Рекордный уровень смертности от коронавируса за неделю зафиксирован в Крыму

За прошедшую неделю в Крыму от коронавируса скончались 73 человека – это максимальный недельный показатель летальности в соседней Республике за весь период пандемии. Такие данные привела глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Пятая часть умерших на минувшей неделе от коронавируса – младше 65 лет.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Рекордным на этой неделе стал уровень смертности. 73 летальных исхода зарегистрировано за последнюю неделю – это самый высокий показатель за весь прошедший период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией. И 20% – это лица, не достигшие 65 лет».

К счастью, летальных исходов среди привитых от коронавируса в Крыму на данный момент не зафиксировано. Поставки вакцин в регион идут стабильно.

АЛЕКСАНДР ОСТАПЕНКО, министр здравоохранения Республики Крым: «Вчера мы получили в республику крупную партию вакцины в количестве 33 тысяч доз, которые сегодня будем выдавать в наши медицинские организации. Также в ближайшее время дополнительно ещё ожидаем прибытие 22 тысяч доз».

По данным Министерства здравоохранения, всего в Крым с начала прививочной кампании поступило более 450 тысяч доз вакцины. Вакцинировано первым компонентом 420 тысяч человек, вторым – более 360 тысяч. Остаток вакцины в медицинских организациях составляет порядка 30 тысяч доз.