уже в следующем году. Информация о проведении соответствующего конкурса появилась на портале государственных закупок, сообщает новостной портал Forpost.

Согласно опубликованным данным, за почти 110 миллионов рублей будущему подрядчику предстоит установить ограждения и навесы, обновить тротуары, отреставрировать здания кинопавильона, мемориального музея Папанина и склад сувенирной продукции.

При этом завершить все работы и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию победитель конкурса должен будет за 6,5 месяцев с момента подписания контракта.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что реконструкция исторического бульвара может возобновиться уже в следующем году. По его словам, до конца 2021-го необходимо завершить работу над всеми нюансами нового проекта.