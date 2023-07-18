Рис с креветками – это яркое и аппетитное блюдо для вашего обеда или ужина. Любители морепродуктов не смогут устоять перед сытной кулинарной идеей. Для приготовления в домашних условиях рекомендуем проверенную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Жареный рис с креветками на сковороде

Жареный рис с креветками на сковороде – это яркое и аппетитное блюдо для вашего обеда или ужина. Такое угощение выйдет невероятно вкусным и питательным. Сочетание сытного риса с нежным и легким вкусом морепродуктов никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты –+2 порц.

Креветки замороженные 200 гр.

Рис белый 120 гр.

Горошек зеленый замороженный 100 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Лук репчатый ½ шт.

Чеснок 2 зуб.

Соус соевый 2 ст.л.

Куркума 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло сливочное 1 ч.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Вода 200 мл.

Соль по вкусу

Кунжут для подачи

Лук зелёный для подачи

Шаги 50 мин.

Рис с креветками готовится очень просто. Подготовим ингредиенты из списка. Размораживаем креветки и очищаем их (при необходимости). Разогреваем сковороду с двумя видами масла. Выкладываем сюда креветки и жарим их на сильном огне около 1 минуты. Подрумяненный морепродукт выкладываем на тарелку. Измельчаем лук и чеснок. Обжариваем овощи до румянца в сковороде с маслом. Сюда же всыпаем указанное количество риса. Вливаем к рису соевый соус и тщательно перемешиваем. Жарим пару минут. Заливаем рис водой, закрываем крышкой и оставляем на 10 минут. Затем жарим еще около 5-10 минут. Дополняем рис солью и специями. Перемешиваем и готовим до полного испарения жидкости. Выкладываем в сковороду зеленый горошек. Закрываем крышкой, чтобы горошек распарился. Разбиваем в глубокую миску куриные яйца, взбиваем их вилкой. Убираем крышку, когда горошек будет полностью разморожен и хорошо прогрет. Выкладываем ранее обжаренные креветки. Сдвигаем всю массу в сторонку и вливаем в другую половину сковороды яичную смесь. Когда яйца схватятся, активно перемешиваем их с рисом. Выключаем плиту. Жареный рис с креветками на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив зеленым луком и кунжутом.

Ризотто с креветками

Ризотто с креветками – это очень вкусная кулинарная идея для вашего яркого обеда или ужина. Питательное угощение с морепродуктами точно разнообразит привычное домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис арборио – 250 гр.

Креветки – 600 гр.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Вино белое – 50 мл.

Сыр пармезан – 50 гр.

Укроп – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обжариваем креветки 1-2 минуты. Вливаем полтора литра воды, солим и варим 20 минут. Процеживаем бульон, он будет использоваться для ризотто.

Шаг 2. Креветки дополняем измельченным чесноком, поливаем оливковым маслом, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 минут.

Шаг 3. Измельчаем лук и обжариваем пару минут на оливковом масле.

Шаг 4. Сюда же всыпаем рис, жарим еще пару минут, постоянно помешивая.

Шаг 5. Вливаем вино и готовим до его выпаривания.

Шаг 6. Дальше вливаем заранее подготовленный бульон. Готовим около 20 минут.

Шаг 7. Выкладываем в ризотто креветки и измельченную зелень. Солим и перчим угощение, томим около 5 минут.

Шаг 8. В конце добавляем тертый на терке пармезан. Перемешиваем, выключаем огонь и даем блюду настояться пару минут.

Шаг 9. Ризотто с креветками готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Рис с креветками в сливочном соусе

Рис с креветками в сливочном соусе – это невероятно нежное и питательное угощение для вашего стола, которое по достоинству оценят ваши близкие и гости. Блюдо подойдет для семейного обеда или ужина. Для приготовления обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки очищенные – 200 гр.

Рис – 150 гр.

Сливки жирные – 80 мл.

Масло сливочное – 30 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Бульон куриный – 350 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр пармезан – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Петрушка – 1 ветка.

Тимьян – 1 ветка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Вливаем в сковороду растительное масло и отправляем сюда раздавленные зубчики чеснока и тимьян. Жарим минуту до появления аромата.

Шаг 3. Убираем чеснок и тимьян. Кладем сюда очищенные креветки. Обжариваем две минуты и убираем морепродукт из сковороды.

Шаг 4. Кладем в сковороду кусочек сливочного масла.

Шаг 5. Выкладываем сюда измельченный лук и жарим его до румянца.

Шаг 6. Всыпаем рис и обжариваем его в течение одной минуты.

Шаг 7. Заливаем рис бульоном и готовим около 10-12 минут. Немного солим и перчим.

Шаг 8. Вливаем в рис сливки, перемешиваем и тушим около 3-4 минут. Убираем угощение с плиты и перемешиваем с креветками.

Шаг 9. Рис с креветками в сливочном соусе готов. Подавайте к столу, посыпав тертым пармезаном.

Рис с креветками по-тайски

Рис с креветками по-тайски порадует не только своим ярким вкусом, но и привлекательным внешним видом. Такое угощение точно разнообразит ваше привычное меню. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 400 гр.

Рис длиннозерный – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Корень имбиря – 10 гр.

Лайм – 2 шт.

Помидоры – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соус соевый/рыбный соус – 50 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Перец чили в хлопьях – 0,5 ч.л.

Лук зеленый – 3 пера.

Арахис – по желанию.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно варим рис до готовности.

Шаг 2. Подготовим овощи. Лук режем полукольцами, морковь и корень имбиря – брусочками. Помидор делим на дольки, отделяем мякоть от кожуры.

Шаг 3. Прогреваем растительное масло в сковороде. Разбиваем сюда куриное яйцо и быстро перемешиваем его лопаткой.

Шаг 4. Добавляем к яйцу хлопья чили, морковь, лук и имбирь. Обжариваем до готовности овощей и выкладываем сюда креветки. Готовим еще 1-1,5 минуты.

Шаг 5. С одного лайма снимаем цедру. Отправляем ее в блюдо. Также поливаем все соком этого же лайма.

Шаг 6. Выкладываем в сковороду рис и массу из томата.

Шаг 7. Вливаем соевый соус и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 8. Солим по вкусу и дополняем угощение измельченным зеленым луком.

Шаг 9. Рис с креветками по-тайски готов. Подавайте к столу, украшайте арахисом, дольками лайма и угощайтесь!

Жареный рис с креветками и яйцом

Жареный рис с креветками и яйцом – это оригинальное блюдо для вашего домашнего стола. Такое угощение никого не оставит равнодушным, порадует вас своим насыщенным вкусом, питательными свойствами и яркой подачей. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 200 гр.

Курица – 130 гр.

Яйцо – 2 шт.

Рис – 300 гр.

Соус соевый – 2 ст.л.

Горошек зеленый – 2 ст.л.

Лук зеленый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для кулинарного процесса.

Шаг 2. Размораживаем креветки и очищаем их. Можно разрезать на части.

Шаг 3. Обжариваем морепродукт на оливковом масле до румянца – около 1-2 минут.

Шаг 4. Предварительно отваренную курицу режем небольшими кубиками.

Шаг 5. Куриные яйца взбиваем вилкой и солим по вкусу.

Шаг 6. Вливаем яичную смесь в сковороду.

Шаг 7. Готовим омлет и в процессе постоянно помешиваем, как-бы разламываем его на хлопья. Убираем со сковороды.

Шаг 8. Куриные кусочки так же жарим до румяной корочки.

Шаг 9. К курице всыпаем рис, который предварительно отвариваем. Важно, чтобы он был рассыпчатым.

Шаг 10. Вливаем в массу немного соевого соуса.

Шаг 11. Обжариваем рис около 5-8 минут, дополняем креветками.

Шаг 12. Добавляем зеленый горошек.

Шаг 13. Выкладываем в сковородку кусочки омлета.

Шаг 14. Перед подачей посыпаем блюдо измельченным зеленым луком.

Шаг 15. Жареный рис с креветками и яйцом готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Рис с креветками в соусе терияки

Рис с креветками в соусе терияки – это интересная и насыщенная по вкусу идея для вашего яркого обеда или ужина. Питательное угощение с морепродуктами точно разнообразит привычное домашнее меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Рис – 150 гр.

Креветки тигровые – 150 гр.

Соус терияки – 20 гр.

Масло оливковое – 5 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем креветки. Затем их можно разрезать на одинаковые кусочки.

Шаг 2. Выкладываем креветки в глубокую миску, заливаем их соусом терияки. Можно немного поперчить. Перемешиваем и оставляем мариноваться.

Шаг 3. В разогретую сковороду с оливковым маслом выкладываем креветки.

Шаг 4. Постоянно помешивая, готовим морепродукт до однородного цвета.

Шаг 5. Отдельно отвариваем рис до готовности. Он должен выйти рассыпчатым.

Шаг 6. Засыпаем креветки отварным рисом, постоянно помешивая, готовим еще около 2–3 минут. Убираем с огня.

Шаг 7. Рис с креветками в соусе терияки готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Ризотто с креветками и грибами

Ризотто с креветками и грибами – яркое и невероятно вкусное блюдо для вашего стола. Разнообразьте свое меню с помощью проверенного рецепта с пошаговыми фото из нашей подборки. Готовый продукт выйдет невероятно аппетитным и питательным. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 300 гр.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Креветки очищенные – 250 гр.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Сыр пармезан – 50 гр.

Сливки – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Вино белое сухое – 100 мл.

Бульон куриный – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельченный лук (половину) обжариваем на сливочном и оливковом масле. Добавляем к нему рис. Перемешиваем и жарим несколько секунд.

Шаг 2. Вливаем в рис вино и готовим до его испарения. Порционно вливаем бульон. Вливаем одну часть и ждем испарения, затем вливаем другую.

Шаг 3. В конце солим по вкусу и дополняем тертым пармезаном. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Обжариваем отдельно оставшийся лук, добавляем грибы и готовим до румянца. Выкладываем креветки и прогреваем их. Дальше вливаем сливки, солим и перчим по вкусу. Томим до загустения соуса.

Шаг 5. На блюдо для подачи выкладываем ризотто, сверху выкладываем креветки и грибы.

Шаг 6. Перемешиваем и посыпаем небольшим количеством пармезана.

Шаг 7. Ризотто с креветками и грибами готово. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Рис с карри и креветками

Рис с карри и креветками – оригинальное кулинарное решение для вашего яркого обеда или ужина. Разнообразьте привычное меню вместе с нашим проверенным пошаговыми рецептом. Готовое блюдо порадует питательными свойствами, ярким вкусом и аппетитным внешним видом.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис басмати – 230 гр.

Креветки – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Морковь – 120 гр.

Кешью – 60 гр.

Горошек зеленый – 50 гр.

Кинза – 4 ветки.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Карри – 2 ч.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На сухой раскаленной сковороде обжариваем кешью до румянца.

Шаг 2. Режем репчатый лук на четвертинки, морковь натираем на терке, измельчаем чеснок и кинзу.

Шаг 3. Карри вымешиваем в небольшом миске со столовой ложкой воды и соевым соусом.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим на нем лук с морковью до мягкости.

Шаг 5. Кладем к овощам заранее отваренный рис, добавляем карри, зеленый горошек и сливочное масло. Хорошо перемешиваем и готовим пару минут.

Шаг 6. Выкладываем сюда креветки и кешью. Поливаем лимонным соком и дополняем кинзой. Перемешиваем и убираем с плиты через минуту.

Шаг 7. Рис с карри и креветками готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!