Реставрация замка Ласточкино гнездо в Крыму завершена

На следующей неделе после серьёзных реставрационных работ откроют Ласточкино гнездо. Об этом на совещании по строительной отрасли Крыма сообщил глава Республики Сергей Аксёнов.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Готовность высокая, там идет приемка работ, на следующей неделе, мы говорили с Ариной Вадимовной (Новосельской – прим. ред.), в принципе объект готовы полностью сдать. Ласточкино гнездо – символ Крыма. Слава Богу, что на нём закончили полностью реставрационные работы».

Стопроцентную готовность объекта подтвердил курирующий выполнение Федеральной целевой программы и вопросы строительства вице-премьер республики Евгений Кабанов. Чиновник сообщил, что перед официальным открытием состоится последний выезд на объект для проверки устранения некоторых «технических замечаний».

Напомним, в 4 года назад на объекте началась реконструкция – строители укрепили скалу под объектом. К середине 2017-го работы по укреплению скалы завершились, после этого подрядчики приступили к реставрации замка. Стоимость контракта составляла около 80 миллионов рублей, деньги были выделены по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Замок «Ласточкино гнездо» был построен в 1912 году на краю отвесной скалы Аврора в посёлке Гаспра. Он по праву считается визитной карточкой Крыма, самой узнаваемой точкой Южного берега полуострова.