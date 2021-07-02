Резка кораблей на берегу Стрелецкой бухты остановлена после очередного вмешательства журналистов «НТС». Накануне с закрытой территории, где базировалось предприятие, утилизирующее суда, были отбуксированы 2 списанных корабля, а в пятницу, 2 июля, оттуда же ушёл плавкран. Об этом нашему телеканалу сообщили местные жители. Для них это не просто позитивные перемены, а настоящая победа: жильцы Московского квартала более полугода боролись за то, чтобы остановить разделку судов прямо под окнами их домов.

Напомним, эта история началась ещё в январе этого года. После обращений местных жителей и журналистов Росприроднадзор провел проверку и признал, что эти работы загрязняют акваторию. Суда из бухты Стрелецкой убрали и, как оказалось в последствии, переместили в бухту Казачью. После возмущения общественности, вмешательства журналистов и властей, суда пообещали отбуксировать на специализированный причал в Инкерман, но они снова возникли в Стрелецкой бухте. После очередного репортажа «НТС», который вышел в эфир 29 июня, где говорилось о том, что незаконная резка судов продолжается, корабли, наконец, покинули бухту.