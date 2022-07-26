Ремонт редуктора заднего моста. Для чего нужен вал карданный в структуре техники?

За счет заднего моста на автомобиле соединяются колеса на оси. Конструкция получается опорой для задней части машины. У редуктора есть ряд узлов: передача с дифференциалом. Механизм способен повысить передаточное число на трансмиссии.

Установка ломается при неисправных подшипниках. Компоненты размещены в чулках, они закреплены к агрегату. Когда чулки с дефектом, изгибаются валы. В результате возникает перекос у основной шестерни. Надламываются компоненты, появляются сколы — редуктор «клинит».

Причиной изъяна может стать недостаточный объем масла (вовремя не заливают в установку). Поэтому жидкость следует периодически обновлять. Подобную операцию совершают спустя 35 тыс. километров по пробегу.

Осуществляем процедуру ремонта – деталь меняем. Симптом поломки выявить элементарно: проблема проявляется в период резкого торможения, на поворотах, с ускорением транспорта. Шумы могут проявиться возле заднего моста. Предварительно сливают трансмиссионный состав из редуктора.

Сразу отсоединяем кардан, извлекаем полуоси. Заказать новый карданный вал под замену старого вы можете в магазине https://kardangruz.ru/val-kardannyy-ural/. Соответственно, приходится убирать барабаны тормозные и сзади колеса. Откручиваем болты крепежные на мосту и редукторе. Размещая новый компонент, воспользуемся герметиком и картонной прокладкой. Затем оборудование заправляем свежим маслом. Закрепляем фланец детали плотнее с подшипниками. Иногда выявляется ржавчина на соединении. Это обнаруживают при демонтаже барабанов.

Установку можно регулировать. Такую манипуляцию совершают при определенных исходах: в момент характерного гула на скорости. Сказываются значительные нагрузки, которые испытывает транспорт.

Неполадки появляются при движении с прицепом, при повреждениях механики. Теперь проверяем механизм. Снимаем детали редуктора, убираем фланцы, скидываем сальники, вытаскиваем сателлиты. Все изношенные изделия меняем. Оценив по отдельности элементы, оборудование собираем.

Монтируем ведущую шестерню, прилагая шайбу регулирования. С фланцем ставим распорную втулку и подшипник ступицы FAG. Аккуратно затягиваем гайку, выдерживая усилие. Теперь ставим шестерню на корпус, подтягивая болты. Осталось отрегулировать люфт узла. Провернем шестерню, оценив наличие зазора. Покачаем компонент по сторонам, продиагностируем соединение. Допустим лишь незначительный люфт – запас при нагревании редуктора.

Наконец замеряем позиции между болтами. Фиксируем гайки на плоскости. Сохраняем величину одинаковую. На этом операция завершена.