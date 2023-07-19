Рис с фаршем

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Рис с фаршем — это универсальные ингредиенты, из которых можно приготовить множество различных домашних блюд, приложив минимум усилий. Доступные продукты максимально просто превращаются в аппетитную еду, которую предпочитают большинство людей необычным деликатесам. Домашняя пища в разы вкуснее покупных полуфабрикатов и готовой продукции. Готовьте в удовольствие!

Рис с фаршем и томатной пастой на сковороде

Рис с фаршем и томатной пастой на сковороде готовится максимально быстро. Для всех, кто ценит свое время и не хочет часами стоять у плиты, пожалуй, это идеальный вариант. Приготовление занимает чуть больше получаса, а в итоге полноценный прием пищи у вас на столе.

Рис с фаршем

Ингредиенты –+5 порц.

  • Фарш 400 гр.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Бульон 400 мл.
  • Помидоры 2 шт.
  • Перец болгарский 200 гр.
  • Лук репчатый 70 гр.
  • Лук зелёный 50 гр.
  • Рис белый 1 ст.
  • Соль  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 35 мин.

  1. Рис с фаршем

    Рис с фаршем готовится очень просто. Подготавливаем продукты для простого, но аппетитного блюда. Промыв стакан риса до прозрачной воды, устанавливаем на плите кастрюльку с 300-ми миллилитрами жидкости (в данном случае используем бульон) и крупой.

  2. Рис с фаршем

    На раскаленной сковородке с растительным маслом обжариваем фарш.

  3. Рис с фаршем

    Очищаем лук и измельчаем. Промытые томаты и сладкий перец нарезаем кубиком. Овощную нарезку выгружаем к обжаренному фаршу. Размешав, готовим 7 минут.

  4. Рис с фаршем

    Сдабриваем томатной пастой и приправами. Вливаем 100 мл. бульона. Если томатная паста кислая, для баланса вкуса сыплем пару щепоток сахара.

  5. Рис с фаршем

    Соединив составляющие, тушим 5 минут.

  6. Рис с фаршем

    В мясную подливу выгружаем отварной рис и готовим до загустения четверть часа. При необходимости прикрываем.

  7. Рис с фаршем

    Блюдо подаем сразу или, дождавшись остывания.

  8. Рис с фаршем

    Можно украсить зеленью по желанию или сдобрить сметаной. Приятного аппетита!

Рис с фаршем и овощами на сковороде

Рис с фаршем и овощами на сковороде выглядит привлекательно и обладает волшебным вкусом. Овощной набор можно взять любой, это могут быть замороженные овощи или свежие. Идеально подходит магазинная смесь, используя ее, не нужно тратить время на обработку овощей.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Рис – 1 ст.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Карри – 0,5 ч.л.
  • Приправа для мяса – 0,5 ч.л.
  • Вода – 2,5 ст.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук и морковку нарезаем и припускаем на раскаленном растительном масле. Жарим на довольно большом огне при частом перемешивании, чтобы овощи не подгорели.

Рис с фаршем

Шаг 2. К размягченной пассеровке кладем порубленный томат. Размешав, жарим несколько минут. Я часто использую домашнюю замороженную заготовку.

Рис с фаршем

Шаг 3. К обжарке кладем фарш, приправляем специями. Объединив составляющие, готовим до посветления фарша. Разминаем кусочки лопаткой, чтобы не оставалось крупных комков.

Рис с фаршем

Шаг 4. Рисовую крупу детально промываем, чтобы вымыть крахмал. Для блюда подойдет любой сорт. Для приверженцев правильного питания используем бурый. Получается довольно неплохо. “Басмати” или “Жасмин” тоже хорошо сочетаются с ингредиентами. В крайнем случае подойдет обычный недорогой рис.

Рис с фаршем

Шаг 5. Процедив через сито рис, выгружаем к обжаренному с овощами фаршу.

Рис с фаршем

Шаг 6. Посолив и присыпав карри (специя даст красивый цвет и яркий вкус), заливаем кипящей водой. Количество жидкости зависит от сорта риса. Со всеми указаниями можно ознакомиться на обратной стороне упаковки. Уровень жидкости должен прикрывать содержимое.

Рис с фаршем

Шаг 7. Забросив лаврушку и прикрыв, тушим на мелком огне не более 25-ти минут.

Рис с фаршем

Шаг 8. Когда жидкость выпарится, отключаем газ и бережно размешиваем блюдо. При правильном приготовлении угощение будет рассыпчатым.

Рис с фаршем

Шаг 9. Сервируем угощение и садимся обедать. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Рис с фаршем и грибами на сковороде

Рис с фаршем и грибами на сковороде представляет собой невероятно аппетитное и бюджетное блюдо. Минимальное количество составляющих превращается в изумительное угощение, от которого стопроцентно никто не сможет отказаться. Элементарный рецепт освоит даже новичок.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Фарш – 400 гр.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Кипяток – 2 ст.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив лук и морковку, ополаскиваем и произвольно нарезаем. Раскалив растительное масло, пассеруем нарезку.

Рис с фаршем

Шаг 2. Шампиньоны чистим или быстро ополаскиваем и обсушиваем. Режем не слишком мелко. Можно использовать уже нарезанные замороженные или консервированные грибочки. Выгружаем к пассерованным овощам. Грибы при термической обработке уменьшатся.

Рис с фаршем

Шаг 3. Поверх грибов распределяем тщательно вымытый рис. Это может быть бурый, жасмин, басмати или самый бюджетный вариант, который можно найти в магазинах.

Рис с фаршем

Шаг 4. Вливаем 2 стакана кипятка, прикрыв, томим на мелком огне. Будьте внимательны с количеством жидкости. Пропорции и время варки расписаны на упаковке риса.

Рис с фаршем

Шаг 5. Тем временем прогреваем другую сковородку и кладем фарш.

Рис с фаршем

Шаг 6. Немного обжарив, доливаем немного воды и томим, пока не приготовится. Активно размешивая, чтобы разбить комочки.

Рис с фаршем

Шаг 7. Смешиваем в одной сковородке фарш и рис с грибами. Приправляем и прогреваем 5 минут.

Рис с фаршем

Шаг 8. Оформляем блюдо в соответствии с предпочтениями.

Рис с фаршем

Шаг 9. Подаем на общем блюде или порционно. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Запеканка из риса с фаршем в духовке

Запеканка из риса с фаршем в духовке получается сочной и хорошо насыщает. Процесс исполнения не хлопотный и относится к элементарным рецептам, а ингредиенты доступные. Запеканка – блюдо, которое нравится и взрослым, и детям. Подают запеканку сразу или в остывшем виде.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Рис круглозерный шлифованный – 120 гр.
  • Фарш индюшачий – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сок томатный – 200 мл.
  • Специи для мяса – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 120 граммов риса отвариваем до состояния “аль-денте”. Даем крупе остыть. Допустимо заменить другим сортом риса. Эксперименты не запрещены.

Рис с фаршем

Шаг 2. Остывший рис высыпаем в чашу и выгружаем фарш. В данном случае полуфабрикат из индейки, но подойдет и другой.

Рис с фаршем

Шаг 3. Вводим яйцо и специи. Сюда же выгружаем мелко рубленную луковицу. Хорошо вымешиваем. Пряности и их количество регулируем самостоятельно.

Рис с фаршем

Шаг 4. Вливаем томатный сок или разбавленную водой томат-пасту. Если продукт оказался довольно кислым, балансируем щепоткой-двумя сахара. Доводим смесь до однородности.

Рис с фаршем

Шаг 5. Смазываем стеклянную емкость растительным маслом и заполняем ее массой для запеканки.

Рис с фаршем

Шаг 6. Прикрыв крышкой или запечатав фольгой, готовим 45 минут при 180°С.

Рис с фаршем

Шаг 7. Чтобы запеканка не покрылась грубой корочкой, рекомендуется не снимать крышку. Достаем готовое блюдо, обезопасив себя прихватками.

Рис с фаршем

Шаг 8. Разделив запеканку на порции, распределяем по тарелкам. Декорируем по усмотрению.

Рис с фаршем

Шаг 9. При желании сдабриваем сметаной или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Рис с капустой и фаршем на сковороде

Рис с капустой и фаршем на сковороде – альтернатива ленивым голубцам, которая понравится всем. Вкусно, а главное большая экономия времени. Приготовление осилит даже новичок. Блюдо подают со сметаной, насколько это вкусно, не передать словами.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 500 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Фарш – 600 гр.
  • Рис длиннозерный – 100 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Томатная паста – 70 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Рис с фаршем

Шаг 2. Вилок капусты освобождаем от подпорченных вялых листьев, отделяем 500 граммов и тонко рубим. Очищаем лук и чеснок, мелко нарезаем. Очистив морковку, крупно натираем на терке.

Рис с фаршем

Шаг 3. Прогреваем растительное масло в чугунной сковороде. Засыпаем нарезку, но без капусты. Обжариваем 5 минут.

Рис с фаршем

Шаг 4. Выгружаем капустную нарезку и размешиваем. Предварительно можно немного помять, если капуста поздняя.

Рис с фаршем

Шаг 5. Как только капуста даст сок, сдабриваем томатной пастой.

Рис с фаршем

Шаг 6. Размешав, кладем размороженный фарш. Полуфабрикат может быть из птицы или смешанный. Хорошенько разбиваем комочки.

Рис с фаршем

Шаг 7. Готовим, пока фарш не посветлеет. Для равномерного процесса, не забываем орудовать лопаткой.

Рис с фаршем

Шаг 8. Ополаскиваем рис до прозрачности воды. Высыпаем к обжарке. Какую использовать крупу, определяем самостоятельно. В данном случае длиннозерный сорт. С бурым и басмати тоже выходит аппетитно. Подойдет даже самый дешевый, если приготовить правильно, за уши не оттащишь.

Рис с фаршем

Шаг 9. Объединив компоненты, вливаем кипяток так, чтобы жидкость покрывала содержимое. Не добавляем слишком много, чтобы не получилась рисовая каша. Томим 20 минут.

Рис с фаршем

Шаг 10. Когда жидкость впитается в продукты, получим рассыпчатое угощение и можно сервировать блюдо.

Рис с фаршем

Шаг 11. Украшаем и подаем к обеду. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Жареный рис с фаршем по-китайски

Жареный рис с фаршем по-китайски – рецепт, исполнение которого занимает не более получаса. Овощи хорошо дополняют рис с фаршем. Блюдо выходит сытным и ярким. Рецепт поможет разнообразить привычный рацион, не используя дорогостоящие продукты.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис пропаренный длиннозерный – 200 гр.
  • Кабачки – 300 гр.
  • Соевый соус – 5 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лайм – 0,5 шт.
  • Фарш – 600 гр.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Имбирь – 1 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Зира молотая – ⅔ ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Моем рис столько, пока не вымоем содержащийся в крупе крахмал, то есть до прозрачной воды. Варим, как указано на обратной стороне пачки. Можно использовать сорта “Жасмин” и “Басмати”. Очищаем лук и чеснок, ополаскиваем лайм, сладкий перец и кабачок.

Рис с фаршем

Шаг 2. Прогреваем сковородку с расти тельным маслом. Чистим перец от внутренностей и нарезаем кубиком, повторяем те же действия с луком и кабачком. Мелко измельчаем чеснок. Обжарив до мягкости лук, засыпаем перец и кабачок. Припущенные овощи сдабриваем измельченным чесноком и тертым имбирем. Приправляем зирой и готовим около минуты.

Рис с фаршем

Шаг 3. Перекладываем охлажденный фарш, перекручиваем мясо через мясорубку и обжариваем минут 10. Чтобы не было комков, разламываем фарш деревянной ложкой. Полуфабрикат может быть мясным, смешанным или из птицы. Определяем самостоятельно, в зависимости от желаемой калорийности блюда.

Рис с фаршем

Шаг 4. Сдабриваем соком лайма (нет лайма – заменяем лимоном) и соевым соусом и объединяем компоненты. Выгружаем сваренный рис. Перемешав, нагреваем до теплого состояния и отключаем конфорку. Пробуем на вкус и балансируем при необходимости. Прикрываем и даем отдохнуть 10 минут.

Рис с фаршем

Шаг 5. Распределяем рассыпчатое угощение по порциям, выложив в глубокие пиалы. Для особых ценителей китайской культуры подаем палочки. Посыпаем нарезанной зеленью. Сытно и без особых заморочек. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Рис с мясным фаршем и фасолью

Рис с мясным фаршем и фасолью выглядит презентабельно и оригинально. Воплотить в жизнь блюдо получится у каждого. Доступные ингредиенты найдутся в любом продуктовом магазине. Интересная подача смотрится привлекательно, а простое, но аппетитное блюдо уместно для застолья в узком кругу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Фасоль консервированная – 260 гр.
  • Морковь – 180 гр.
  • Рис – 200 гр.
  • Вода – 400 мл.
  • Масло растительное – 1-2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 160 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем лук и морковку, ополаскиваем.

Рис с фаршем

Шаг 2. Крупу промываем до прозрачной воды, как можно тщательнее. Ставим вариться, ознакомившись с рекомендациями на упаковке.

Рис с фаршем

Шаг 3. Нарезаем лук кубиками.

Рис с фаршем

Шаг 4. В сковородке с растительным маслом обжариваем лук до мягкости.

Рис с фаршем

Шаг 5. Выгружаем фарш, посыпаем перцем. Жарим на средней температуре, разламывая на мелкие части.

Рис с фаршем

Шаг 6. Морковку измельчаем кубиками.

Рис с фаршем

Шаг 7. Корнеплод засыпаем в сковородку, готовим до мягкого состояния.

Рис с фаршем

Шаг 8. Сваренную крупу перекладываем в сито и обдаем под краном, чтобы избавиться от влаги.

Рис с фаршем

Шаг 9. Откупориваем консервированную фасоль. Для контрастности берем красную. Высыпаем в дуршлаг и ополаскиваем.

Рис с фаршем

Шаг 10. Фасоль выгружаем к фаршу.

Рис с фаршем

Шаг 11. Высыпаем туда же рис.

Рис с фаршем

Шаг 12. Посолив, перемешиваем. Прогреваем при активном помешивании около 8-ми минут.

Рис с фаршем

Шаг 13. Отключив газ, убираем сковороду с конфорки.

Рис с фаршем

Шаг 14. Блюдо сервируем на общей тарелке.

Рис с фаршем

Шаг 15. Выкладываем горочкой. Выглядит блюдо очень презентабельно. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Ежики с рисом и фаршем

Ежики с рисом и фаршем знакомы многим. Элементарное исполнение вкуснейшего блюда занимает менее часа. Ежики любят как дети, так и взрослые. Иногда дополнительно подают гарнир из картофельного пюре или макаронных изделий, но это не обязательно. Ежики и так хорошо насыщают.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 60 гр.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Фарш мясной – 450 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Томатная паста – 30 гр.
  • Вода/бульон – 350 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Мука – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Рис с фаршем

Шаг 2. Очищенный лук и чеснок режем и выгружаем в чашу блендера. Вливаем 50 граммов воды.

Рис с фаршем

Шаг 3. Пробиваем массу до однородности.

Рис с фаршем

Шаг 4. Активно промываем рис, вымывая крахмал, до прозрачной воды.

Рис с фаршем

Шаг 5. К фаршу вливаем получившуюся субстанцию. Разбиваем яйцо. Приправляем солью и перцем. При желании добавляем любимые пряности. Высыпаем рис.

Рис с фаршем

Шаг 6. Основательно вымешиваем заготовку.

Рис с фаршем

Шаг 7. Формируем небольшие комочки, так как рис сырой, при тушении ежики станут больше. Укладываем в толстостенную кастрюльку.

Рис с фаршем

Шаг 8. Муку соединяем с томатной пастой, понемногу разбавляя водой и разбивая комочки.

Рис с фаршем

Шаг 9. Доливаем воду или бульон. Солим и сдабриваем сахаром, чтобы уравновесить вкус.

Рис с фаршем

Шаг 10. Вливаем соус поверх мясных заготовок. Устанавливаем на плите.

Рис с фаршем

Шаг 11. Доведя до кипения, томим под крышкой 25 минут.

Рис с фаршем

Шаг 12. Сервируем ежики, поливая подливкой.

Рис с фаршем

Шаг 13. При желании отвариваем картофель или макароны, чтобы дополнить основное блюдо. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Очень ленивые голубцы с рисом и фаршем

Очень ленивые голубцы с рисом и фаршем доставят удовольствие всем любителям традиционного блюда. Блюдо разнообразит повседневный рацион. Бюджетный рецепт не ударит по карману, все продукты доступные и недорогие, а результат восхитительный.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Фарш – 300 гр.
  • Капуста – 200 гр.
  • Рис – 150 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Счищаем с молодого вилка капусты вялые и испорченные листья. Отрезаем 200 граммов и мелко шинкуем, насколько возможно.

Рис с фаршем

Шаг 2. Очистив лук, промываем и измельчаем. Очищенную морковку крупно натираем на терке.

Рис с фаршем

Шаг 3. Нарезку, кроме капусты, выгружаем в чашу мультиварки смазанную растительным маслом, готовим, нажав на кнопку “Жарка” или “Выпечка”.

Рис с фаршем

Шаг 4. Крупу хорошенько промываем, чтобы вода оставалась прозрачной. Сцедив жидкость, выгружаем к обжарке, готовим 10 минут, активно перемешивая.

Рис с фаршем

Шаг 5. Выгружаем мясной фарш, обжариваем, разбивая комочки.

Рис с фаршем

Шаг 6. Для удобства можно понемногу подливать кипяток и измельчать фарш, а излишки влаги выпарить. Выгружаем сметану. Активируем программу “Тушение”, запустив таймер на 10 минут или продолжаем готовку в режиме “Выпечка”. Сдабриваем томатной пастой и специями.

Рис с фаршем

Шаг 7. Высыпаем капусту. Перемешав, продолжаем тушение в течение 20 минут. Закрывать прибор или нет, решаем самостоятельно. Спустя время пробуем, при необходимости доготавливаем 5 минут.

Рис с фаршем

Шаг 8. Подаем ленивые голубцы с соусом или просто так. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

Пирог с фаршем и рисом в духовке

Пирог с фаршем и рисом в духовке – изумительная домашняя выпечка, которую подают к семейному или дружескому чаепитию. Пирог удобно брать с собой на перекус на работу или в поездку. В рецепте используется уже готовое тесто. Но если есть время, можно приготовить его самостоятельно.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое – 350 гр.
  • Рис – 0,5 ст.
  • Фарш мясной – 250 гр.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец молотый черный – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Накануне отвариваем полстакана риса. Отваренный рис споласкиваем и даем стечь. Пересыпаем в чашу, туда же выгружаем охлажденный фарш.

Рис с фаршем

Шаг 2. Очищаем морковку и лук и натираем на мелкой терке. Приправляем специями.

Рис с фаршем

Шаг 3. Активно вымешиваем, давая компонентам подружиться.

Рис с фаршем

Шаг 4. Готовое дрожжевое тесто разрезаем на ⅓ и ⅔ части. Из большего куска делаем основу, растягивая руками или раскатав скалкой. Перемещаем в форму, предварительно смазанную растительным маслом.

Рис с фаршем

Шаг 5. В центр выкладываем начинку и распределяем по основанию, но не до краев, как показано на фото.

Рис с фаршем

Шаг 6. Из меньшего куска формируем крышечку. Перекладываем тесто поверх начинки и защипываем края. В середине формируем “дырочку”. Заготовку перемещаем в горячий духовой шкаф, предварительно прогретый до 180°С. Выпекаем изделие 45 минут.

Рис с фаршем

Шаг 7. Испеченный пирог проверяем шпажкой. Аккуратно достаем и даем немного остыть.

Рис с фаршем

Шаг 8. Порезав на кусочки, угощаем близких. Приятного аппетита!

Рис с фаршем

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