Ремонт паркета. Основные методы устранения дефектов

Экзотика паркета

И вот наступил долгожданный ремонт полов. Перед хозяином дома встает выбор, какой же пол предпочтительнее для его квартиры. Большущее разнообразие может вскружить голову. Поэтому в данной статье пойдет речь об экзотическом паркете. Особенностью данного паркета является верхний слой, который состоит из пород деревьев экзотических стран. Этот паркет долговечный, прочный, он опережает по качествам своих собратьев. Так же необходимо отметить его цветовую палитру. Хорошо уложенный такой паркет выглядит шедеврально. Самостоятельно сделать работы по паркету сложно, поэтому рекомендовано обратиться за помощью к паркетчикам компании «Идеал-паркет». Более детально на сайте https://ideal-rem.ru/parketnyie-rabotyi//.

Конечно, нельзя не отметить стоимость экзотического паркета, она значительно выше. Дело в том, что деревья, из которых производится такой паркет, растут на небольших территориях. Паркетная доска сейчас довольно популярна среди современных интерьеров квартир и домов. А также нужно отметить трудоемкость производства паркета. Это связано со структурой древесины. Обязательно необходимо акцентировать внимание на странах, которые являются поставщиками древесины. Это Китай, Африка, Индонезия, Америка, Бразилия. Каждая страна является поставщиком определенной древесины, и она ценна своими качествами.

К таким категориям относятся: венге, панга, бамбук, зебрано, кемпас, тик, мербау, орех, махагон, кумару, тигровое дерево, палисандр, окан и многие другие. Каждый материал ценный и поэтому необходимо отметить их качества.