Ремонт площади Ленина не помешает параду Победы — власти Симферополя

Власти Симферополя заверили, что ремонтные работы на площади им. Ленина не помешают проведению парада Победы 9 мая, передает Крыминформ, ссылаясь на начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова.

В Симферополе «ВАД» досрочно открыл проезд по проспекту Вернадского Она заверила, что площадь будет огорожена аккуратно и красиво.

«Там, где стоял экран, там он и будет стоять. И ветераны, и техника, все будет двигаться по проспекту Кирова. Из-за ремонта дорог немного смещается путь к Вечному огню. Теперь он пройдет по ул. Розы Люксембург, а не по Карла Маркса. Но парад остается в силе, все в силе. И шествие, и поздравления – все будет», – сообщила Маляров.