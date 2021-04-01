Ремонт металлопластиковых дверей в Киеве: особенности и частые поломки

Неисправности дверных конструкций из пластика распределены на две разновидности. К первому типу причислены поломки, которые имеют отношение к износу различных элементов. Ко второму виду относятся те проблемы, которые связаны с механическими повреждениями. Не забывайте о том, что если вы не обладаете достаточным количеством знаний и умений, то устраняйте лишь простые неполадки.

Наиболее часто неисправности имеют отношение к дверной ручке. В том случае, если по ней пошла трещина, то вы можете достаточно легко заменить. Для этого вам необходимо выкрутить два шурупа, а также извлечь сломанную ручку, а на ее место установить новый элемент. Также вас может заинтересовать ремонт металлопластиковых дверей в Киеве, подробнее на сайте https://viknovaplus.com.ua/remont-plastikovyh-dverej/.

В некоторых случаях бывает так, что повернутая в одно положение ручка, не поворачивается в другую сторону, а значит, дверь нельзя закрыть. Вызвано это плохим функционированием блокиратора, который препятствует повороту ручки в недопустимое положение. Для того чтобы можно было снова пользоваться дверью, вам необходимо нажать на металлический язычок, который выступает, а также повернуть ручку в требуемое положение.

В том случае, если через некоторое время проблема вновь повторилась, то причиной этого может стать температурная деформация пластика. Для того чтобы ее устранить, вам необходимо найти пластину, а также подложить под нее подкладку, толщина которой будет составлять 2-3 миллиметра. После этого можно все устанавливать обратно.

Бывает так, что вам достаточно сложно повернуть ручку. И для того, чтобы ее повернуть, вам необходимо приложить максимум усилий. Это может быть вызвано тем, что смазка, используемая для нормального функционирования, начала высыхать. Чтобы исправить этот недостаток, вам стоит приобрести смазочное вещество, а также нанести его на все подвижные элементы.

В некоторых случаях к такому результату может привести провисание дверной конструкции. Чтобы устранить недостаток, вам необходимо выполнить регулировку двери, воспользовавшись шестигранным ключом.

Для предотвращения тепловых потерь, необходимо использовать уплотнители, а также теплоизоляционные материалы. С их помощью можно обработать дверь, устранив все отверстия и щели. При этом прижимать материал необходимо максимально плотно, особенно в зимний период. В летнее время теплоизоляцию можно демонтировать.

Если возникнут более серьезные проблемы, то стоит обратиться к профессионалам, которые специализируются на данном вопросе.