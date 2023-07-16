Рецепты Революция в мире закусок: топ летних салатов без майонеза По Admin - 16 июля, 2023 0 25 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – это период легких и быстрых закусок, которые не слишком отягощают желудок. Салаты без майонеза – именно то, что нужно в этот период. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Летние салаты должны иметь несколько основных характеристик – простые в приготовлении, вкусные, питательные, но не жирные. Просто и со вкусом – такие опции понравятся всем. Не пропустите Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Салат с перепелиными яйцами Время: 20 минут Порций: 4 Легкие салаты для лета / Фото smaker Ингредиенты: – 5 – 6 перепелиных яиц; – 150 грамм помидоров черри; – пучок листьев салата; – 400 грамм куриного филе; – 100 грамм черных оливок; – 2 – 3 ломтика черствого пшеничного хлеба; – 1 столовая ложка сливочного масла; – сушеные травы: чабрец, орегано, базилик, майоран по вкусу; – щепотка паприки; – 1 чайная ложка горчицы; – 2 столовые ложки масла; соус: – 2 столовые ложки винного уксуса или лимонного сока; – 2 – 3 столовых ложки оливкового масла; – соль и перец по вкусу; – по желанию 1 зубчик чеснока. Приготовление: Курицу промойте, обсушите и отложите на блюдо. В стакане смешайте горчицу, масло и травы. Полученным маринадом натрите куриное филе. Заверните его в алюминиевую фольгу или положите в рукав для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 – 30 минут. Также можно отварить или пожарить курицу на сковороде. После термической обработки мясо остудите, затем нарежьте кубиками. Ломтики хлеба нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле до румяной корочки. Сварить яйца всмятку. Для приготовления заправки в миске смешайте уксус, растительное масло, травы, приправьте солью и перцем. Если вам нравится вкус чеснока в салатах, можно добавить измельченный чеснок. Заправку тщательно перемешайте. На большую тарелку выложите листья салата, затем нарежьте курицу и сухарики. Затем добавьте нарезанные маслины, четвертинки или половинки помидоров и вареные перепелиные яйца. Полейте салат заправкой. Салат буррата с томатами Время: 10 минут Порций: 4 Вкус лета / Фото smaker Ингредиенты: – 5 помидоров среднего размера; – шарик сыра буррата; – горсть листьев базилика; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – 3 столовые ложки оливкового масла. Приготовление: Помидоры тщательно вымойте. Нарежьте четвертинками или ломтиками. Промойте листья базилика. Выложите сыр буррата в центр большой тарелки, вокруг него разложите нарезанные помидоры и листики базилика. Сбрызните салат оливковым маслом и приправьте солью и перцем. Подавайте буррату с томатами в компании с хрустящим багетом. Июльский салат Время: 30 минут Порций: 4 Такое наслаждение / smaker Ингредиенты: – 3 огурца; – 1 пучок редиса; – 1 большое яблоко; – пол лимона или лайма; – 2 столовые ложки оливкового масла; – пол чайной ложки меда; – 2 столовые ложки петрушки; – соль и черный перец по вкусу. Приготовление: Огурцы, редис и яблоки тщательно вымойте. Корку можно оставить, чтобы салат был более хрустящим. Из яблок удалите сердцевину и нарежьте их кубиками. Огурцы нарежьте такими же кусочками, а редис – кружочками. Петрушку промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Поместите все ингредиенты в миску. Сделайте соус: раздавите чеснок, выдавите лимонный сок. Смешайте их с растительным маслом, медом, солью и перцем. Полейте салат заправкой, тщательно перемешайте и оставьте на 5 – 10 минут, чтобы вкусы хорошо сочетались. Узнайте, что вкусного можно приготовить из закарпатской кухни. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старинные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюдРецепт настоящего закарпатского бограчаРецепт кабачковой икры, как из магазинаВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовТри холодных супа на лето – пальчики оближете