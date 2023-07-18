Рис с креветками

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Рис с креветками – это яркое и аппетитное блюдо для вашего обеда или ужина. Любители морепродуктов не смогут устоять перед сытной кулинарной идеей. Для приготовления в домашних условиях рекомендуем проверенную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареный рис с креветками на сковороде

Жареный рис с креветками на сковороде – это яркое и аппетитное блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение выйдет невероятно вкусным и питательным. Сочетание сытного риса с нежным и легким вкусом морепродуктов никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Рис с креветками

Ингредиенты –+2 порц.

  • Креветки замороженные 200 гр.
  • Рис белый 120 гр.
  • Горошек зеленый замороженный 100 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Лук репчатый ½ шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Соус соевый 2 ст.л.
  • Куркума 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Масло сливочное 1 ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Вода 200 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Кунжут  для подачи
  • Лук зелёный  для подачи

Шаги 50 мин.

  1. Рис с креветками

    Рис с креветками готовится очень просто. Подготовим ингредиенты из списка.

  2. Рис с креветками

    Размораживаем креветки и очищаем их (при необходимости).

  3. Рис с креветками

    Разогреваем сковороду с двумя видами масла.

  4. Рис с креветками

    Выкладываем сюда креветки и жарим их на сильном огне около 1 минуты.

  5. Рис с креветками

    Подрумяненный морепродукт выкладываем на тарелку.

  6. Рис с креветками

    Измельчаем лук и чеснок.

  7. Рис с креветками

    Обжариваем овощи до румянца в сковороде с маслом.

  8. Рис с креветками

    Сюда же всыпаем указанное количество риса.

  9. Рис с креветками

    Вливаем к рису соевый соус и тщательно перемешиваем. Жарим пару минут.

  10. Рис с креветками

    Заливаем рис водой, закрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Затем жарим еще около 5-10 минут.

  11. Рис с креветками

    Дополняем рис солью и специями. Перемешиваем и готовим до полного испарения жидкости.

  12. Рис с креветками

    Выкладываем в сковороду зеленый горошек. Закрываем крышкой, чтобы горошек распарился.

  13. Рис с креветками

    Разбиваем в глубокую миску куриные яйца, взбиваем их вилкой.

  14. Рис с креветками

    Убираем крышку, когда горошек будет полностью разморожен и хорошо прогрет.

  15. Рис с креветками

    Выкладываем ранее обжаренные креветки.

  16. Рис с креветками

    Сдвигаем всю массу в сторонку и вливаем в другую половину сковороды яичную смесь.

  17. Рис с креветками

    Когда яйца схватятся, активно перемешиваем их с рисом. Выключаем плиту.

  18. Рис с креветками

    Жареный рис с креветками на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив зеленым луком и кунжутом.

Ризотто с креветками

Ризотто с креветками – это очень вкусная кулинарная идея для вашего яркого обеда или ужина. Питательное угощение с морепродуктами точно разнообразит привычное домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис арборио – 250 гр.
  • Креветки – 600 гр.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Вино белое – 50 мл.
  • Сыр пармезан – 50 гр.
  • Укроп – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец белый молотый – по вкусу.
  • Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обжариваем креветки 1-2 минуты. Вливаем полтора литра воды, солим и варим 20 минут. Процеживаем бульон, он будет использоваться для ризотто.

Рис с креветками

Шаг 2. Креветки дополняем измельченным чесноком, поливаем оливковым маслом, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Рис с креветками

Шаг 3. Измельчаем лук и обжариваем пару минут на оливковом масле.

Рис с креветками

Шаг 4. Сюда же всыпаем рис, жарим еще пару минут, постоянно помешивая.

Рис с креветками

Шаг 5. Вливаем вино и готовим до его выпаривания.

Рис с креветками

Шаг 6. Дальше вливаем заранее подготовленный бульон. Готовим около 20 минут.

Рис с креветками

Шаг 7. Выкладываем в ризотто креветки и измельченную зелень. Солим и перчим угощение, томим около 5 минут.

Рис с креветками

Шаг 8. В конце добавляем тертый на терке пармезан. Перемешиваем, выключаем огонь и даем блюду настояться пару минут.

Рис с креветками

Шаг 9. Ризотто с креветками готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Рис с креветками

Рис с креветками в сливочном соусе

Рис с креветками в сливочном соусе – это невероятно нежное и питательное угощение для вашего стола, которое по достоинству оценят ваши близкие и гости. Блюдо подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки очищенные – 200 гр.
  • Рис – 150 гр.
  • Сливки жирные – 80 мл.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Бульон куриный – 350 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сыр пармезан – 100 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Петрушка – 1 ветка.
  • Тимьян – 1 ветка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Рис с креветками

Шаг 2. Вливаем в сковороду растительное масло и отправляем сюда раздавленные зубчики чеснока и тимьян. Жарим минуту до появления аромата.

Рис с креветками

Шаг 3. Убираем чеснок и тимьян. Кладем сюда очищенные креветки. Обжариваем две минуты и убираем морепродукт из сковороды.

Рис с креветками

Шаг 4. Кладем в сковороду кусочек сливочного масла.

Рис с креветками

Шаг 5. Выкладываем сюда измельченный лук и жарим его до румянца.

Рис с креветками

Шаг 6. Всыпаем рис и обжариваем его в течение одной минуты.

Рис с креветками

Шаг 7. Заливаем рис бульоном и готовим около 10-12 минут. Немного солим и перчим.

Рис с креветками

Шаг 8. Вливаем в рис сливки, перемешиваем и тушим около 3-4 минут. Убираем угощение с плиты и перемешиваем с креветками.

Рис с креветками

Шаг 9. Рис с креветками в сливочном соусе готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Рис с креветками

Рис с креветками по-тайски

Рис с креветками по-тайски порадует не только своим ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое угощение точно разнообразит ваше привычное меню. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 400 гр.
  • Рис длиннозерный – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Корень имбиря – 10 гр.
  • Лайм – 2 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соус соевый/рыбный соус – 50 мл.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Перец чили в хлопьях – 0,5 ч.л.
  • Лук зеленый – 3 пера.
  • Арахис – по желанию.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно варим рис до готовности.

Рис с креветками

Шаг 2. Подготовим овощи. Лук режем полукольцами, морковь и корень имбиря – брусочками. Помидор делим на дольки, отделяем мякоть от кожуры.

Рис с креветками

Шаг 3. Прогреваем растительное масло в сковороде. Разбиваем сюда куриное яйцо и быстро перемешиваем его лопаткой.

Рис с креветками

Шаг 4. Добавляем к яйцу хлопья чили, морковь, лук и имбирь. Обжариваем до готовности овощей и выкладываем сюда креветки. Готовим еще 1-1,5 минуты.

Рис с креветками

Шаг 5. С одного лайма снимаем цедру. Отправляем ее в блюдо. Также поливаем все соком этого же лайма.

Рис с креветками

Шаг 6. Выкладываем в сковороду рис и массу из томата.

Рис с креветками

Шаг 7. Вливаем соевый соус и хорошенько все перемешиваем.

Рис с креветками

Шаг 8. Солим по вкусу и дополняем угощение измельченным зеленым луком.

Рис с креветками

Шаг 9. Рис с креветками по-тайски готов. Подавайте к столу, украшайте арахисом, дольками лайма и угощайтесь!

Рис с креветками

Жареный рис с креветками и яйцом

Жареный рис с креветками и яйцом – это оригинальное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом, питательными свойствами и яркой подачей. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Креветки – 200 гр.
  • Курица – 130 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Рис – 300 гр.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Горошек зеленый – 2 ст.л.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло оливковое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для кулинарного процесса.

Рис с креветками

Шаг 2. Размораживаем креветки и очищаем их. Можно разрезать на части.

Рис с креветками

Шаг 3. Обжариваем морепродукт на оливковом масле до румянца – около 1-2 минут.

Рис с креветками

Шаг 4. Предварительно отваренную курицу режем небольшими кубиками.

Рис с креветками

Шаг 5. Куриные яйца взбиваем вилкой и солим по вкусу.

Рис с креветками

Шаг 6. Вливаем яичную смесь в сковороду.

Рис с креветками

Шаг 7. Готовим омлет и в процессе постоянно помешиваем, как-бы разламываем его на хлопья. Убираем со сковороды.

Рис с креветками

Шаг 8. Куриные кусочки так же жарим до румяной корочки.

Рис с креветками

Шаг 9. К курице всыпаем рис, который предварительно отвариваем. Важно, чтобы он был рассыпчатым.

Рис с креветками

Шаг 10. Вливаем в массу немного соевого соуса.

Рис с креветками

Шаг 11. Обжариваем рис около 5-8 минут, дополняем креветками.

Рис с креветками

Шаг 12. Добавляем зеленый горошек.

Рис с креветками

Шаг 13. Выкладываем в сковородку кусочки омлета.

Рис с креветками

Шаг 14. Перед подачей посыпаем блюдо измельченным зеленым луком.

Рис с креветками

Шаг 15. Жареный рис с креветками и яйцом готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Рис с креветками

Рис с креветками в соусе терияки

Рис с креветками в соусе терияки – это интересная и насыщенная по вкусу идея для вашего яркого обеда или ужина. Питательное угощение с морепродуктами точно разнообразит привычное домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Рис – 150 гр.
  • Креветки тигровые – 150 гр.
  • Соус терияки – 20 гр.
  • Масло оливковое – 5 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем креветки. Затем их можно разрезать на одинаковые кусочки.

Рис с креветками

Шаг 2. Выкладываем креветки в глубокую миску, заливаем их соусом терияки. Можно немного поперчить. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

Рис с креветками

Шаг 3. В разогретую сковороду с оливковым маслом выкладываем креветки.

Рис с креветками

Шаг 4. Постоянно помешивая, готовим морепродукт до однородного цвета.

Рис с креветками

Шаг 5. Отдельно отвариваем рис до готовности. Он должен выйти рассыпчатым.

Рис с креветками

Шаг 6. Засыпаем креветки отварным рисом, постоянно помешивая, готовим еще около 2–3 минут. Убираем с огня.

Рис с креветками

Шаг 7. Рис с креветками в соусе терияки готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Рис с креветками

Ризотто с креветками и грибами

Ризотто с креветками и грибами – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 300 гр.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Креветки очищенные – 250 гр.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Сыр пармезан – 50 гр.
  • Сливки – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Вино белое сухое – 100 мл.
  • Бульон куриный – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельченный лук (половину) обжариваем на сливочном и оливковом масле. Добавляем к нему рис. Перемешиваем и жарим несколько секунд.

Рис с креветками

Шаг 2. Вливаем в рис вино и готовим до его испарения. Порционно вливаем бульон. Вливаем одну часть и ждем испарения, затем вливаем другую.

Рис с креветками

Шаг 3. В конце солим по вкусу и дополняем тертым пармезаном. Хорошенько перемешиваем.

Рис с креветками

Шаг 4. Обжариваем отдельно оставшийся лук, добавляем грибы и готовим до румянца. Выкладываем креветки и прогреваем их. Дальше вливаем сливки, солим и перчим по вкусу. Томим до загустения соуса.

Рис с креветками

Шаг 5. На блюдо для подачи выкладываем ризотто, сверху выкладываем креветки и грибы.

Рис с креветками

Шаг 6. Перемешиваем и посыпаем небольшим количеством пармезана.

Рис с креветками

Шаг 7. Ризотто с креветками и грибами готово. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Рис с креветками

Рис с карри и креветками

Рис с карри и креветками – оригинальное кулинарное решение для вашего яркого обеда или ужина. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис басмати – 230 гр.
  • Креветки – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Морковь – 120 гр.
  • Кешью – 60 гр.
  • Горошек зеленый – 50 гр.
  • Кинза – 4 ветки.
  • Сок лимонный – 1 ст.л.
  • Карри – 2 ч.л.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сухой раскаленной сковороде обжариваем кешью до румянца.

Рис с креветками

Шаг 2. Режем репчатый лук на четвертинки, морковь натираем на терке, измельчаем чеснок и кинзу.

Рис с креветками

Шаг 3. Карри вымешиваем в небольшом миске со столовой ложкой воды и соевым соусом.

Рис с креветками

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим на нем лук с морковью до мягкости.

Рис с креветками

Шаг 5. Кладем к овощам заранее отваренный рис, добавляем карри, зеленый горошек и сливочное масло. Хорошо перемешиваем и готовим пару минут.

Рис с креветками

Шаг 6. Выкладываем сюда креветки и кешью. Поливаем лимонным соком и дополняем кинзой. Перемешиваем и убираем с плиты через минуту.

Рис с креветками

Шаг 7. Рис с карри и креветками готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Рис с креветками

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