Реставрация ОКН в центре Севастополя идёт с игнорированием условий проекта

В распоряжение редакции «Независимого телевидения Севастополя» появилась проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия – жилого дома по адресу Большая Морская, 24. Технология, используемая при работе с фасадом здания, накануне была раскритикована севастопольскими реставраторами. В интервью телеканалу «НТС» и подрядчик (компания «ПСК Норматив»), и руководитель Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин уверяли – работы ведутся согласно заявленным требованиям.

ПО ТЕМЕ: У ФСКР и реставраторов разошлись взгляды на исторический облик Севастополя.

«- Как можно в проекте предусмотреть «бей зубилом по камню», который охраняется государством?

— Есть такой способ реставрации, восстановления.

— Бить зубилом по камню?

— Если положено бить зубилом по камню – значит надо бить зубилом по камню».

Исходя из указанных в проектной документации данных, фактурной обработке поверхности зубаткой подлежит только узкая нижняя гладкая каменная поверхность цоколя. А вот «бить зубилом по камню», а если точнее, по рустовой поверхности – документ не регламентирует. Стены должны быть только расчищены при помощи углошлифовальной машины на низких оборотах.

Далее по проекту рустовый камень подвергается струйно-вихревой абразивной очистке, после чего подрядчик должен был приступить к грунтовке, эмульсиации и гидрофобизации поверхностей. В документе не указано ни использование перфоратора (факт применения этого инструмента зафиксировали на видео очевидцы), ни использования зубила в части работ с рустовым камнем. Не указана в документе и процедура бучардирования.

В связи с этим телеканал «НТС» направил информационный запрос в адрес Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя с просьбой объяснить – почему работы по сохранению объекта культурного наследия идут не в соответствии с утвержденной проектной документацией.