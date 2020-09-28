Ряд районов Севастополя нуждается в комплексном благоустройстве

Мониторинг состояния пешеходных сетей и дворовых территорий Севастополя выявил ряд проблемных участков, требующих реакции Правительства города. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Сергей Бездольный. Он пояснил, на семи обследованных участках есть необходимость провести комплексное благоустройство, но не везде это реально сделать оперативно.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, исполняющий обязанности директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ Правительства Севастополя: «Что касается улицы Макарова – в хорошем состоянии находится дорога. Если подходить комплексно к этому объекту – требуется решение вопроса о благоустройстве сквера I-го бастиона, он замыкает улицу генерала Макарова».

Говоря о строительстве дороги, тротуаров и освещения на улице Камышовой в селе Передовом, Сергей Бездольный отметил, что сделать это можно в рамках комплексного благоустройства села.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, исполняющий обязанности директора Департамента по территориальному развитию и взаимодействию с ОМСУ Правительства Севастополя: «Это грунтовая дорога, местами с кустарной подсыпкой, кирпичом и аналогичными материалами. Отсутствуют тротуарная пешеходная сеть и наружное освещение. В Департамент транспорта направлена информация для обеспечения работ по подсыпке этой дороги в рамках сельских дорог в части благоустройства, возможно будет сделать в 2021 году».

Комплексного подхода требуют улицы Блюхера и Симонка – рядом там находится немало социально-значимых объектов. Михаил Развожаев обратил внимание чиновников на необходимость наладить диалог с местными жителями и чётко объяснить им планы благоустройства их районов.

«Прежде, чем будет разработан проект и заложены деньги – ничего трогать не нужно. Как только это будет сделано – надо будет вместе с районными властями проводить работу с жителями, убеждать их в том, что будет более комфортабельно, удобно и так далее».