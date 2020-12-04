Реконструкцию сквера у Дворца культуры рыбаков завершат к концу года

Реконструкция сквера у Дворца культуры рыбаков завершена на 90%. Торжественно открыть новую территорию для посетителей планируют к концу года. Фактурная плитка, новые детские площадки и свежие зеленеющие газоны. Уже сейчас пространство сложно узнать – так сильно оно преобразилось.

Ремонтные работы у Дворца культуры рыбаков начались в конце апреля. За 8 месяцев территория в 3,5 гектара изменилась до неузнаваемости. Старую разбитую плитку сменила новая фактурная. На её светлом фоне особенно выгодно сочным зелёным цветом выделяются клумбы. Они уже практически полностью выстелены газоном. Чтобы он наверняка хорошо прижился, уже сейчас в парке регулярно включается система капельного орошения. В будущем она будет работать автоматически. Благодаря обилию зелени пространство буквально расцвело. Некоторые растения, как, например, Аллею роз, решили сохранить, что-то высадили заново. Так, в парке появилась аллея из кипарисов.

АЛЕКСЕЙ ЯРУСОВ, глава Гагаринского муниципального округа Севастополя: «Благоустроена сама территория. Предусмотрено парковочное пространство, что очень важно, поскольку ДКР всегда принимает большое количество гостей. Хорошие качественные концерты они проводят, и люди сюда едут. Установлены новые скамейки. Красиво предусмотрено освещение. Я считаю, что когда к концу года этот объект будет официально введён в эксплуатацию, жители города Севастополя, жители Гагаринского района будут приятно удивлены»

Сюрприз ждёт и родителей с детьми. На территории теперь расположены две новые детские площадки – для малышей и детей постарше. В отличие от большинства городских детских пространств, в качестве покрытия здесь выбрали не резиновые блоки, а мелкую круглую гальку. Такое решение не только смотрится гораздо эстетичнее, но и выигрывает в части надёжности – из-за высокой влажности в нашем регионе резина обычно довольно быстро трескается. Есть здесь и спортивная площадка. Также пространство оборудовано для маломобильных граждан. Пандус отвечает всем техническим требованиям, при этом выполнен аккуратно и хорошо вписывается в общее пространство. Работой руководство и сотрудники Дворца культуры рыбаков очень довольны. Рассказывают, что подрядчик на всех этапах прислушивался к их пожеланиям и с готовностью принимал предложения.

ТАТЬЯНА ЗЕНИНА, директор Дворца культуры рыбаков: «Памятный знак, который был практически заброшен, к открытию площади Дома культуры рыбаков в 1978 году. Поэтому этот памятный знак мы просили подрядчика сохранить как раритет и найти ему достойное место. Я считаю, что нашли действительно красивое место, установили. Очень приятно, что наша площадь засверкала, засияла. Поэтому рады будем видеть всех севастопольцев на открытии площади».

Заказчиком выступило ГБУ «Парки и скверы». В ходе тендера для выполнения работ в рамках Федеральной целевой программы была выбрана севастопольская компания «Тектум». Местный подрядчик легко смог найти общий язык и с руководством учреждения культуры, и с городскими властями. Сумма предложенного ему контакта составила 81 миллион рублей. Ранее эта же компания выполняла реконструкцию фонтана перед входом в Дворец культуры рыбаков.

СОФИЯ ДРАГОВОЗ, корреспондент: «Для севастопольцев парк станет своеобразным новогодним подарком. Открыть его планируют к концу года. К этому времени тут уже появится большая украшенная ёлка и атмосфера настоящего праздника».

София Драговоз, Александр Устич, «Севинформбюро»