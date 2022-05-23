Ремонт телевизоров СОНИ на кухне с гарантией качества

Вы когда-нибудь заходили в дом с телевизором на кухне, и по какой-то причине это правильно? Это произошло не случайно — вот как вы можете найти идеальный телевизор для своей кухни.

1. Куда повесить телевизор?

Сколько места у вас на прилавке? На стене?

Многие кухонные телевизоры представляют собой либо откидные модели, которые вы можете установить под шкафами, либо вертикальные блоки с широкой подставкой для защиты от ударов.

Если у вас есть открытое пространство на стене, это еще одно отличное место для вашего экрана.

Тщательно подумайте и выбирайте необходимый размер телевизора перед покупкой.

Перед покупкой вы можете поставить на место телевизора на несколько дней манекен, чтобы убедиться, что спот работает. Просто вырежьте кусок картона и встаньте или приклейте его на место. Это даст представление о том, подходит ли то место для телевизора.

Не устанавливайте телевизор на верхней части микроволновой печи. Изображение будет размытым и зернистым каждый раз, когда вы что-то готовите в микроволновке. Если у вас случилась поломка телевизора, то вот здесь можно заказать услугу ремонта.

2. Какой цвет лучше?

Большинство кухонных телевизоров доступны в черном, белом или серебристом цвете. Это просто вопрос координации с вашим декором. Некоторые из них представлены в ярких цветах, таких как ярко-розовый, что может стать хитом, если у вас более красочная кухня.

3. Сколько у вас места?

Большинство кухонных телевизоров имеют размер 23 дюйма или меньше. Откидные телевизоры под прилавком — самые маленькие из множества, обычно в 15-дюймовом диапазоне. Но большие телевизоры тоже могут хорошо работать.

Подумай, где ты будешь, когда смотришь телевизор.

Небольшой телевизор подходит, но если вы обычно обедаете на кухне на своих удобных барных стульях, вам может потребоваться телевизор большего размера, который установлен на стене или стоит на полке.

Также подумайте, будете ли вы наблюдать из разных мест — скажем, стоя у плиты во время приготовления пищи, а затем сидя во время еды. В этом случае вам может понадобиться поворотная основа, которая позволит вам указывать на экран, где бы вы ни находились. Некоторые телевизоры под прилавком также вращаются на своих подвесных кронштейнах.

4. Как вы услышите телевизор?

Кухонные телевизоры славятся своим низким качеством звука — но давайте будем честными, их крошечные динамики должны конкурировать с ревущим вентилятором, жужжанием микроволн, стремительными раковинами и грохотом кастрюль. Если вы хотите услышать каждое слово, убедитесь, что на вашем кухонном телевизоре есть выходной аудиоразъем, а затем подключите дополнительные колонки или звуковую панель.