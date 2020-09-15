Ремонт лестницы в Крепостном переулке затянулся до конца года

Без поручней, освещения и ливневой канализации. Ремонтируемая лестница в Крепостном переулке сейчас выглядит брошенной. А после сильного дождя на неё намыло грязь и камни, поэтому ходить по ступеням стало небезопасно. С такой проблемой в редакцию нашего телеканала обратились жители близлежащих домов, которые уже больше года спускаются и поднимаются фактически по строящемуся объекту.

Ни поручней, ни уверенности в своей безопасности. Жители домов в окрестностях Крепостного переулка спускаются и поднимаются по этой лестнице по несколько раз в день. Ступеньки ведут в сквер 300-летия Российского флота. А ведь это центр Севастополя. Горожане вынуждены терпеть разруху и грязь уже больше года – именно столько здесь длится капитальный ремонт пролётов. Закончить строительные работы обещали к концу июля, но и в сентябре лестница по-прежнему не готова. Уже несколько недель здесь не работает подрядчик, отсутствует паспорт объекта. Недавно к неудобствам жителей добавились грязь и камни, которые намыло на ступеньки во время дождя. Убирать их никто не торопился, говорят люди.

НАТАЛЬЯ РОМАНЕНКО, жительница дома №8 по улице Бакинской: «Вот это безобразие до сих пор остаётся. Сейчас я ожидала, кто-то поднимался, кто-то спускался. Я спрашиваю: удобно ли по этой лестнице ходить. Все говорят – неудобно, потому что нет защиты. У нас зимой проблема здесь – после дождя гололедица. Вы сами видите, что нет ни одного перила, ни одного поручня. И я вообще не понимаю: мы что здесь не люди? Нам тоже хочется, чтобы к нам проявили уважение. Дети идут в школу, дети идут в детский сад. И как можно по этим ступенькам спуститься, в эту грязь попасть и потом прийти в школу».

Один из местных жителей Юрий Федотов утверждает, что подрядчик предложил ему самому убрать грязь с лестницы.

ЮРИЙ ФЕДОТОВ, житель дома №2 по улице Нефёдова: «Я должен возле своего дома эту лестницу. Но эта лестница от меня пятьдесят метров. Я убираю возле своего дома три-четыре метра, но ходить за сто метров убирать грязь – это в мои компетенции не входит, и мне есть, чем заняться. Главное – сделать ливнёвку, которая здесь необходима. Я не строитель, я не архитектор, не знаю, куда она должна идти. Я знаю, что здесь при любом дожде идёт сильный поток воды. Вся гора: Нефёдова улица, Верхняя улица, Частника – всё сюда идёт».

Отвечая на наш информационный запрос, глава Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Евгений Горлов рассказал, что пока капитальный ремонт лестницы не завершён, устранять последствия стихии должен подрядчик. Но рабочие индивидуального предпринимателя Олега Шкуропата убрали грязь только после многочисленных обращений жителей почти через неделю после дождя, жалуются местные. Когда объект сдадут, за его содержанием будет следить государственное учреждение «Парки и скверы». А ливневую канализацию, которую так ждут жители района, сделают только в следующем году, когда начнётся вторая очередь капитального ремонта лестницы.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Проектом было предусмотрено устройство лестницы, которая по сути находилась над линией электропередач, то есть она закопана в земле. Соответственно, лестницу проектировщики разместили прямо на этом участке, тем самым нарушая охранные зоны и безопасность. В случае аварийной ситуации данную лестницу могли бы разрушить. Дано поручение государственному казённому учреждению пересмотреть проект.При дожде не организована система водоотведения, которая тем самым разрушает брусчаточное покрытие. Мы тоже это учтём в новом проекте. То есть водоотведение сделаем комплексно, чтобы вода не попадала не лестницу, не разрушала тем самым восстановленные элементы».

Вторую часть лестницы в Крепостном переулке капитально отремонтируют по новому проекту только в следующем году. А те пролёты, на которых работы ещё не завершены, приведут в порядок до конца этого года, обещает Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сегодня то, что организовано и сделано, будет доведено до логического завершения, чтобы было комфортно для перемещения жителей. Есть и бастион, который является памятником культурного наследия. Там сегодня люди начинают парковать транспортные средства, хотя эта зона вообще не предназначена для парковки. Мы будем устанавливать какие-то ограждающие конструкции в виде блоков или полусфер, которые будут препятствовать проникновению автотранспортных средств, кроме спецтехники».

Также до конца года новую часть лестницы облагородят: поставят скамейки и мусорные контейнеры, установят опоры освещения и озеленят прилегающую территорию.

Маргарита Борисенко, Александр Устич, Юрий Реутин, «Севинформбюро»