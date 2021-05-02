Ремонт Исторического бульвара возобновится не раньше 2022 года. Об этом журналистам сообщил директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков. Сроки завершения работ на объекте уже неоднократно сдвигались из-за недобросовестности подрядчиков (на одного из которых заведено уголовное дело), и проектировщиков. И вот недавно был расторгнут очередной контракт. Выяснилось, что проект, по которому велись работы, был подготовлен с целым рядом нареканий – в частности, в нём не были учтены расположенные на Историческом бульваре памятники. Поэтому возобновить реконструкцию после разрыва договора с прежним подрядчиком и подписания нового не удалось – сейчас всю документацию необходимо переработать.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Музея Героической обороны и освобождения Севастополя: «Чтобы ускорить работы, было принято решение, чтобы заказчиком допроектирования был музей. Вы знаете, что ранее музей юридически не участвовал в процедурах, связанных с реконструкцией Исторического бульвара. Существует мнение, что это одна из причин, что получилось всё не так, как было задумано. Я бы не упрощал ситуацию. Там целый комплекс проблем сложился. Самое основное – это было естественное желание сделать всё в сжатые сроки».

По оптимистичным прогнозам главы музея, пересмотреть проект необходимо в течение 2021 года. При этом предполагается разделить его на две части, чтобы продолжить реконструкцию на первом этапе, пока второй – дорабатывается.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Музея Героической обороны и освобождения Севастополя: «Проектирование – двухэтапное. В основе его лежит экспертное мнение рабочей группы, созданной на основе севастопольской профессиональной среды и сообщества, и позволит нам учесть те проектные решения, которые были заложены в проекте восстановления Севастополя в послевоенные годы, в 1951 году – это одна из основных задач музея. А также сделать максимально комфортными и приспособленными все те проектные решения, которые были не до конца доработаны. Работы строительные предполагаются с начала 2022 года».

Александр Барков рассчитывает, что такой порядок действий позволит завершить реконструкцию Исторического бульвара одновременно с ремонтом здания Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – в 2023-м.