Рестораторы Севастополя недовольны отсутствием послаблений по QR-режиму

Новогоднюю атмосферу непросто создать в условиях экономического кризиса. Рестораторы Севастополя столкнулись с тем, что из-за серьёзных убытков не все могут позволить себе украсить заведения в новогоднем стиле. О трудностях рассказал председатель Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.

ДЕНИС ШТУКАТУРОВ, председатель союза рестораторов Севастополя: «Большинство не может себе этого позволить. Это затраты минимум 80 тысяч рублей из бюджета предприятия. Сейчас год подходит, налоги платить, зарплаты платить. Выкручиваемся как можем. Отменят все ограничения, дадут нам работать – и всё будет! Мы только за!»

Денис Штукатуров также выразил удивление – почему при практически полной вакцинации сотрудников сферы общепита, предприниматели не могут добиться послаблений ограничений для бизнеса.

ДЕНИС ШТУКАТУРОВ, председатель союза рестораторов Севастополя: «Нам было сказано прямым текстом: будет снижение и коллективный иммунитет, вакцинируйте сотрудников, проверяйте сознательность. Что мы и сделали. К сожалению, ни реальных мер поддержки, ни каких-то послаблений с QR-кодами не произошло. Более того, по городу ходят проверки и достаточно жёсткие. Ходит полиция».

Подробнее о том, с какими проблемами ежедневно приходится сталкиваться севастопольскому бизнесу и почему новогодние праздники для предпринимателей не веют атмосферой торжества – смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью».