В школьной столовой сын постоянно хвалил макароны с сырным соусом. Как-то даже попросил, чтобы я обязательно научилась готовить такое же блюдо и добавил: «Мамочка, ты же хочешь, чтобы я был счастливым?» Вот ведь маленький хитрюга! По правде говоря, я и сама не против кулинарных экспериментов. Поэтому незамедлительно узнала рецепт у нашего школьного повара.

Вчера, пока готовила этот соус из плавленого сыра, ребенок приходил его пробовать. Маленький дегустатор остался довольным, а у меня появился новый рецепт заправки для любого блюда. Проверено: такой соус отлично сочетается с любым гарниром, особенно с макаронами или запеченной картошкой. Также в него можно просто макать свежий багет — поверьте, это прекрасный перекус!

Ресторанный соус из плавленого сыра: моменты приготовления

Эту вкуснятину легко повторить у себя на кухне всего за пару минут. Достаточно смешать плавленый сыр с молоком, добавить чеснок и еще несколько ингредиентов. Предлагаю сперва приготовить заправку без специй, чтобы узнать, всё ли вам подходит. Для разнообразия можете разнообразить вкус зеленью либо же добавить в готовый соус мелко нарезанный балык. Во втором случае у вас получится полноценная намазка на хлеб или лаваш.

Ингредиенты

Плавленый сыр130 г Молоко100 г Сливочное масло10 г Чеснок1 зуб. Сахар3 г

Приготовление

В сотейник влейте растопленное масло, молоко и натрите чеснок на мелкой терке. Затем добавьте сыр и сахар, после чего всё хорошенько перемешайте. Теперь поставьте сотейник на средний огонь и подождите, пока соус не закипит. Проварите заготовку около 1 минуты и снимите с огня. По мере остывания соус станет немного гуще и на поверхности появится пленка. Просто перемешайте его несколько раз, и она вмиг исчезнет.

По сути всё уже готово! Дайте сырному соусу немного остыть и перелейте его в удобную емкость. Я специально не использовала никаких приправ или специй, дабы не сделать вкус чрезмерно насыщенным. В этом варианте он подойдет как к рыбе, так и к мясу. Также обратите внимание на следующий рецепт — яблочный соус без яиц.