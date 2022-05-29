Силикатный кирпич является широко распространенным строительным материалом, который обладает замечательными строительными качествами. Его отличает правильная форма, точные размеры и достаточный уровень прочности.

При производстве силикатного кирпича применяется более компактное технологическое оборудование, чем при изготовлении глиняного кирпича. Производственный цикл изготовления силикатного кирпича сравнительно короткий. При его производстве расход топлива оказывается небольшим. Больше про ремонт трещин кирпичных кладок в частных жилых домах можете смотреть здесь.

Для производства этого строительного материала применяют кварцевый песок и известь. Особенностью его производства является обработка в автоклавах кирпича-сырца под давлением и в насыщенной водяным паром среде.

В России массовое производство силикатного кирпича началось в 19 веке. Этот материал успешно применяется и сегодня. Современное производство этого материала характеризуется повышением уровня механизации технологических процессов, а также внедрением автоматизированных линий, позволяющих увеличивать выпуск продукции при снижении непосредственного участия работников в процессе производства. Современные автоматы снимают с прессов кирпич, а также производят его укладку на вагонетки. Процесс закладывания кирпича-сырца в автоклавы на современном этапе механизирован. Ведутся работы по созданию автоматизированных устройств, позволяющих открывать и закрывать крышки автоклавов.

Силикатный кирпич является морозостойким материалом. Этот материал отличается высокой теплоемкостью и незначительной теплопроводностью. Кроме того, он характеризуется устойчивостью при возникновении пожаров, так как медленно прогревается и не разрушается условиях высокотемпературной среды, уступая по этому параметру только красному (глиняному) кирпичу.

При производстве силикатного кирпича иногда в сырьевую смесь добавляют вещества, которые позволяют ускорить процесс твердения в автоклаве. Однако это не влияет на качество и не ухудшает внешний вид искусственного изготовленного камня. Производится также и цветной силикатный кирпич. Для этого готовят цветную силикатную массу или используют две массы – обычную и цветную. Последнюю располагают на лицевых плоскостях слоем до 15 мм.

Силикатный кирпич, который соответствует требованиям, которые предъявляются для строительных материалов, позволяет возводить прочные, надежные и сравнительно недорогие стены. Именно поэтому качественный силикатный кирпич пользуется широкой популярностью.