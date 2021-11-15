Республика Крым поставляет мороженое в Армению

В Армению экспортирована первая партия мороженного крымского производителя, передает Крыминформ со ссылкой на директора Южного регионального центра поддержки экспорта Ксению Слуцкую.

«Мы всегда гордились только одним мороженым, которое экспортируется в Китай. Вот в этом году в первый раз при поддержке центра пробная партия нашего мороженого другой марки уехала в Армению. То есть мы расширяем географию», – подчеркнула она.

Напомним, что Крым отправил первые поставки мороженного в Китай летом 2019 года. В итоге за неполных два года было отправлено около 20 тонн крымского мороженого.