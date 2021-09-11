Результаты есть. Миллиарды уйдут на снабжение крымчан качественной водой

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36. АиФ-Крым №36 08/09/2021 Сюжет Большие перемены

Чуть больше года прошло с тех пор, как в крымских городах ввели ограничения по подаче воды. Продлилось, правда, это всего несколько месяцев — до больших дождей, но недовольных было немало. Что интересно, многие крымские сёла в таком режиме жили не просто последние годы — десятилетия. Где-то воду давали вообще через день, или несколько раз в неделю.

И такой ситуация была вовсе не из-за вододефицита. После развала совхозов и колхозов водопроводные сети остались бесхозными. Местные коммунальные предприятия не имели возможности их ремонтировать и обслуживать. Селяне жили на привозной воде или она появлялась в кранах на несколько часов в неделю, спасали от засухи скважины и колодцы.

В украинские времена самые настойчивые сельские общины смогли получить гранты на частичное восстановление не разграбленной, но пришедшей в негодность сети. Либо на сооружение резервуаров для воды.