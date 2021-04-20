Реставратор Туманов начал судебный процесс против «Херсонеса Таврического»

20 апреля состоялось первое заседание по рассмотрению иска севастопольского реставратора Анатолия Туманова к музею-заповеднику «Херсонес Таврический» и Фонду поддержки гуманитарных наук «Моя история». Дело рассматривает Гагаринский суд Севастополя. Реставратор требует демонтировать конструкцию, построенную в 2018 году возле башни Зенона – крупнейшей в Херсонесе. В результате новодел загораживает вид на древние оборонительные фортификационные сооружения. Сотрудники музея-заповедника утверждают, что сооружение возведено временно. Однако в ходе судебного заседания стало известно, что проведение фестиваля «Грифон» продлили до 2024 года. Более того, Анатолий Туманов считает, что руководство музея нарушило закон тем, что для строительства временного сооружения на месте древней дороги оборудовали фундамент, который заглубили в землю на 20-80 сантиметров.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Написано у них, что фундамент – это сборная железобетонная конструкция, но на самом деле это монолитный фундамент, его залили бетонно на месте, собирая опалубку. Это зафиксировано на фотографиях, когда это всё делалось. То есть для чего я требовал, например, акт о скрытых работах? Как раз-таки в акте о скрытых работах должно быть указано, как делался этот фундамент».

Кроме того, Анатолий Туманов считает, что акт историко-культурной экспертизы, которую проводили перед строительством временной конструкции, недействителен из-за отсутствия каких-либо подписей.

АНАТОЛИЙ ТУМАНОВ, реставратор первой категории памятников каменного зодчества: «Историко-культурную экспертизу, так называемую, я изучил. Там масса противоречий с нормами законодательства, там масса противоречий в самих высказываниях. Без одной подписи историко-культурная экспертиза. Документация получается ни о чём – то, что предоставили они».

Ответчики привлекли третью сторону – Министерство культуры, которое является учредителем музея-заповедника «Херсонес Таврический». Юрист учреждения утверждает, что установка сооружения абсолютна законна. А документ государственной историко-культурной экспертизы подписали «эксперты, указанные в акте».

ДМИТРИЙ НЕДОГИБЧЕНКО, начальник юридического отдела Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Всё подтверждается актом государственной историко-культурной экспертизы. Оценку всему этому даст суд. Эти документы опубликованы на сайте Министерства культуры Российской Федерации. И в степени законности у нас оснований сомневаться нет, более того, они согласованы Министерством культуры Российской Федерации».

При этом на вопрос, возможно ли демонтировать сооружение и привести территорию в аутентичный вид, представитель «Херсонеса Таврического» дал категоричный ответ.

ДМИТРИЙ НЕДОГИБЧЕНКО, начальник юридического отдела Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «На данный период времени такой вопрос не рассматривается. Музей-заповедник развивается и будет развиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Следующее заседание суда запланировано на 29 апреля в 17 часов вечера.