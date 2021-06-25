Рельсовые автобусы будут использовать в качестве городских электричек

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Техническое задание на проектирование в Севастополе городской электрички находится в стадии доработки. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на ответ «Крымской железной дороги». Возможно, на этом виде транспорта можно будет добраться до медицинского кластера.

«По итогам рассмотрения документации возникла необходимость внесения уточнений в части использования на маршрутах движения электропоездов, строительства инфраструктуры в местах примыкания к остановочным пунктам, в том числе рассмотрения возможности строительства остановочного пункта «Медицинский кластер», а также сокращения интервалов движения поездов», – говорится в ответе КЖД.

Кроме того, стало известно, что предусмотрена закупка подвижного состава – это необходимо, чтобы в час «пик» поезда ходили с интервалом в 15 минут.

Планируется использовать рельсовые автобусы третьего типа (РА-3), произведенные АО «Метровагонмаш» (Мытищи).