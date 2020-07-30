Ремонт здания диорамы на Сапун-горе завершится до 2021 года

Второй этап ремонтно-реставрационных работ мемориального комплекса «Сапун-гора» планируют завершить до конца 2021 года. Здание диорамы отремонтируют, а территорию вокруг – благоустроят, сообщила в четверг министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Севастополь.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА, министр культуры Российской Федерации: «Всё, что касается Сапун-горы: первый этап был уже закончен – вы знаете, что строители сделали много, несмотря на все карантинные меры, но, тем не менее, справились, и 9 мая первая очередь была сдала. Всё, что касается второй очереди – это диорама. Там точно также требуются восстановительные работы. Сейчас там завершено 12 объектов. Впереди у нас работа с диорамой и всё, что вокруг неё».