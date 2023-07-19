Рис с фаршем — это универсальные ингредиенты, из которых можно приготовить множество различных домашних блюд, приложив минимум усилий. Доступные продукты максимально просто превращаются в аппетитную еду, которую предпочитают большинство людей необычным деликатесам. Домашняя пища в разы вкуснее покупных полуфабрикатов и готовой продукции. Готовьте в удовольствие!

Рис с фаршем и томатной пастой на сковороде

Рис с фаршем и томатной пастой на сковороде готовится максимально быстро. Для всех, кто ценит свое время и не хочет часами стоять у плиты, пожалуй, это идеальный вариант. Приготовление занимает чуть больше получаса, а в итоге полноценный прием пищи у вас на столе.

Ингредиенты –+5 порц.

Фарш 400 гр.

Томатная паста 2 ст.л.

Бульон 400 мл.

Помидоры 2 шт.

Перец болгарский 200 гр.

Лук репчатый 70 гр.

Лук зелёный 50 гр.

Рис белый 1 ст.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 35 мин.

Рис с фаршем готовится очень просто. Подготавливаем продукты для простого, но аппетитного блюда. Промыв стакан риса до прозрачной воды, устанавливаем на плите кастрюльку с 300-ми миллилитрами жидкости (в данном случае используем бульон) и крупой. На раскаленной сковородке с растительным маслом обжариваем фарш. Очищаем лук и измельчаем. Промытые томаты и сладкий перец нарезаем кубиком. Овощную нарезку выгружаем к обжаренному фаршу. Размешав, готовим 7 минут. Сдабриваем томатной пастой и приправами. Вливаем 100 мл. бульона. Если томатная паста кислая, для баланса вкуса сыплем пару щепоток сахара. Соединив составляющие, тушим 5 минут. В мясную подливу выгружаем отварной рис и готовим до загустения четверть часа. При необходимости прикрываем. Блюдо подаем сразу или, дождавшись остывания. Можно украсить зеленью по желанию или сдобрить сметаной. Приятного аппетита!

Рис с фаршем и овощами на сковороде

Рис с фаршем и овощами на сковороде выглядит привлекательно и обладает волшебным вкусом. Овощной набор можно взять любой, это могут быть замороженные овощи или свежие. Идеально подходит магазинная смесь, используя ее, не нужно тратить время на обработку овощей.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш свиной – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Рис – 1 ст.

Лист лавровый – 2 шт.

Карри – 0,5 ч.л.

Приправа для мяса – 0,5 ч.л.

Вода – 2,5 ст.

Масло растительное – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук и морковку нарезаем и припускаем на раскаленном растительном масле. Жарим на довольно большом огне при частом перемешивании, чтобы овощи не подгорели.

Шаг 2. К размягченной пассеровке кладем порубленный томат. Размешав, жарим несколько минут. Я часто использую домашнюю замороженную заготовку.

Шаг 3. К обжарке кладем фарш, приправляем специями. Объединив составляющие, готовим до посветления фарша. Разминаем кусочки лопаткой, чтобы не оставалось крупных комков.

Шаг 4. Рисовую крупу детально промываем, чтобы вымыть крахмал. Для блюда подойдет любой сорт. Для приверженцев правильного питания используем бурый. Получается довольно неплохо. “Басмати” или “Жасмин” тоже хорошо сочетаются с ингредиентами. В крайнем случае подойдет обычный недорогой рис.

Шаг 5. Процедив через сито рис, выгружаем к обжаренному с овощами фаршу.

Шаг 6. Посолив и присыпав карри (специя даст красивый цвет и яркий вкус), заливаем кипящей водой. Количество жидкости зависит от сорта риса. Со всеми указаниями можно ознакомиться на обратной стороне упаковки. Уровень жидкости должен прикрывать содержимое.

Шаг 7. Забросив лаврушку и прикрыв, тушим на мелком огне не более 25-ти минут.

Шаг 8. Когда жидкость выпарится, отключаем газ и бережно размешиваем блюдо. При правильном приготовлении угощение будет рассыпчатым.

Шаг 9. Сервируем угощение и садимся обедать. Приятного аппетита!

Рис с фаршем и грибами на сковороде

Рис с фаршем и грибами на сковороде представляет собой невероятно аппетитное и бюджетное блюдо. Минимальное количество составляющих превращается в изумительное угощение, от которого стопроцентно никто не сможет отказаться. Элементарный рецепт освоит даже новичок.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Фарш – 400 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кипяток – 2 ст.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив лук и морковку, ополаскиваем и произвольно нарезаем. Раскалив растительное масло, пассеруем нарезку.

Шаг 2. Шампиньоны чистим или быстро ополаскиваем и обсушиваем. Режем не слишком мелко. Можно использовать уже нарезанные замороженные или консервированные грибочки. Выгружаем к пассерованным овощам. Грибы при термической обработке уменьшатся.

Шаг 3. Поверх грибов распределяем тщательно вымытый рис. Это может быть бурый, жасмин, басмати или самый бюджетный вариант, который можно найти в магазинах.

Шаг 4. Вливаем 2 стакана кипятка, прикрыв, томим на мелком огне. Будьте внимательны с количеством жидкости. Пропорции и время варки расписаны на упаковке риса.

Шаг 5. Тем временем прогреваем другую сковородку и кладем фарш.

Шаг 6. Немного обжарив, доливаем немного воды и томим, пока не приготовится. Активно размешивая, чтобы разбить комочки.

Шаг 7. Смешиваем в одной сковородке фарш и рис с грибами. Приправляем и прогреваем 5 минут.

Шаг 8. Оформляем блюдо в соответствии с предпочтениями.

Шаг 9. Подаем на общем блюде или порционно. Приятного аппетита!

Запеканка из риса с фаршем в духовке

Запеканка из риса с фаршем в духовке получается сочной и хорошо насыщает. Процесс исполнения не хлопотный и относится к элементарным рецептам, а ингредиенты доступные. Запеканка – блюдо, которое нравится и взрослым, и детям. Подают запеканку сразу или в остывшем виде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Яйца куриные – 1 шт.

Рис круглозерный шлифованный – 120 гр.

Фарш индюшачий – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сок томатный – 200 мл.

Специи для мяса – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 120 граммов риса отвариваем до состояния “аль-денте”. Даем крупе остыть. Допустимо заменить другим сортом риса. Эксперименты не запрещены.

Шаг 2. Остывший рис высыпаем в чашу и выгружаем фарш. В данном случае полуфабрикат из индейки, но подойдет и другой.

Шаг 3. Вводим яйцо и специи. Сюда же выгружаем мелко рубленную луковицу. Хорошо вымешиваем. Пряности и их количество регулируем самостоятельно.

Шаг 4. Вливаем томатный сок или разбавленную водой томат-пасту. Если продукт оказался довольно кислым, балансируем щепоткой-двумя сахара. Доводим смесь до однородности.

Шаг 5. Смазываем стеклянную емкость растительным маслом и заполняем ее массой для запеканки.

Шаг 6. Прикрыв крышкой или запечатав фольгой, готовим 45 минут при 180°С.

Шаг 7. Чтобы запеканка не покрылась грубой корочкой, рекомендуется не снимать крышку. Достаем готовое блюдо, обезопасив себя прихватками.

Шаг 8. Разделив запеканку на порции, распределяем по тарелкам. Декорируем по усмотрению.

Шаг 9. При желании сдабриваем сметаной или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Рис с капустой и фаршем на сковороде

Рис с капустой и фаршем на сковороде – альтернатива ленивым голубцам, которая понравится всем. Вкусно, а главное большая экономия времени. Приготовление осилит даже новичок. Блюдо подают со сметаной, насколько это вкусно, не передать словами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Фарш – 600 гр.

Рис длиннозерный – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 3 зубчика.

Томатная паста – 70 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Вилок капусты освобождаем от подпорченных вялых листьев, отделяем 500 граммов и тонко рубим. Очищаем лук и чеснок, мелко нарезаем. Очистив морковку, крупно натираем на терке.

Шаг 3. Прогреваем растительное масло в чугунной сковороде. Засыпаем нарезку, но без капусты. Обжариваем 5 минут.

Шаг 4. Выгружаем капустную нарезку и размешиваем. Предварительно можно немного помять, если капуста поздняя.

Шаг 5. Как только капуста даст сок, сдабриваем томатной пастой.

Шаг 6. Размешав, кладем размороженный фарш. Полуфабрикат может быть из птицы или смешанный. Хорошенько разбиваем комочки.

Шаг 7. Готовим, пока фарш не посветлеет. Для равномерного процесса, не забываем орудовать лопаткой.

Шаг 8. Ополаскиваем рис до прозрачности воды. Высыпаем к обжарке. Какую использовать крупу, определяем самостоятельно. В данном случае длиннозерный сорт. С бурым и басмати тоже выходит аппетитно. Подойдет даже самый дешевый, если приготовить правильно, за уши не оттащишь.

Шаг 9. Объединив компоненты, вливаем кипяток так, чтобы жидкость покрывала содержимое. Не добавляем слишком много, чтобы не получилась рисовая каша. Томим 20 минут.

Шаг 10. Когда жидкость впитается в продукты, получим рассыпчатое угощение и можно сервировать блюдо.

Шаг 11. Украшаем и подаем к обеду. Приятного аппетита!

Жареный рис с фаршем по-китайски

Жареный рис с фаршем по-китайски – рецепт, исполнение которого занимает не более получаса. Овощи хорошо дополняют рис с фаршем. Блюдо выходит сытным и ярким. Рецепт поможет разнообразить привычный рацион, не используя дорогостоящие продукты.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис пропаренный длиннозерный – 200 гр.

Кабачки – 300 гр.

Соевый соус – 5 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Лайм – 0,5 шт.

Фарш – 600 гр.

Соевый соус – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Имбирь – 1 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Зира молотая – ⅔ ч.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Моем рис столько, пока не вымоем содержащийся в крупе крахмал, то есть до прозрачной воды. Варим, как указано на обратной стороне пачки. Можно использовать сорта “Жасмин” и “Басмати”. Очищаем лук и чеснок, ополаскиваем лайм, сладкий перец и кабачок.

Шаг 2. Прогреваем сковородку с расти тельным маслом. Чистим перец от внутренностей и нарезаем кубиком, повторяем те же действия с луком и кабачком. Мелко измельчаем чеснок. Обжарив до мягкости лук, засыпаем перец и кабачок. Припущенные овощи сдабриваем измельченным чесноком и тертым имбирем. Приправляем зирой и готовим около минуты.

Шаг 3. Перекладываем охлажденный фарш, перекручиваем мясо через мясорубку и обжариваем минут 10. Чтобы не было комков, разламываем фарш деревянной ложкой. Полуфабрикат может быть мясным, смешанным или из птицы. Определяем самостоятельно, в зависимости от желаемой калорийности блюда.

Шаг 4. Сдабриваем соком лайма (нет лайма – заменяем лимоном) и соевым соусом и объединяем компоненты. Выгружаем сваренный рис. Перемешав, нагреваем до теплого состояния и отключаем конфорку. Пробуем на вкус и балансируем при необходимости. Прикрываем и даем отдохнуть 10 минут.

Шаг 5. Распределяем рассыпчатое угощение по порциям, выложив в глубокие пиалы. Для особых ценителей китайской культуры подаем палочки. Посыпаем нарезанной зеленью. Сытно и без особых заморочек. Приятного аппетита!

Рис с мясным фаршем и фасолью

Рис с мясным фаршем и фасолью выглядит презентабельно и оригинально. Воплотить в жизнь блюдо получится у каждого. Доступные ингредиенты найдутся в любом продуктовом магазине. Интересная подача смотрится привлекательно, а простое, но аппетитное блюдо уместно для застолья в узком кругу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Фасоль консервированная – 260 гр.

Морковь – 180 гр.

Рис – 200 гр.

Вода – 400 мл.

Масло растительное – 1-2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 160 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем лук и морковку, ополаскиваем.

Шаг 2. Крупу промываем до прозрачной воды, как можно тщательнее. Ставим вариться, ознакомившись с рекомендациями на упаковке.

Шаг 3. Нарезаем лук кубиками.

Шаг 4. В сковородке с растительным маслом обжариваем лук до мягкости.

Шаг 5. Выгружаем фарш, посыпаем перцем. Жарим на средней температуре, разламывая на мелкие части.

Шаг 6. Морковку измельчаем кубиками.

Шаг 7. Корнеплод засыпаем в сковородку, готовим до мягкого состояния.

Шаг 8. Сваренную крупу перекладываем в сито и обдаем под краном, чтобы избавиться от влаги.

Шаг 9. Откупориваем консервированную фасоль. Для контрастности берем красную. Высыпаем в дуршлаг и ополаскиваем.

Шаг 10. Фасоль выгружаем к фаршу.

Шаг 11. Высыпаем туда же рис.

Шаг 12. Посолив, перемешиваем. Прогреваем при активном помешивании около 8-ми минут.

Шаг 13. Отключив газ, убираем сковороду с конфорки.

Шаг 14. Блюдо сервируем на общей тарелке.

Шаг 15. Выкладываем горочкой. Выглядит блюдо очень презентабельно. Приятного аппетита!

Ежики с рисом и фаршем

Ежики с рисом и фаршем знакомы многим. Элементарное исполнение вкуснейшего блюда занимает менее часа. Ежики любят как дети, так и взрослые. Иногда дополнительно подают гарнир из картофельного пюре или макаронных изделий, но это не обязательно. Ежики и так хорошо насыщают.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 60 гр.

Яйца куриные – 1 шт.

Лук репчатый – 80 гр.

Фарш мясной – 450 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Томатная паста – 30 гр.

Вода/бульон – 350 мл.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Очищенный лук и чеснок режем и выгружаем в чашу блендера. Вливаем 50 граммов воды.

Шаг 3. Пробиваем массу до однородности.

Шаг 4. Активно промываем рис, вымывая крахмал, до прозрачной воды.

Шаг 5. К фаршу вливаем получившуюся субстанцию. Разбиваем яйцо. Приправляем солью и перцем. При желании добавляем любимые пряности. Высыпаем рис.

Шаг 6. Основательно вымешиваем заготовку.

Шаг 7. Формируем небольшие комочки, так как рис сырой, при тушении ежики станут больше. Укладываем в толстостенную кастрюльку.

Шаг 8. Муку соединяем с томатной пастой, понемногу разбавляя водой и разбивая комочки.

Шаг 9. Доливаем воду или бульон. Солим и сдабриваем сахаром, чтобы уравновесить вкус.

Шаг 10. Вливаем соус поверх мясных заготовок. Устанавливаем на плите.

Шаг 11. Доведя до кипения, томим под крышкой 25 минут.

Шаг 12. Сервируем ежики, поливая подливкой.

Шаг 13. При желании отвариваем картофель или макароны, чтобы дополнить основное блюдо. Приятного аппетита!

Очень ленивые голубцы с рисом и фаршем

Очень ленивые голубцы с рисом и фаршем доставят удовольствие всем любителям традиционного блюда. Блюдо разнообразит повседневный рацион. Бюджетный рецепт не ударит по карману, все продукты доступные и недорогие, а результат восхитительный.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Фарш – 300 гр.

Капуста – 200 гр.

Рис – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сметана – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Счищаем с молодого вилка капусты вялые и испорченные листья. Отрезаем 200 граммов и мелко шинкуем, насколько возможно.

Шаг 2. Очистив лук, промываем и измельчаем. Очищенную морковку крупно натираем на терке.

Шаг 3. Нарезку, кроме капусты, выгружаем в чашу мультиварки смазанную растительным маслом, готовим, нажав на кнопку “Жарка” или “Выпечка”.

Шаг 4. Крупу хорошенько промываем, чтобы вода оставалась прозрачной. Сцедив жидкость, выгружаем к обжарке, готовим 10 минут, активно перемешивая.

Шаг 5. Выгружаем мясной фарш, обжариваем, разбивая комочки.

Шаг 6. Для удобства можно понемногу подливать кипяток и измельчать фарш, а излишки влаги выпарить. Выгружаем сметану. Активируем программу “Тушение”, запустив таймер на 10 минут или продолжаем готовку в режиме “Выпечка”. Сдабриваем томатной пастой и специями.

Шаг 7. Высыпаем капусту. Перемешав, продолжаем тушение в течение 20 минут. Закрывать прибор или нет, решаем самостоятельно. Спустя время пробуем, при необходимости доготавливаем 5 минут.

Шаг 8. Подаем ленивые голубцы с соусом или просто так. Приятного аппетита!

Пирог с фаршем и рисом в духовке

Пирог с фаршем и рисом в духовке – изумительная домашняя выпечка, которую подают к семейному или дружескому чаепитию. Пирог удобно брать с собой на перекус на работу или в поездку. В рецепте используется уже готовое тесто. Но если есть время, можно приготовить его самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое – 350 гр.

Рис – 0,5 ст.

Фарш мясной – 250 гр.

Морковь – 0,5 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец молотый черный – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне отвариваем полстакана риса. Отваренный рис споласкиваем и даем стечь. Пересыпаем в чашу, туда же выгружаем охлажденный фарш.

Шаг 2. Очищаем морковку и лук и натираем на мелкой терке. Приправляем специями.

Шаг 3. Активно вымешиваем, давая компонентам подружиться.

Шаг 4. Готовое дрожжевое тесто разрезаем на ⅓ и ⅔ части. Из большего куска делаем основу, растягивая руками или раскатав скалкой. Перемещаем в форму, предварительно смазанную растительным маслом.

Шаг 5. В центр выкладываем начинку и распределяем по основанию, но не до краев, как показано на фото.

Шаг 6. Из меньшего куска формируем крышечку. Перекладываем тесто поверх начинки и защипываем края. В середине формируем “дырочку”. Заготовку перемещаем в горячий духовой шкаф, предварительно прогретый до 180°С. Выпекаем изделие 45 минут.

Шаг 7. Испеченный пирог проверяем шпажкой. Аккуратно достаем и даем немного остыть.

Шаг 8. Порезав на кусочки, угощаем близких. Приятного аппетита!