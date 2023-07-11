Римская пицца – это настоящая пицца, которая отличается от привычной нам пиццы не только формой, но и ярким вкусом. Чтобы приготовить пиццу в лучших итальянских традициях, используйте проверенную кулинарную подборку из пяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Римская пицца — классический рецепт

Римская пицца – классический рецепт, который точно стоит взять на заметку. Это аппетитная пицца овальной формы порадует хрустящей основой и невероятно вкусной начинкой. Обязательно попробуйте приготовить настоящее итальянское блюдо по нашему проверенному рецепту.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука 500 гр.

Вода 400 мл.

Свежие дрожжи 25 гр.

Соль морская 2 ч.л.

Масло оливковое 40 мл.

Для начинки:

Помидоры 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Сыр мягкий по вкусу

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) по вкусу

Салатный микс 40 гр.

Прошутто 70 гр.

Помидоры, протертые пассата 4 ст.л.

Шаги 300 мин.

Классическая римская пицца легко готовится в домашних условиях. Вымешиваем дрожжи и соль в холодной воде. Сюда же вводим муку и оливковое масло. Замешиваем мягкое однородное тесто. Прикрываем его пленкой или полотенцем и оставляем на 15 минут. Разминаем тесто руками. Снова убираем тесто в теплое место около 15-20 минут. Таким образом нужно обмять тесто 5 раз. Дальше готовое тесто можно разделить на две части, чтобы основа не вышла слишком большой. Из частей формируем аккуратные шарики, закрываем их пленкой и убираем в холодильник на 2 часа для брожения. За 10 минут до выпекания достаем тесто из холодильника. Руками растягиваем его в овальную форму. Кладем основу на противень с пергаментом. Выпекаем 15 минут при температуре 150 градусов. Обмазываем румяную основу перетертыми помидорами. Выкладываем сюда нарезанные свежие помидоры, лук, тертый мягкий сыр. Выпекаем еще 6 минут. Достаем угощение из духового шкафа. Дополняем его салатным миксом, прошутто и ломтиками сыра пармезан. Римская пицца по классическому рецепту готова. Угощайтесь!

Римская пицца «Пепперони»

Римская пицца «Пепперони» никого не оставит равнодушным. Такое угощение вы не закажете в обычной доставке. Поэтому обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею. Приготовить настоящую итальянскую пиццу сможет каждый в домашних условиях. Попробуйте!

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 400 мл.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Соль морская – 2 ч.л.

Масло оливковое – 40 мл.

Для начинки:

Колбаса сырокопченая – 200 гр.

Сыр моцарелла – 200 гр.

Томаты – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Базилик свежий – 1 ветка.

Тимьян свежий – 1 ветка.

Рукола – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растворяем дрожжи и соль в холодной воде. Сюда же вводим муку и оливковое масло.

Шаг 2. Замешиваем мягкое однородное тесто. Прикрываем его пищевой пленкой и оставляем на 15 минут.

Шаг 3. Хорошо обминаем тесто руками. Снова убираем заготовку в теплое место около 15-20 минут. Так нужно обмять тесто 5 раз.

Шаг 4. Дальше заготовленное тесто убираем в холодильник на 2 часа для брожения.

Шаг 5. За 10 минут до начала выпекания достаем тесто и формируем из него аккуратный овал.

Шаг 6. В блендере измельчаем помидоры, чеснок, базилик, тимьян, соль и черный молотый перец. Обмазываем заготовкой основу.

Шаг 7. Тонко режем колбасу. Укладываем ее на пиццу вместе с кусочками моцареллы. Выпекаем около 10-15 минут при температуре 220 градусов.

Шаг 8. Римская пицца «Пепперони» готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Римская пицца «4 сыра»

Римская пицца «4 сыра» – это невероятно вкусное блюдо итальянской кухни, которое каждый может повторить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие не смогут устоять перед такой аппетитной пиццей.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Соль – 2 ч.л.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Вода – 400 мл.

Масло оливковое – 40 мл.

Для начинки:

Сыр маасдам – 100 гр.

Сыр горгонзола – 50 гр.

Сыр моцарелла – 100 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Базилик – по вкусу.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех ингредиентов без списка.

Шаг 2. Разводим дрожжи с солью в холодной воде. Вводим сюда муку и оливковое масло. Замешиваем однородное тесто, накрываем его пленкой и оставляем на 15-20 минут.

Шаг 3. Разминаем тесто руками, подворачивая края к центру. Затем убираем в теплое место на 15 минут. Повторяем процедуру 5 раз. Далее делим тесто на два шара и убираем его в холодильник на 2 часа.

Шаг 4. Раскатываем заготовки из теста в плоские овалы. Выпекаем основу 15 минут при температуре 150 градусов.

Шаг 5. Четыре вида сыра натираем на терке.

Шаг 6. На основу выкладываем все четыре вида сыра, дополняем их орегано. Выпекаем еще 10-15 минут до расплавления сыры.

Шаг 7. Римская пицца «4 сыра» готова. Украшайте базиликом и подавайте к столу!

Римская пицца «Маргарита»

Римская пицца «Маргарита» – это аппетитное кулинарное решение для вашего семейного стола или праздника. Приготовить такое блюдо несложно по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Итальянское угощение приятно порадует своим нежным и хрустящим тестом.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Вода – 350 мл.

Масло оливковое – 60 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Помидоры – 3 шт.

Сыр тертый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее готовим закваску. Соединяем половину муки с половиной воды и дрожжей. Взбиваем пару минут на низкой скорости и убираем в холодильник на ночь.

Шаг 2. В готовую закваску отправляем вторую половину ингредиентов. Замешиваем тесто и убираем в теплое место на пару часов для поднятия.

Шаг 3. Ошпариваем помидоры, снимаем с них кожуру. Очищенные плоды измельчаем с солью, сахаром и базиликом.

Шаг 4. Раскатываем готовое тесто в овальную или прямоугольную форму.

Шаг 5. Обмазываем основу томатной заготовкой.

Шаг 6. Выпекаем 15 минут при температуре 200 градусов. За 7 минут до готовности посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 7. Римская пицца «Маргарита» готова. Украшайте базиликом и подавайте к столу!

Римская пицца с грибами

Римская пицца с грибами – это удивительно вкусное блюдо итальянской кухни, которое несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Ваши близкие или гости не смогут устоять перед таким аппетитным блюдом.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Дрожжи свежие – 7 гр.

Вода – 125 мл.

Масло оливковое – 20 мл.

Для начинки:

Грибы лисички – 100 гр.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Сыр твердый – 30 гр.

Помидоры черри – 100 гр.

Соус томатный – 4 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. В холодной воде размешиваем дрожжи, соль и оливковое масло.

Шаг 3. Постепенно вводим сюда просеянную муку.

Шаг 4. Замешиваем однородное тесто, обмазываем его оливковым маслом, прикрываем пленкой и убираем в теплое место на 15-20 минут. Разминаем тесто руками и повторяем процедуру еще четыре раза. Затем убираем в холодильник на 2 часа.

Шаг 5. Лисички обжариваем до румянца на оливковом масле.

Шаг 6. Раскатываем тесто в аккуратный овал или небольшой круг. Обмазываем томатным соусом.

Шаг 7. Дополняем кусочками моцареллы.

Шаг 8. Выкладываем сюда черри и лисички.

Шаг 9. Посыпаем тертым твердым сыром и убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Шаг 10. Римская пицца с грибами готова. Подавайте к столу!