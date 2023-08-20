Описание приготовления:
Если хотите, чтобы рис был рассыпчатым, берите сорт Басмати или пропаренный. При желании для цвета можно добавить шафран и любые специи по вашему вкусу. Рис может быть самостоятельным блюдом во время поста или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Рис 100 Грамм
- Вода 200 Миллилитров
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Перец черный 1 Щепотка
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 2
Калорийность
111 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рис с морковью и луком в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления риса с морковью и луком в духовке.
В сковороду выложите сливочное масло и добавьте мелко нарезанный репчатый лук. Морковь почистите и натрите на крупной терке, добавьте к луку. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Чеснок порежьте дольками, выложите в сковороду и жарьте еще одну минуту.
Форму смажьте растительным маслом и переложите обжаренные овощи. Рис тщательно промойте, выложите в форму, посолите, поперчите и перемешайте.
В форму с рисом влейте горячую воду и закройте фольгой.
Поставьте форму с рисом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Спустя время форму достаньте из духовки, снимите фольгу и подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!