Ремонт севастопольской «Ракушки» привёл к уголовному делу

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными при ремонте летней эстрады «Ракушка». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено: два пакета проектно-сметной документации зрительного зала с обустройством крыши и шахматного клуба разработаны на основании госконтрактов, которые заключил Андреевский дворец культуры в сентябре и декабре 2019 года. Именно этому учреждению была передана эстрада в оперативное управление.

Летняя эстрада «Ракушка» находится в границах объекта культурного наследия «Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства». Но в нарушение закона об объектах культурного наследия госконтракты на разработку проектно-сметной документации не содержали обязательных разделов об обеспечении сохранности объекта, согласованных с Севнаследием.

Несмотря на это, на основании разработанной документации в июле 2020 года началось выполнение капитального ремонта, которое в сентябре того же года приостановлено.

«Капитальные сооружения, созданные за указанный период с нарушением требований законодательства об объектах культурного наследия, нарушили подлинный облик бульвара и в последующем были демонтированы. В результате этого бюджету города причинен ущерб в размере более 16 млн рублей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело заведено по статье «Превышение должностных полномочий». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.