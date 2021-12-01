Реконструкцию развязки «Огурец» планируют завершить к концу 2025 года

Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки на 5 км Балаклавского шоссе – в простонародье ее называют «Огурец». Соответствующая информация 26 ноября появилась на сайте Госзакупок.

Выполнение работ оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Подрядчик ООО «Антей-Стройинвест», назначенный без проведения конкурса распоряжением губернатора Севастополя от 24 сентября 2021 года, по плану должен завершить реконструкцию в декабре 2025 года. Заказчиком работ выступает госучреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

В ближайшее время подрядная организация получит 30% аванса.

Напомним, проект транспортной развязки предполагает строительство двух путепроводов и четырех местных проездов, устройство автобусных остановок в районе «Авикса» и улицы «Дачная», а также устройство 5-ти пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что для реализации проекта город выкупит 28 земельных участков (общей площадью около 7 тысяч квадратных метров).