Описание приготовления:

Если хотите, чтобы рис был рассыпчатым, берите сорт Басмати или пропаренный. При желании для цвета можно добавить шафран и любые специи по вашему вкусу. Рис может быть самостоятельным блюдом во время поста или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Рис 100 Грамм

Вода 200 Миллилитров

Масло сливочнoe 15 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Соль 1/4 Чайных ложки

Перец черный 1 Щепотка

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

111 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рис с морковью и луком в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления риса с морковью и луком в духовке.

В сковороду выложите сливочное масло и добавьте мелко нарезанный репчатый лук. Морковь почистите и натрите на крупной терке, добавьте к луку. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Чеснок порежьте дольками, выложите в сковороду и жарьте еще одну минуту.

Форму смажьте растительным маслом и переложите обжаренные овощи. Рис тщательно промойте, выложите в форму, посолите, поперчите и перемешайте.

В форму с рисом влейте горячую воду и закройте фольгой.

Поставьте форму с рисом в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Спустя время форму достаньте из духовки, снимите фольгу и подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!