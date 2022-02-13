Ремонт динамиков JBL

Часто задаваемые вопросы

1. Порт зарядки моего динамика JBL не работает; как я могу его отремонтировать?

Если у вас поврежден порт зарядки, а на ваше устройство все еще действует гарантия, рассмотрите возможность посещения сервисного центра JBL для ремонта. Не пытайтесь ремонтировать его, если у вас нет навыков и оригинального сменного порта.

Порт зарядки очень чувствителен и при небрежном обращении может привести к еще большему повреждению внутренней схемы динамика.

2. Какова процедура ремонта динамика JBL, если он находится на гарантии?

Это с даты покупки первоначальным конечным покупателем. Для этого сначала заполните форму заказа, доступную на странице гарантийной поддержки JBL . Вам будет отправлено электронное письмо с разборчивой копией оригинальной квитанции о покупке или счета-фактуры, адресом доставки и серийным номером продукта.

Как только вы получите это, агент службы поддержки клиентов свяжется с вами и предоставит дополнительную информацию в течение 24–48 часов.