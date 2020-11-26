Ремонт дороги Севастополь – Бахчисарай – Симферополь близится к финишу

Севастопольские чиновники проверили ход ремонта автодороги Севастополь – Бахчисарай – Симферополь. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и на некоторых участках уже близятся к завершению. Всего дорожники обновят порядка 16 километров трассы. По итогам выездной проверки у представителей Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя к одному из подрядчиков появились серьёзные замечания.

Завершается ремонт автодороги Севастополь-Бахчисарай-Симферополь – работы одновременно проводятся на трёх участках трассы. Представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя проверили как идёт ремонт дороги. По итогам проверки не обошлось без замечаний.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Есть некоторые существенные замечания, на которые я обратил внимание нашего подрядчика, чтобы он всё-таки ускорил работы с остановочными карманами и совместно с ГБУ «Севавтодор» ускорил установку остановочных павильонов».

Ремонт трассы Севастополь-Бахчисарай-Симферополь ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По госконтрактам три разных подрядчика – АО «Севдорстрой», ООО «Дорожник» и ООО «Агрий» обновят около 16 километров автодороги.

ПАВЕЛ ИЕНО, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя: «Всего ремонтные работы в себя включают замену порядка 100 тысяч квадратных метров изношенного асфальтобетонного покрытия, формирование обочины, укрепление обочины дороги, и восстановление барьерного ограждения».

Один из подрядчиков – ООО «Дорожник» ведёт работы в районе улицы Горпищенко. Здесь, согласно госконтракту, запланирован внушительный объём работ.

ВИТАЛИЙ ДОРОФЕЕВ, генеральный директор подрядной организации «Дорожник»: «На дороге протяжённостью 7 км будет сделано 8 остановочных карманов, проложено 3 км 85 метров барьерного ограждения, установлено более 200 знаков. И также будет заменено покрытие более 70 тысяч квадратных метров покрытия».

Другой участник ремонта трассы – ООО «Агрий» завершает укладку асфальтобетонного покрытия на подъезде к селу Верхнесадовое. Сейчас на участке работает дорожная техника.

Быстрее всего с запланированным объёмом работ справится АО «Севдорстрой». Рабочие подрядчика уже завершают установку ограждений.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛЕНКО, главный инженер АО «Севдорстрой»: «На сегодняшний день выполнена полная укладка асфальтобетонного покрытия, выравнивающий слой плюс верхний. Отсыпаны обочины на 100%. И осталось только доделать благоустройство, что вы сейчас и видите. Барьерные ограждения около двух километров, знаки поставить и нарисовать разметку».

В Севастополе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году отремонтируют 94 объекта общей протяженностью более 90 километров.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»