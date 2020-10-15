Ремонт в ванной комнаты — что лучше приобрести в 21 веке?

Гигиенический душ с термостатом

Гигиенический душ является довольно новым изобретением и представляет собой смесь биде и обычного душа. По назначению используют гигиенический душ так же как и биде. Однако преимущества гигиенического душа перед биде неоспоримы.

Гигиенический душ: преимущества

Во-первых, он не занимает много места и подходит даже для небольших санузлов.

Во-вторых, гигиенический душ не требует специальных коммуникаций – его можно установить на обычный унитаз или же используя специальный смеситель, если раковина находится неподалёку.

Гигиенический душ может быть запросто вмонтирован в крышку унитаза, что ещё более подчёркивает его удобство. Принцип работы гигиенического душа заключается в следующем. Также рекомендуем чугунные ванны, подробнее на сайте магазина Мегаванна.

Подключённый к специальному смесителю гигиенический душ функционирует только в том случае, когда открыта вода. При этом в лейке душа находится специальный клапан, который не позволяет воде самопроизвольно течь из него. Подача воды осуществляется путём нажатия на кнопку, которая открывает клапан. Во всех моделях гигиенического душа лейка представлена с различным набором функций подачи воды – по Вашему желанию может быть включён режим с одной струёй или несколькими.

Гигиенический душ соединён со смесителем посредством гибкого шланга, что дополнительно повышает удобство его использования. Помимо всего гигиенический душ можно использовать в качестве источника воды для хозяйственных нужд. Гигиенический душ с термостатом Однако не совсем удобно регулировать температуру воды в гигиеническом душе посредством манипуляций с горячей и холодной водой на смесителе.

Для того чтобы каждый раз не выполнять вышеописанных процедур, был изобретен гигиенический душ с термостатом. В этом случае заданная температура воды всегда будет одной и той же, так как термостат сам смешает воду в нужных пропорциях и необходимой температуры. Незаменим гигиенический душ с термостатом и при частых неконтролируемых перепадах давления в водопроводной сети. В этом случае термостат мгновенно подмешает необходимую по температуре воду. Гигиенический душ может также дополнительно комплектоваться и встроенным феном, однако цена на него будет уже гораздо выше.

Источник: интернет-магазин Мегаванна