Рис с курицей – такое сочетание продуктов можно назвать классикой гастрономических сочетаний. Эти два продукта встречаются даже в самых изысканных и популярных рецептах мира. В одной статье мы собрали 10 всевозможных способов приготовления риса вместе с курицей на сковороде, в духовке, по-восточному, на азиатский манер и другие вкусные рецепты. Вы обязательно найдете что-то себе по вкусу.

Рис с курицей в духовке в рукаве

Рис с курицей в духовке в рукаве в духовке – сытное, сочное и очень вкусное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день на обед или ужин. Сам процесс активного приготовления не занимает много времени, а затем всю основную работу сделает духовка.

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 500 гр.

Куриная ножка 4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Соль по вкусу

Чеснок 1 головка

Вода 600 мл.

Паприка 2 ч.л.

Чеснок гранулированный 2 ч.л.

Куркума 1 ч.л.

Зира 1 ч.л.

Барбарис 20 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное по вкусу

Шаги 60 мин.

Рис с курицей готовится очень просто. Куриные голени обмойте, удалите остатки перьев, при желании можно снять кожу. Промокните мясо бумажными салфетками и сложите в миску. Посыпьте голени паприкой, гранулированным чесноком, свежемолотым перцем, солью по вкусу, влейте растительное масло. Руками перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось специями. Пока маринуется курица, промойте проточной водой рисовую крупу. Сорт риса можете выбрать любой по вашему вкусу. Луковицу очистите от шелухи, обмойте под краном и разрежьте ее на несколько крупных частей. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Очищенную морковку нарежьте четвертинками или брусками. Возьмите рукав для запекания, закрепите один край. Равномерным слоем распределите в нем рисовую крупу, влейте 600 миллилитров воды. Также вложите в него дольки лука, болгарский перец и морковь. Добавьте куркуму, зиру, барбарис и 2 чайные ложки соли. Аккуратно перемешайте содержимое рукава и выложите поверх него куриные голени. Плотно завяжите второй край рукава. На поверхности рукава сделайте, несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар. Поместите рукав с рисом и курицей на противень. Отправьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 1,5 часов. Через полтора часа у вас на столе будет яркое, ароматное горячее блюдо из риса и курицы. Раскладывайте его на порции и подавайте к ужину. Приятного аппетита!

Рис с курицей и овощами

Рис с курицей и овощами – блюдо, которое может составить основу сытного семейного обеда или ужина. Все продукты готовятся в одной емкости, что экономит время, а также силы на последующую уборку и мытье посуды. Зимой в рецепте можно использовать замороженные овощи.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица – 0,5 кг.

Крупа рисовая – 160 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Перец сладкий болгарский – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Помидоры – 2 шт.

Вода – сколько потребуется.

Фасоль стручковая – 100 гр.

Приправа для курицы – ½ ч.л.

Приправа универсальная – по вкусу.

Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем выложите ее равномерным слоем в жаропрочную форму. Сбрызните крупу растительным маслом и посыпьте солью.

Шаг 2. Овощи нарежьте крупными кубиками, стручки фасоли разрежьте на 2-3 части. Перемешайте их в отдельной мисочке.

Шаг 3. Овощную смесь выложите поверх рисового слоя, ее также посолите, посыпьте универсальной приправой и молотым перцем.

Шаг 4. Куриную тушку разделите на порционные кусочки, посыпьте приправой для курицы. Затем мясо разложите поверх овощей. По краю формы влейте воду в таком количестве, чтобы она полностью покрыла рис с овощами.

Шаг 5. Накройте форму крышкой или плотно затяните пищевой фольгой.

Шаг 6. Заготовку поместите в холодную духовку. Температуру установите на 200 градусов, готовьте блюдо примерно 50 минут. Затем извлеките форму из духовки, снимите крышку и посыпьте тертым сыром. Отправьте форму с рисом и курицей еще на 15 минут в духовку.

Шаг 7. Блюдо готово. Подавайте курицу с рисом и овощами в горячем виде. Приятного аппетита!

Жареный рис с курицей на сковороде

Жареный рис с курицей на сковороде готовится очень просто, буквально за полчаса. Но, чтобы готовка была в радость, и, чтобы избежать пригорания риса, используйте вок или сковороду с антипригарным покрытием.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 250 гр.

Масло растительное без запаха – 6 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Лук зеленый – 4 пера.

Морковка – 120 гр.

Крупа рисовая – 200 гр.

Соус соевый – 3 ст.л.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Чеснок – 20 гр.

Корень имбиря – 20 гр.

Горошек зеленый замороженный – 100 гр.

Кунжут – 1 ст.л.

Лук репчатый – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промойте и поставьте варить. Головку лука очистите и мелко нарежьте.

Шаг 2. Корень имбиря очистите. Помойте и мелко порубите его ножом.

Шаг 3. С зубчиков чеснока снимите слой сухой шелухи и срежьте корешки. Обмойте дольки и мелко нарежьте их.

Шаг 4. С моркови срежьте тонкий верхний слой, обмойте ее и также мелко нарежьте.

Шаг 5. Перья зеленого лука ополосните и нарежьте небольшими отрезками.

Шаг 6. Обмойте куриное филе, положите его на разделочную доску и нарежьте соломкой.

Шаг 7. На сильном огне просушите сковороду, влейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного. В мисочке взболтайте оба куриных яйца, вылейте массу на сковороду, жарьте, постоянно помешивая. Затем выложите жареные яйца на тарелку.

Шаг 8. После этого на эту же сковороду добавьте еще немного растительного масла, выложите лук, чеснок и корень имбиря. Жарьте овощи в течение минуты.

Шаг 9. Далее добавьте измельченную морковку, перемешайте и готовьте еще 1 минуту.

Шаг 10. Добавьте к овощам соевый соус и зеленый горошек. Перемешайте массу и жарьте еще минуту на сильном огне.

Шаг 11. Теперь выложите куриное филе, перемешайте. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, готовьте еще 2-3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая.

Шаг 12. Выложите к овощам и курице жареные яйца и вареный рис. Перемешайте блюдо и держите его на огне полминуты.

Шаг 13. В самом конце всыпьте измельченный зеленый лук и уберите сковороду с огня. Подавайте блюдо в горячем виде, посыпав кунжутом. Приятного аппетита!

Курица карри с рисом

Курица карри с рисом – блюдо, которое имеет индийские корни. Карри – это смесь пряностей, основу которой составляет куркума. Если добавлять ее в блюда, то они приобретают яркий солнечный цвет и довольно пикантный вкус. С курицей и рисом такая приправа сочетается лучше всего.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 0,5 кг.

Крупа рисовая – 200 гр.

Молоко кокосовое – 100 мл.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Имбирь измельченный – 2 ст.л.

Перец красный острый – по желанию.

Карри – 1,5 ст.л.

Лайм – 0,5 шт.

Масло растительное/оливковое/кунжутное – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Куркума – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные грудки обмойте проточной водой, промокните бумажными салфетками и нарежьте соломкой.

Шаг 2. Среднюю головку репчатого лука, зубчики чеснока и острый перчик мелко порубите ножом.

Шаг 3. На разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло (оливковое, кунжутное). Когда оно прогреется, выложите лук, чеснок, перец острый и имбирь, жарьте несколько минут, постоянно помешивая.

Шаг 4. Посыпьте овощи куркумой и карри, перемешайте.

Шаг 5. Далее выложите нарезанное куриное филе на сковороду, обжарьте все вместе на сильном огне.

Шаг 6. Влейте кокосовое молоко и выдавите сок половинки лайма, посолите по вкусу. тушите примерно 10 минут до готовности курицы.

Шаг 7. Параллельно в кастрюлю всыпьте рис, залейте его водой и поставьте вариться. Пропорции риса и воды должны быть 1 к 1.5.

Шаг 8. Подавайте курицу карри с рисом в теплом виде. Можно дополнить блюдо овощным салатом. Приятного аппетита!

Рис с курицей в соусе терияки

Рис с курицей в соусе терияки – довольно легкая пища с невероятным ярким вкусом. Все компоненты: курица, рис, овощи, – готовятся за считанные минуты. Они все быстро обжариваются и покрываются соусом Терияки. Получится ничуть не хуже ресторанного варианта.

Время готовки – 50 мин

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тушка куриная небольшая – 1 шт.

Крупа рисовая «Жасмин» – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Дыня – 400 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Петрушка – 5-6 веток.

Перец молотый – по вкусу.

Растительное масло – 2 ст.л.

Для соуса Терияки:

Соус соевый – 100 мл.

Уксус 9%/рисовый – 2 ст.л.

Перец чили – 5 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Корень имбиря – 2 см.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем переложите рис в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1 к 2, воды должно быть в два раза больше риса. Варите крупу 15-20 минут от момента закипания.

Шаг 2. Куриную тушку выпотрошите, промойте внутри и снаружи. Разрежьте ее пополам.

Шаг 3. Каждую половинку натрите солью и перцем со всех сторон.

Шаг 4. Курицу положите на противень и полейте растительным маслом, чтобы в процессе запекания образовалась румяная корочка. Также раздавите зубчик чеснока и положите его на противень. Запекайте мясо в течение получаса при 180 градусах.

Шаг 5. Пока запекается курица, приготовьте соус Терияки. В кастрюльку влейте соевый соус, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Также добавьте пару зубчиков чеснока, их можно раздавить или натереть на мелкой терке. При желании добавьте острый перчик.

Шаг 6. Очистите корень имбиря, натрите его на мелкой терке и добавьте в соус.

Шаг 7. Влейте пару столовых ложек уксуса, перемешайте и варите соус на медленном огне в течение 10 минут, пока масса не начнет густеть. Затем уберите кастрюлю в сторону.

Шаг 8. С дыни срежьте кожицу и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 9. На тарелку положите вареный рис и запеченную курицу, полейте блюдо соусом терияки и добавьте кусочки дыни. Прямо перед подачей посыпьте блюдо листиками петрушки. Приятного аппетита!

Рис с курицей и грибами

Рис с курицей и грибами позволит вам создать для семьи атмосферу Италии в условиях городской квартиры. Идеальное сочетание вкусов, волшебный аромат и бесспорные питательные свойства – все это сочетается в одном блюде.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 440 гр.

Филе куриное – 450-500 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Масло подсолнечное без запаха – 3 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Морковка – 230 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Хлопья перца чили – ¼ ч.л.

Вода горячая – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук, морковку и зубчики чеснока очистите и помойте проточной водой. Подготовьте рис, шампиньоны и куриное филе. Духовку включите заранее и прогрейте ее до 200 градусов.

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте небольшими кубиками. Прогрейте сковородку и обжарьте мясо на сухой сковороде в течение 5 минут до изменения цвета.

Шаг 3. Репчатый лук и дольки чеснока нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Морковку также нарежьте кубиками.

Шаг 5. Шляпки шампиньонов очистите и срежьте концы ножек, затем нарежьте грибы средними по величине кусочками.

Шаг 6. Куриное мясо на сковороде посолите, добавьте паприку и хлопья перца чили, перемешайте, готовьте 30-40 секунд. Затем переложите курицу в форму для запекания.

Шаг 7. На ту же сковороду влейте растительное масло, прогрейте его и выложите чеснок и лук. Жарьте овощи в течение 1-2 минут на среднем огне.

Шаг 8. Затем добавьте морковку и грибы, перемешайте и жарьте все вместе 5 минут. Зажарку посолите и поперчите по вкусу. Выложите ее в форму к куриному филе.

Шаг 9. Рис промойте несколько раз проточной водой, выложите в форму и добавьте чайную ложку соли.

Шаг 10. Влейте 500 миллилитров горячей воды.

Шаг 11. Форму с продуктами закройте крышкой или фольгой. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте рис с курицей и грибами до готовности риса, на это уйдет примерно 70 минут. Затем достаньте форму и дайте блюду еще несколько минут настояться под крышкой.

Шаг 12. Рис с курицей и грибами украсьте свежей зеленью и подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей, приготовленный в мультиварке

Рис с курицей, приготовленный в мультиварке, выручит при дефиците времени. Основную часть работы за вас выполнит кухонная техника. Рис получится разваристым и рассыпчатым, а куриное мясо не будет сухим. Такое блюдо идеально подойдет для семейного обеда или ужина.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Крупа рисовая – 2 ст.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец молотый – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промывайте рис водой, пока она не станет прозрачной.

Шаг 2. Морковку очистите, помойте и нарежьте соломкой.

Шаг 3. С луковицы снимите слой сухой шелухи, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Куриное филе обмойте под краном, промокните на бумажных полотенцах и нарежьте брусками или кубиками.

Шаг 5. Включите мультиварку в сеть. Активируйте из меню режим «Выпечка», таймер установите на 20 минут. Влейте в чашу мультиварки растительное масло, прогрейте его. Выложите лук и жарьте его в течение 5 минут. Затем добавьте морковку, готовьте еще 5 минут. В конце выложите куриное филе, обжарьте его со всех сторон. Зажарку посолите и приправьте перцем.

Шаг 6. Выложите в чашу к овощам и мясу промытый рис, перемешайте и обжарьте все вместе в течение 3 минут. Затем влейте воду и закройте крышку мультиварки. Выберите режим «Тушение» на 20 минут.

Шаг 7. Зелень ополосните водой и очень мелко порубите ножом. За 5 минут до окончания программы «Тушение» добавьте зелень и очищенный зубчик чеснока.

Шаг 8. После звукового сигнала, который сообщает о готовности блюда, перемешайте рис и разложите на порции. Рис с курицей, приготовленные в мультиварке подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей по-тайски

Рис с курицей по-тайски позволит вам самым лучшим образом проявить свои кулинарные способности. Такой эксперимент однозначно оценят ваши близкие. Блюдо получается оригинальным по вкусу и изысканным на вид, его можно приготовить для особого случая.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе куриное – 200 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Карри – 0,25 ч.л.

Крупа рисовая – 350 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Перец сладкий – 0,5 шт.

Вода – 700 мл.

Корень имбиря измельченный – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сок лаймовый – 1 ч.л.

Цедра лайма – 1 ч.л.

Сахар коричневый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для риса с курицей по-тайски вам понадобятся все ингредиенты, указанные в списке.

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду и доведите ее до кипения. Промойте рисовую крупу и выложите ее в кипящую воду. Варите крупу до состояния аль-денте, внутри должна остаться крепкая сердцевинка.

Шаг 3. Филе куриное обмойте проточной водой, промокните от влаги бумажными полотенцами и нарежьте соломкой. Обжарьте мясо на растительном масле до побеления.

Шаг 4. К куриному филе добавьте соевый соус, коричневый сахар и карри. Жарьте мясо до золотистой корочки. Далее разбейте в сковороду яйцо, продолжайте жарить все вместе, помешивая лопаткой.

Шаг 5. Сладкий перец, зубчики чеснока, корень имбиря и лаймовую цедру нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 6. Измельченные сладкий перец, чеснок, цедру и имбирь добавьте на сковороду к курице. Жарьте в течение минуты на сильном огне, постоянно помешивая.

Шаг 7. Затем добавьте вареный рис, перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте на огне на 1 минуту.

Шаг 8. Рис с курицей по-тайски готов, подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Бурый рис с курицей

Бурый рис с курицей немного напоминает плов и готовится схожим образом. Выглядит блюдо аппетитно и вкус у него довольно необычный, все благодаря крупе. К тому же она содержит больше полезных микроэлементов и поэтому чаще используется в рецептах для правильного питания.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Курица – 300 гр.

Рис бурый – 200 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Морковка – 2 шт.

Перец молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые ингредиенты указаны в списке.

Шаг 2. Луковицу и морковку очистите и помойте проточной водой. Нарежьте овощи небольшими кубиками. Жарьте их на среднем огне в течение 5-7 минут.

Шаг 3. Курицу нарежьте кубиками среднего размера и добавьте к овощам. Продолжайте жарить все вместе 10-12 минут.

Шаг 4. Бурый рис промывайте проточной водой, пока она не станет прозрачной и не вымоется весь крахмал. Затем крупу переложите в сковороду.

Шаг 5. Вскипятите воду и влейте ее в сковороду, чтобы она полностью покрыла мясо, рис и овощи. Добавьте чеснок, соль и молотый перец. Тушите рис с курицей на умеренном огне под крышкой в течение 30-35 минут.

Шаг 6. Бурый рис с курицей отлично впишется в ваше меню. Перед подачей можно дополнить его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Рис с курицей в сливочном соусе

Рис с курицей в сливочном соусе – очень вкусное нежное блюдо, которое буквально тает во рту. Процесс приготовления не вызовет никаких трудностей, но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Все очень подробно описано в рецепте.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 100 гр.

Крупа рисовая – 100 гр.

Лук репчатый – 25 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соль поваренная – по вкусу.

Вода – 250 мл.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Сливки 10 % – 70 мл.

Вино белое сухое – 40 мл.

Пармезан – 1 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите зубчики чеснока, обмойте и раздавите их плоской стороной ножа. Выложите чеснок на разогретую сковороду и быстро обжарьте на растительном масле. Когда чеснок отдаст свой аромат маслу, удалите его из сковороды.

Шаг 2. Очистите головку репчатого лука, мелко нарежьте его и выложите в сковороду. Обжарьте лук до полупрозрачности.

Шаг 3. Промойте рисовую крупу несколько раз проточной водой. Затем выложите крупу на сковороду к обжаренному луку. Все вместе жарьте в течение 30 секунд, помешивая лопаткой.

Шаг 4. Влейте 1/3 часть воды и продолжайте готовить рис на сковородке до полного выпаривания жидкости. После этого добавьте еще 1/2 часть воды и выложите нарезанное куриное мясо. Продолжайте готовить до полного выпаривания жидкости. Посолите, влейте оставшуюся воду и снова выпарите ее.

Шаг 5. Затем влейте в сковороду к рису и курице сухое вино, жарьте на умеренном огне до выпаривания алкоголя.

Шаг 6. После этого добавьте сливки, доведите их до кипения и тушите до загустения в течение минуты.

Шаг 7. В самом конце добавьте к курице и рису рубленую петрушку. Перед подачей посыпьте горячее блюдо тертым пармезаном. Приятного аппетита!