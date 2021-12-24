Практически каждая российская семья имеет в собственности автомобиль. В некоторых их несколько. Это дает несколько преимуществ, главными из которых является независимость каждого члена семьи в передвижении и планировании своей деятельности.

Однако в жизни бывает всякое. Иногда возникает острая нужда в денежных средствах, причем их размер может быть разным. Возможно, что деньги понадобятся для срочного внесения первоначального платежа по ипотеке, оплаты дорогостоящего лечения близкого человека или для чего-то другого.

Обстоятельства могут быть разными, а выход из ситуации зачастую только один – Ргсб кредит наличными под авто. Особенно, если финансовые возможности ограничены и нет крупного счета в банке.

Данная услуга сейчас достаточно востребована и поэтому она практикуется большинством банковских учреждений нашей страны. Каждый, кто воспользовался ею не теряет право пользования собственным автомобилем. Просто он является предметом залога у банка, его нельзя продать до окончания срока действия договора, т.е. до погашения задолженности.

Некоторые пользуются услугами автоломбардов, ссылаясь на быструю возможность получения наличных. Но, как и везде, там есть свои плюсы и минусы. Клиент этой структуры действительно может быстро оформить и получить свои деньги.

Однако стоит знать, что, во-первых, машину там часто оставляют на специальной автостоянке вплоть до погашения долга, ограничивая тем самым право владения собственностью. Во-вторых, размер процентных ставок автоломбардов значительно превышает таковой в кредитных организациях.

Поэтому, прежде чем принять окончательное решения в вопросе выбора между автоломбардом и кредитом в банке, следует ознакомиться с особенностями последнего. Выгодные условия кредита наличными вы можете получить на сайте Snowcredit.ru.

Данный вид займов обладает рядом преимуществ:

высока вероятность получения наличных в день обращения в банк. Современная система оценки платежеспособности клиентов позволяет им быстро пройти все проверки;

данная схема кредитования предусматривает наличие низких процентных ставок. Это особенно актуально при сравнении с запросами автоломбардов, где начисление осуществляется по дням и может достигать 3-4%;

клиент сохраняет возможность владения своей машиной. География его передвижений не ограничивается;

договор автозалога не предусматривает каких-либо комиссий и привлечения поручителей;

банк не нуждается в сведениях о том, на какие нужды клиент получает денежные средства. Также не всегда требуется предоставлять сведения о его доходах. Полученные наличные заявитель может тратить по своему усмотрению.

После того, как пришло одобрение на оформление кредитного договора, осуществляется составление последнего. В нем указываются данные о заявителе, предмете залога, права и обязанности сторон и другая необходимая для дела информация.

Перед этим авто клиента осматривается и оценивается, как уже было сказано выше. В заключении он получает деньги в кассе банка или же они поступают на его счет любым другим способом, предусмотренном договором.