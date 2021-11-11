Слово «ремонт» у багатьох одразу викликає негативні емоції. Таке відчуття пов'язане з тим, що це дуже трудомісткий, тривалий та витратний процес. Особливо якщо роботи виконуються самостійно. У цій статті докладно описано, з чого розпочати ремонт у квартирі залежно від його різновиду, які матеріали вибрати і в якій послідовності виконувати роботи, щоб ремонт проходив без проблем, а результат перевершив усі очікування. Ремонт квартир з відповідальним підходом та якісним результатом ви можете замовит тут https://remont-bud.com.

Все про ремонт квартир: різновиди та варіанти оздоблення

Етапи ремонту квартири та вартість робіт залежить від стану приміщення, виду ремонту та розміру території, що охоплюється, тобто це може бути вся квартира або окремі її приміщення. Існує капітальний, косметичний та євроремонт. Кожен з них має свою чітку послідовність дій, від правильності виконання якої залежить кінцевий результат і тривалість періоду експлуатації.

Капітальний ремонт вважається найбільш масштабним і трудомістким, який вимагатиме не лише багато сил, а й значних фінансових витрат. Він передбачає повну реконструкцію квартири з можливим переплануванням, заміною вікон, дверей, інженерних комунікацій, стельового, настінного та підлогового покриття. Зазвичай починається ремонт квартири з нуля.

Косметичний ремонт будинку або квартири передбачає заміну декоративного оздоблення елементів приміщення в одній або кількох кімнатах. Можливо, що при знятті старого покриття потрібно виконання невеликого коригування поверхні стін, стелі, підлоги та кутів. Проте виконання робіт не займе надто багато часу і не вимагатиме значних фінансових вкладень, які залежать від обраного оздоблювального матеріалу.

З чого розпочати ремонт у кімнаті при виконанні косметичної обробки? Важливим процесом у цьому випадку може стати виконання чорнового оздоблення, яке збільшить загальну вартість робіт, проте дозволить отримати очікуваний естетичний ефект від вибраних облицювальних матеріалів.

Виконання євроремонту передбачає застосування оригінального дизайнерського підходу при оформленні приміщення з використанням дорогих матеріалів закордонного виробництва, унікальних технологій та сміливих стильових рішень. Такий ексклюзивний та гарний ремонт у квартирі можуть дозволити лише заможні люди, які мають намір витратити на втілення своїх бажань солідну грошову суму.