Рис с курицей

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Рис с курицей – такое сочетание продуктов можно назвать классикой гастрономических сочетаний. Эти два продукта встречаются даже в самых изысканных и популярных рецептах мира. В одной статье мы собрали 10 всевозможных способов приготовления риса вместе с курицей на сковороде, в духовке, по-восточному, на азиатский манер и другие вкусные рецепты. Вы обязательно найдете что-то себе по вкусу.

Рис с курицей в духовке в рукаве

Рис с курицей в духовке в рукаве в духовке – сытное, сочное и очень вкусное блюдо. Его можно готовить хоть каждый день на обед или ужин. Сам процесс активного приготовления не занимает много времени, а затем всю основную работу сделает духовка.

Рис с курицей

Ингредиенты –+4 порц.

  • Рис белый 500 гр.
  • Куриная ножка 4 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Чеснок 1 головка
  • Вода 600 мл.
  • Паприка 2 ч.л.
  • Чеснок гранулированный 2 ч.л.
  • Куркума 1 ч.л.
  • Зира 1 ч.л.
  • Барбарис 20 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Рис с курицей

    Рис с курицей готовится очень просто. Куриные голени обмойте, удалите остатки перьев, при желании можно снять кожу. Промокните мясо бумажными салфетками и сложите в миску. Посыпьте голени паприкой, гранулированным чесноком, свежемолотым перцем, солью по вкусу, влейте растительное масло. Руками перемешайте мясо, чтобы оно равномерно покрылось специями.

  2. Рис с курицей

    Пока маринуется курица, промойте проточной водой рисовую крупу. Сорт риса можете выбрать любой по вашему вкусу.

  3. Рис с курицей

    Луковицу очистите от шелухи, обмойте под краном и разрежьте ее на несколько крупных частей. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками. Очищенную морковку нарежьте четвертинками или брусками.

  4. Рис с курицей

    Возьмите рукав для запекания, закрепите один край. Равномерным слоем распределите в нем рисовую крупу, влейте 600 миллилитров воды. Также вложите в него дольки лука, болгарский перец и морковь. Добавьте куркуму, зиру, барбарис и 2 чайные ложки соли. Аккуратно перемешайте содержимое рукава и выложите поверх него куриные голени. Плотно завяжите второй край рукава. На поверхности рукава сделайте, несколько проколов зубочисткой, чтобы выходил пар.

  5. Рис с курицей

    Поместите рукав с рисом и курицей на противень. Отправьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 1,5 часов.

  6. Рис с курицей

    Через полтора часа у вас на столе будет яркое, ароматное горячее блюдо из риса и курицы. Раскладывайте его на порции и подавайте к ужину. Приятного аппетита!

Рис с курицей и овощами

Рис с курицей и овощами – блюдо, которое может составить основу сытного семейного обеда или ужина. Все продукты готовятся в одной емкости, что экономит время, а также силы на последующую уборку и мытье посуды. Зимой в рецепте можно использовать замороженные овощи.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Курица – 0,5 кг.
  • Крупа рисовая – 160 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Перец сладкий болгарский – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Вода – сколько потребуется.
  • Фасоль стручковая – 100 гр.
  • Приправа для курицы – ½ ч.л.
  • Приправа универсальная – по вкусу.
  • Сыр твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем выложите ее равномерным слоем в жаропрочную форму. Сбрызните крупу растительным маслом и посыпьте солью.

Рис с курицей

Шаг 2. Овощи нарежьте крупными кубиками, стручки фасоли разрежьте на 2-3 части. Перемешайте их в отдельной мисочке.

Рис с курицей

Шаг 3. Овощную смесь выложите поверх рисового слоя, ее также посолите, посыпьте универсальной приправой и молотым перцем.

Рис с курицей

Шаг 4. Куриную тушку разделите на порционные кусочки, посыпьте приправой для курицы. Затем мясо разложите поверх овощей. По краю формы влейте воду в таком количестве, чтобы она полностью покрыла рис с овощами.

Рис с курицей

Шаг 5. Накройте форму крышкой или плотно затяните пищевой фольгой.

Рис с курицей

Шаг 6. Заготовку поместите в холодную духовку. Температуру установите на 200 градусов, готовьте блюдо примерно 50 минут. Затем извлеките форму из духовки, снимите крышку и посыпьте тертым сыром. Отправьте форму с рисом и курицей еще на 15 минут в духовку.

Рис с курицей

Шаг 7. Блюдо готово. Подавайте курицу с рисом и овощами в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Жареный рис с курицей на сковороде

Жареный рис с курицей на сковороде готовится очень просто, буквально за полчаса. Но, чтобы готовка была в радость, и, чтобы избежать пригорания риса, используйте вок или сковороду с антипригарным покрытием.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 250 гр.
  • Масло растительное без запаха – 6 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Лук зеленый – 4 пера.
  • Морковка – 120 гр.
  • Крупа рисовая – 200 гр.
  • Соус соевый – 3 ст.л.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Чеснок – 20 гр.
  • Корень имбиря – 20 гр.
  • Горошек зеленый замороженный – 100 гр.
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Лук репчатый – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промойте и поставьте варить. Головку лука очистите и мелко нарежьте.

Рис с курицей

Шаг 2. Корень имбиря очистите. Помойте и мелко порубите его ножом.

Рис с курицей

Шаг 3. С зубчиков чеснока снимите слой сухой шелухи и срежьте корешки. Обмойте дольки и мелко нарежьте их.

Рис с курицей

Шаг 4. С моркови срежьте тонкий верхний слой, обмойте ее и также мелко нарежьте.

Рис с курицей

Шаг 5. Перья зеленого лука ополосните и нарежьте небольшими отрезками.

Рис с курицей

Шаг 6. Обмойте куриное филе, положите его на разделочную доску и нарежьте соломкой.

Рис с курицей

Шаг 7. На сильном огне просушите сковороду, влейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного. В мисочке взболтайте оба куриных яйца, вылейте массу на сковороду, жарьте, постоянно помешивая. Затем выложите жареные яйца на тарелку.

Рис с курицей

Шаг 8. После этого на эту же сковороду добавьте еще немного растительного масла, выложите лук, чеснок и корень имбиря. Жарьте овощи в течение минуты.

Рис с курицей

Шаг 9. Далее добавьте измельченную морковку, перемешайте и готовьте еще 1 минуту.

Рис с курицей

Шаг 10. Добавьте к овощам соевый соус и зеленый горошек. Перемешайте массу и жарьте еще минуту на сильном огне.

Рис с курицей

Шаг 11. Теперь выложите куриное филе, перемешайте. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, готовьте еще 2-3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая.

Рис с курицей

Шаг 12. Выложите к овощам и курице жареные яйца и вареный рис. Перемешайте блюдо и держите его на огне полминуты.

Рис с курицей

Шаг 13. В самом конце всыпьте измельченный зеленый лук и уберите сковороду с огня. Подавайте блюдо в горячем виде, посыпав кунжутом. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Курица карри с рисом

Курица карри с рисом – блюдо, которое имеет индийские корни. Карри – это смесь пряностей, основу которой составляет куркума. Если добавлять ее в блюда, то они приобретают яркий солнечный цвет и довольно пикантный вкус. С курицей и рисом такая приправа сочетается лучше всего.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Грудка куриная – 0,5 кг.
  • Крупа рисовая – 200 гр.
  • Молоко кокосовое – 100 мл.
  • Лук репчатый среднего размера – 1 шт.
  • Имбирь измельченный – 2 ст.л.
  • Перец красный острый – по желанию.
  • Карри – 1,5 ст.л.
  • Лайм – 0,5 шт.
  • Масло растительное/оливковое/кунжутное – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Куркума – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные грудки обмойте проточной водой, промокните бумажными салфетками и нарежьте соломкой.

Рис с курицей

Шаг 2. Среднюю головку репчатого лука, зубчики чеснока и острый перчик мелко порубите ножом.

Рис с курицей

Шаг 3. На разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло (оливковое, кунжутное). Когда оно прогреется, выложите лук, чеснок, перец острый и имбирь, жарьте несколько минут, постоянно помешивая.

Рис с курицей

Шаг 4. Посыпьте овощи куркумой и карри, перемешайте.

Рис с курицей

Шаг 5. Далее выложите нарезанное куриное филе на сковороду, обжарьте все вместе на сильном огне.

Рис с курицей

Шаг 6. Влейте кокосовое молоко и выдавите сок половинки лайма, посолите по вкусу. тушите примерно 10 минут до готовности курицы.

Рис с курицей

Шаг 7. Параллельно в кастрюлю всыпьте рис, залейте его водой и поставьте вариться. Пропорции риса и воды должны быть 1 к 1.5.

Рис с курицей

Шаг 8. Подавайте курицу карри с рисом в теплом виде. Можно дополнить блюдо овощным салатом. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Рис с курицей в соусе терияки

Рис с курицей в соусе терияки – довольно легкая пища с невероятным ярким вкусом. Все компоненты: курица, рис, овощи, – готовятся за считанные минуты. Они все быстро обжариваются и покрываются соусом Терияки. Получится ничуть не хуже ресторанного варианта.

Время готовки – 50 мин

Время приготовления – 50 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тушка куриная небольшая – 1 шт.
  • Крупа рисовая «Жасмин» – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Дыня – 400 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Петрушка – 5-6 веток.
  • Перец молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Для соуса Терияки:

  • Соус соевый – 100 мл.
  • Уксус 9%/рисовый – 2 ст.л.
  • Перец чили – 5 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Корень имбиря – 2 см.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую крупу промойте проточной водой несколько раз. Затем переложите рис в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1 к 2, воды должно быть в два раза больше риса. Варите крупу 15-20 минут от момента закипания.

Рис с курицей

Шаг 2. Куриную тушку выпотрошите, промойте внутри и снаружи. Разрежьте ее пополам.

Рис с курицей

Шаг 3. Каждую половинку натрите солью и перцем со всех сторон.

Рис с курицей

Шаг 4. Курицу положите на противень и полейте растительным маслом, чтобы в процессе запекания образовалась румяная корочка. Также раздавите зубчик чеснока и положите его на противень. Запекайте мясо в течение получаса при 180 градусах.

Рис с курицей

Шаг 5. Пока запекается курица, приготовьте соус Терияки. В кастрюльку влейте соевый соус, добавьте сахар и поставьте на медленный огонь. Также добавьте пару зубчиков чеснока, их можно раздавить или натереть на мелкой терке. При желании добавьте острый перчик.

Рис с курицей

Шаг 6. Очистите корень имбиря, натрите его на мелкой терке и добавьте в соус.

Рис с курицей

Шаг 7. Влейте пару столовых ложек уксуса, перемешайте и варите соус на медленном огне в течение 10 минут, пока масса не начнет густеть. Затем уберите кастрюлю в сторону.

Рис с курицей

Шаг 8. С дыни срежьте кожицу и нарежьте небольшими кубиками.

Рис с курицей

Шаг 9. На тарелку положите вареный рис и запеченную курицу, полейте блюдо соусом терияки и добавьте кусочки дыни. Прямо перед подачей посыпьте блюдо листиками петрушки. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Рис с курицей и грибами

Рис с курицей и грибами позволит вам создать для семьи атмосферу Италии в условиях городской квартиры. Идеальное сочетание вкусов, волшебный аромат и бесспорные питательные свойства – все это сочетается в одном блюде.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Рис длиннозерный – 440 гр.
  • Филе куриное – 450-500 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Шампиньоны – 200 гр.
  • Масло подсолнечное без запаха – 3 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Морковка – 230 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Хлопья перца чили – ¼ ч.л.
  • Вода горячая – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук, морковку и зубчики чеснока очистите и помойте проточной водой. Подготовьте рис, шампиньоны и куриное филе. Духовку включите заранее и прогрейте ее до 200 градусов.

Рис с курицей

Шаг 2. Куриное филе обмойте и нарежьте небольшими кубиками. Прогрейте сковородку и обжарьте мясо на сухой сковороде в течение 5 минут до изменения цвета.

Рис с курицей

Шаг 3. Репчатый лук и дольки чеснока нарежьте мелкими кубиками.

Рис с курицей

Шаг 4. Морковку также нарежьте кубиками.

Рис с курицей

Шаг 5. Шляпки шампиньонов очистите и срежьте концы ножек, затем нарежьте грибы средними по величине кусочками.

Рис с курицей

Шаг 6. Куриное мясо на сковороде посолите, добавьте паприку и хлопья перца чили, перемешайте, готовьте 30-40 секунд. Затем переложите курицу в форму для запекания.

Рис с курицей

Шаг 7. На ту же сковороду влейте растительное масло, прогрейте его и выложите чеснок и лук. Жарьте овощи в течение 1-2 минут на среднем огне.

Рис с курицей

Шаг 8. Затем добавьте морковку и грибы, перемешайте и жарьте все вместе 5 минут. Зажарку посолите и поперчите по вкусу. Выложите ее в форму к куриному филе.

Рис с курицей

Шаг 9. Рис промойте несколько раз проточной водой, выложите в форму и добавьте чайную ложку соли.

Рис с курицей

Шаг 10. Влейте 500 миллилитров горячей воды.

Рис с курицей

Шаг 11. Форму с продуктами закройте крышкой или фольгой. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте рис с курицей и грибами до готовности риса, на это уйдет примерно 70 минут. Затем достаньте форму и дайте блюду еще несколько минут настояться под крышкой.

Рис с курицей

Шаг 12. Рис с курицей и грибами украсьте свежей зеленью и подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Рис с курицей, приготовленный в мультиварке

Рис с курицей, приготовленный в мультиварке, выручит при дефиците времени. Основную часть работы за вас выполнит кухонная техника. Рис получится разваристым и рассыпчатым, а куриное мясо не будет сухим. Такое блюдо идеально подойдет для семейного обеда или ужина.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Крупа рисовая – 2 ст.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец молотый – по вкусу.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промывайте рис водой, пока она не станет прозрачной.

Рис с курицей

Шаг 2. Морковку очистите, помойте и нарежьте соломкой.

Рис с курицей

Шаг 3. С луковицы снимите слой сухой шелухи, помойте и нарежьте кубиками.

Рис с курицей

Шаг 4. Куриное филе обмойте под краном, промокните на бумажных полотенцах и нарежьте брусками или кубиками.

Рис с курицей

Шаг 5. Включите мультиварку в сеть. Активируйте из меню режим «Выпечка», таймер установите на 20 минут. Влейте в чашу мультиварки растительное масло, прогрейте его. Выложите лук и жарьте его в течение 5 минут. Затем добавьте морковку, готовьте еще 5 минут. В конце выложите куриное филе, обжарьте его со всех сторон. Зажарку посолите и приправьте перцем.

Рис с курицей

Шаг 6. Выложите в чашу к овощам и мясу промытый рис, перемешайте и обжарьте все вместе в течение 3 минут. Затем влейте воду и закройте крышку мультиварки. Выберите режим «Тушение» на 20 минут.

Рис с курицей

Шаг 7. Зелень ополосните водой и очень мелко порубите ножом. За 5 минут до окончания программы «Тушение» добавьте зелень и очищенный зубчик чеснока.

Рис с курицей

Шаг 8. После звукового сигнала, который сообщает о готовности блюда, перемешайте рис и разложите на порции. Рис с курицей, приготовленные в мультиварке подавайте в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Рис с курицей по-тайски

Рис с курицей по-тайски позволит вам самым лучшим образом проявить свои кулинарные способности. Такой эксперимент однозначно оценят ваши близкие. Блюдо получается оригинальным по вкусу и изысканным на вид, его можно приготовить для особого случая.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 200 гр.
  • Масло растительное без запаха – для жарки.
  • Карри – 0,25 ч.л.
  • Крупа рисовая – 350 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Перец сладкий – 0,5 шт.
  • Вода – 700 мл.
  • Корень имбиря измельченный – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Сок лаймовый – 1 ч.л.
  • Цедра лайма – 1 ч.л.
  • Сахар коричневый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для риса с курицей по-тайски вам понадобятся все ингредиенты, указанные в списке.

Рис с курицей

Шаг 2. В кастрюлю влейте воду и доведите ее до кипения. Промойте рисовую крупу и выложите ее в кипящую воду. Варите крупу до состояния аль-денте, внутри должна остаться крепкая сердцевинка.

Рис с курицей

Шаг 3. Филе куриное обмойте проточной водой, промокните от влаги бумажными полотенцами и нарежьте соломкой. Обжарьте мясо на растительном масле до побеления.

Рис с курицей

Шаг 4. К куриному филе добавьте соевый соус, коричневый сахар и карри. Жарьте мясо до золотистой корочки. Далее разбейте в сковороду яйцо, продолжайте жарить все вместе, помешивая лопаткой.

Рис с курицей

Шаг 5. Сладкий перец, зубчики чеснока, корень имбиря и лаймовую цедру нарежьте тонкой соломкой.

Рис с курицей

Шаг 6. Измельченные сладкий перец, чеснок, цедру и имбирь добавьте на сковороду к курице. Жарьте в течение минуты на сильном огне, постоянно помешивая.

Рис с курицей

Шаг 7. Затем добавьте вареный рис, перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте на огне на 1 минуту.

Рис с курицей

Шаг 8. Рис с курицей по-тайски готов, подавайте на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Бурый рис с курицей

Бурый рис с курицей немного напоминает плов и готовится схожим образом. Выглядит блюдо аппетитно и вкус у него довольно необычный, все благодаря крупе. К тому же она содержит больше полезных микроэлементов и поэтому чаще используется в рецептах для правильного питания.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Курица – 300 гр.
  • Рис бурый – 200 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Морковка – 2 шт.
  • Перец молотый – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые ингредиенты указаны в списке.

Рис с курицей

Шаг 2. Луковицу и морковку очистите и помойте проточной водой. Нарежьте овощи небольшими кубиками. Жарьте их на среднем огне в течение 5-7 минут.

Рис с курицей

Шаг 3. Курицу нарежьте кубиками среднего размера и добавьте к овощам. Продолжайте жарить все вместе 10-12 минут.

Рис с курицей

Шаг 4. Бурый рис промывайте проточной водой, пока она не станет прозрачной и не вымоется весь крахмал. Затем крупу переложите в сковороду.

Рис с курицей

Шаг 5. Вскипятите воду и влейте ее в сковороду, чтобы она полностью покрыла мясо, рис и овощи. Добавьте чеснок, соль и молотый перец. Тушите рис с курицей на умеренном огне под крышкой в течение 30-35 минут.

Рис с курицей

Шаг 6. Бурый рис с курицей отлично впишется в ваше меню. Перед подачей можно дополнить его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Рис с курицей

Рис с курицей в сливочном соусе

Рис с курицей в сливочном соусе – очень вкусное нежное блюдо, которое буквально тает во рту. Процесс приготовления не вызовет никаких трудностей, но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать. Все очень подробно описано в рецепте.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 100 гр.
  • Крупа рисовая – 100 гр.
  • Лук репчатый – 25 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Вода – 250 мл.
  • Масло растительное без запаха – 1 ст.л.
  • Сливки 10 % – 70 мл.
  • Вино белое сухое – 40 мл.
  • Пармезан – 1 ст.л.
  • Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистите зубчики чеснока, обмойте и раздавите их плоской стороной ножа. Выложите чеснок на разогретую сковороду и быстро обжарьте на растительном масле. Когда чеснок отдаст свой аромат маслу, удалите его из сковороды.

Рис с курицей

Шаг 2. Очистите головку репчатого лука, мелко нарежьте его и выложите в сковороду. Обжарьте лук до полупрозрачности.

Рис с курицей

Шаг 3. Промойте рисовую крупу несколько раз проточной водой. Затем выложите крупу на сковороду к обжаренному луку. Все вместе жарьте в течение 30 секунд, помешивая лопаткой.

Рис с курицей

Шаг 4. Влейте 1/3 часть воды и продолжайте готовить рис на сковородке до полного выпаривания жидкости. После этого добавьте еще 1/2 часть воды и выложите нарезанное куриное мясо. Продолжайте готовить до полного выпаривания жидкости. Посолите, влейте оставшуюся воду и снова выпарите ее.

Рис с курицей

Шаг 5. Затем влейте в сковороду к рису и курице сухое вино, жарьте на умеренном огне до выпаривания алкоголя.

Рис с курицей

Шаг 6. После этого добавьте сливки, доведите их до кипения и тушите до загустения в течение минуты.

Рис с курицей

Шаг 7. В самом конце добавьте к курице и рису рубленую петрушку. Перед подачей посыпьте горячее блюдо тертым пармезаном. Приятного аппетита!

Рис с курицей

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