Ремонт подземного перехода на Генерала Острякова подорожал в два раза

Изначально закончить ремонт подземного перехода на Генерала Острякова планировалось к декабрю этого года. Но из-за увеличения объёма требующихся работ объект будет готов в августе следующего года, передаёт новостной портал ForPost.

Также увеличилась стоимость работ – с 6 до 13 миллионов рублей.

Во время демонтажа старой плитки обнаружились дыры в несущих конструкциях, частично разрушенная арматура. По плану подрядчик – ООО «Куб» – полностью заменит лестничные пролёты и облицовку, обустроит пандусы для маломобильных граждан, проведёт новое оборудование, сделает специальные козырьки, которые будут защищать от дождя, а также приведёт в порядок ливнёвки.

Напомним, ремонт подземного перехода начался в июле этого года.