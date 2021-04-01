Ремонт ГРМ. Замена ремня / цепи ГРМ

Что нужно знать про ремень механизма газораспределения (ГРМ)?

Наверное, немного отыщется автомобилистов, которые бы не знали, что представляет собой ремень ГРМ, и насколько важную функцию он выполняет в работе силового агрегата автомобиля. Ремень ГРМ обеспечивает соединительный привод и синхронное функционирование 2-х главных деталей двигателя, коленвала, и распределительного вала (или валов). Причем, проскальзывание ремня по шкивам категорически недопустимо, задача синхронизации в том и заключена, что пока распределительный вал сделает 1 оборот вокруг своей оси, коленвал должен провернуться дважды, и не иначе. Также вас может заинтересовать ремонт ГРМ и замена ремня / цепи ГРМ, чтобы узнать подробнее нужно тут.

Данная синхронизация обеспечивает слаженную работу всех деталей силовой установки, включая клапана, которые открываются, когда поршень находится в ВМТ, и закрываются, при его передвижении вниз по гильзе цилиндра. Особого внимания к техническому состоянию требуют ремни ГРМ, функционирующие на силовых установках, в которых поршневая и клапанная группы деталей размещаются моноблочно. При проскальзывании ремня, а тем более при его обрыве, происходит сбой синхронизации, как неминуемое следствие — удар поршней по клапанам, в результате которого последние подвергаются механической деформации (загибу).

Это, естественно, несовместимо с адекватной работой двигателя и в подавляющем большинстве случаев, влечет за собой определенные неприятности: нужно будет вызвать эвакуатор в Орле или любом другом ближайшем городе, после чего потребуется капитальный ремонт силового агрегата, который обойдется очень дорого. К сожалению, сегодня не один производитель не может совершенно точно предсказать, сколько времени прослужит ремень ГРМ, к тому же многое решают факторы совершенно независящие от производителя, например: режим эксплуатации автомобиля, нагрузки, индивидуальная манера управления транспортным средством. По этой причине все автомобильные компании настоятельно рекомендуют точно соблюдать графики регламента замены ремня ГРМ, которые указаны в технических инструкциях, причем, они могут быть различны, для разных автомобильных марок и моделей.

Однако все технические рекомендации вовсе не освобождают автомобилистов от обязательно проведения периодических визуальных осмотров состояния ремня ГРМ, который может придти в негодность ранее регламентированного срока. В случае обнаружения дефектов ремня, надрывов, обрыва зубьев, отслоений корда, его требуется немедленно менять, в комплексе с роликами, натяжителем, а иногда специалисты рекомендуют заменить и насос водяного охлаждения, так, как часто, после пробега в 100 тыс. км. подшипники вала помпы начинают рассыпаться, о чем свидетельствует появление свиста в районе узла при работе двигателя. Разобрав привод ГРМ, следует, также, установить новые сальники валов, даже если они еще не «потекли», в противном случае, в ближайшее время может возникнуть необходимость повторной разборки привода ГРМ, а это влечет дополнительные затраты, как времени, так и финансов.