Рис с яйцом — это простые бюджетные продукты, из которых можно приготовить массу различных рецептов. В подборке собраны интересные и несложные варианты, которые не доставят хлопот даже начинающим кулинарам и занятым хозяйкам. Процесс исполнения блюд достаточно прост. Приготовление большинства угощений займет менее часа.

Жареный рис с яйцом по-китайски

Жареный рис с яйцом по-китайски представляет собой угощение, которое не причинит неудобств и подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи. Блюдо придется по вкусу любителям азиатской кухни и ценителям интересных сочетаний.

Ингредиенты –+2 порц.

Рис белый 1 чашка (отварной Жасмин)

Яйцо куриное 2 шт.

Соус соевый 1 ст.л.

Кабачок 1 шт.

Морковь 1 шт.

Соль по вкусу

Лук репчатый 1 шт.

Лук зелёный 1 горсть

Чеснок 2 зуб.

Кунжут 1 ст.л.

Кунжутное масло 2 ст.л.

Шаги 20 мин.

Рис с яйцом готовится быстро и просто. Изучив рекомендации на пачке риса, тщательно смываем крахмал, промывая рис до прозрачно воды. Варим, как описано в инструкции. Очистив овощи, режем так, как нравится. На прогретом кунжутном масле жарим лук. Далее добавляем морковку. Припускаем до мягкости овощей. Закладываем кабачок и обжариваем около 3- х минут. Освободив чесночные дольки от шелухи, измельчаем и забрасываем вместе с рисом к обжарке. Обжариваем при регулярном размешивании пару минут. Разболтав яйца с соевым соусом, добавляем щепотку соли. Заливаем массой пассеровку. При размешивании жарим, пока яичная масса не поджарится. Присыпаем кунжутом. Зеленый лук ополаскиваем и режем диагональными перышками. Прогрев содержимое сковороды, сервируем блюдо и присыпаем луковыми перышками. Подаем палочки для тех, кто хочет сполна прочувствовать атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Рис с овощами и яйцом на сковороде

Рис с овощами и яйцом на сковороде выглядит ярко. Воплощение рецепта занимает треть часа, и каждый сможет выделить это время. Изумительное блюдо подают самостоятельно или используют в качестве гарнира. Овощи применяем самые разнообразные.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Яйца С1– 2 шт.

Соевый соус – 1,5 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лук зеленый – ⅓ пучка.

Чеснок – 1-3 зубчика.

Уксус – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив морковку и сладкий перец, нарезаем вместе с белой частью зеленого лука. Раскалив сковороду с растительным маслом, припускаем нарезку. Промыв зернышки риса от крахмала до чистой воды, варим в соответствии с рекомендациями на пачке. Используем бурый рис, “Жасмин” или “Басмати”.

Шаг 2. К овощной нарезке выгружаем рубленый чеснок или присыпаем гранулированной специей и поджариваем. Таким образом даем чесноку раскрыться и отдать свой аромат.

Шаг 3. Когда овощи станут мягкими, отодвигаем их на край. На свободное место разбиваем 2 яйца категории С1 или 3 яйца С2.

Шаг 4. Схватившиеся яйца начинаем размешивать с овощной пассеровкой до полной готовности. Сдабриваем уксусом (у меня рисовый) или используем сок лайма или лимона.

Шаг 5. Сдабриваем натуральным соусом на соевых бобах. У меня Kikkoman.

Шаг 6. Посыпаем специями. Главное не переборщить с солью. Для остроты можно использовать хлопья чили или порубить свежий жгучий перец.

Шаг 7. В завершении посыпаем рублеными перьями лука.

Шаг 8. Выгружаем приготовленный рис к скрэмблу с овощами и объединяем ингредиенты.

Шаг 9. Нагреваем до хорошо теплого состояния и отключаем газ. Раскладываем рассыпчатое блюдо по порциям, используя глубокую посуду. При желании украшаем поджаренным кунжутом. Для создания атмосферы подаем угощение с палочками. Приятного аппетита!

Рис с яйцом и соевым соусом

Рис с яйцом и соевым соусом – блюдо, которое придется по душе ценителям простой еды и всем, кто любит острые закуски. Яркий вкус блюда покорит всех гурманов. Блюдо выглядит привлекательно, а процесс готовки занимает около получаса. Оригинальная закуска хорошо насыщает и издает непередаваемые запахи.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис – 150 гр.

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 4 ст.л.

Перец чили стручковый – 0,5 шт.

Лимон – 1 долька.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем ингредиенты и вперед готовить!

Шаг 2. Промытый рис отвариваем по инструкции, не давая превратиться в кашу. Используем зерна любого сорта – длиннозерный или круглозерный. Подходит и бурый, и басмати.

Шаг 3. Очистив чесночные дольки и луковицу от шелухи, нарезаем помельче или так, как нравится. Количество можно увеличить, а чеснок заменить сухой специей.

Шаг 4. Соединяем натуральный соус из бобов сои, без сахара в составе, и разбитые яйца.

Шаг 5. Разбалтываем продукты до однородности вилочкой или при помощи венчика.

Шаг 6. Сковороду с растительным маслом или сотейник раскаливаем. Пассеруем овощную нарезку. Заливаем яичной субстанцией. Измельчаем перец чили и сдабриваем ингредиенты. Или используем сухую острую специю в хлопьях. Хорошо вымешиваем.

Шаг 7. Высыпаем сваренный рис и посыпаем свежемолотым перцем. Легкими встряхивающими движениями объединяем составляющие.

Шаг 8. Слегка помешивая, поджариваем. Пробуем и балансируем вкус. В завершении поливаем соком лимона или рисовым уксусом и размешиваем. Для любителей острого кладем больше жгучего перца, а лучше подаем специю к блюду отдельно и каждый сам определит нужное количество.

Шаг 9. Сервируем на общей тарелке, выложив горкой, и декорируем перьями лука, порезанным по диагонали. По своему усмотрению посыпаем жареным кунжутом. Рис отлично сочетается с рыбным стейком, запеченным на сковороде гриль. Приятного аппетита!

Рис с курицей и яйцом на сковороде

Рис с курицей и яйцом на сковороде представляет собой полноценное блюдо, подходящее для обеда или ужина. За полчаса, доступные ингредиенты превращаются в изумительное угощение. Таким блюдом не стыдно накормить гостей. Рис гармонично сочетается с курицей. Продукты беспроигрышно дополняют друг друга и внешне привлекают внимание.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Красный сладкий перец – 1 шт.

Стручковая фасоль – 200 гр.

Соевый соус – 2 ст.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куриное филе – 2 шт.

Имбирь свежий – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего отвариваем рис. Чтобы правильно сварить, изучаем инструкцию на упаковке и готовим в соответствии с рекомендациями. У меня простой длиннозерный, но можно применить любой сорт – жасмин, басмати, бурый. Круглый рис будет смотреться просто, но на вкус не повлияет.

Шаг 2. Ополоснув и просушив куриное филе, размягчаем кухонным молоточком и режем полосками. Приправив солью и молотым перцем, жарим в раскаленном воке. Когда курица зарумянится, убираем с поверхности.

Шаг 3. В вок выливаем разбитые яйца и подсаливаем. При постоянном размешивании обжариваем до готовности. После чего сковороду снимаем с огня.

Шаг 4. Промытый и очищенный сладкий перец нарезаем ломтиками и забрасываем вместе с фасолью в вок.

Шаг 5. Обжарив овощи 3 минуты, приправляем порубленным имбирем и чесноком. Обжариваем около минуты.

Шаг 6. Отправляем к овощам курицу, скрэмбл и зеленый лук.

Шаг 7. Перемешав составляющие, выгружаем рис. Сдабриваем соевым соусом и сахаром. Солим и перчим. Хорошо объединив ингредиенты, размешиваем и подогреваем.

Шаг 8. Разложив блюдо, подаем домочадцем с палочками, чтобы ощутить атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Жареный рис с яйцом и луком

Жареный рис с яйцом и луком – недорогостоящее и максимально простое в исполнении блюдо. Все продукты найдутся у запасливой хозяйки. Рис с яйцом позиционирует себя, как самостоятельное блюдо. Но если дополнить его мясом или рыбой результат будет сытнее и аппетитнее.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Яйца – 4 шт.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем рисовую крупу до прозрачной воды, вымывая крахмал. Выкладываем в толстостенную кастрюлю, наливаем столько воды, сколько указано на пачке и варим по времени, как рекомендуется в инструкции. После варки отключаем плиту и даем постоять четверть часа.

Шаг 2. Разболтав яйца с солью и распустив сливочное масло на горячей сковородке, разливаем яичную массу по горячей поверхности. При интенсивном помешивании быстро поджариваем.

Шаг 3. Споласкиваем луковые перья и мелко шинкуем.

Шаг 4. Прогреваем сковороду, забрасываем отварную крупу и скрэмбл. Туда же выгружаем луковую нарезку. Перемешав, прогреваем содержимое до хорошо теплого состояния.

Шаг 5. Презентуем самостоятельную закуску или дополняем чем-нибудь мясным или рыбным. Приятного аппетита!

Рис по-тайски с яйцом на сковороде

Рис по-тайски с яйцом на сковороде – угощение, которое выходит достаточно острым. Вкус риса по-тайски станет для вас интересным и удивит, если вы не пробовали азиатскую кухню. Внешний вид угощения покорит вас. Приготовление потребует меньше часа. Все элементарно и не хлопотно.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис длиннозернистый – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 4 ст.л.

Соус рыбный – 3 ст.л.

Лайм – 1 шт.

Перец чили – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец белый молотый – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерив рисовые зерна, подготавливаем другие компоненты. Используем рис “Жасмин” или “Басмати”. Для бюджетного варианта используем недорогой круглый рис. А для приверженцев правильного питания – бурый рис.

Шаг 2. Промыв рис до прозрачной воды, ставим вариться, залив водой в соотношении, указанном на упаковке. Время тоже указано на пачке. Важно не переварить, чтобы рис не превратился в кашу.

Шаг 3. Объединяем яйца с 2 столовыми ложками соевого соуса и рыбным соусом. Если не найдется рыбного соуса, можем обойтись без него.

Шаг 4. Очистив луковицу и чесночные дольки, промываем и нарезаем помельче. Рубим пере чили или используем сухой в хлопьях. Раскалив сковородку с растительным маслом, выливаем разболтанную яичную смесь. Обжариваем при интенсивном помешивании. Высыпаем нарезку и хорошо размешиваем.

Шаг 5. Засыпаем отварную крупу, вливаем оставшийся соевый соус. Посыпаем свежемолотым белым перцем.

Шаг 6. Поджариваем на умеренной температуре 10 минут и сдабриваем цитрусовым соком. Если не нашлось лайма, заменяем лимоном или применяем рисовый уксус.

Шаг 7. Высыпаем угощение на общее блюдо горочкой и декорируем нарезанной зеленью. Дополняем рыбой или морепродуктами по усмотрению. Приятного аппетита!

Рис с яйцом и креветками на сковороде

Рис с яйцом и креветками на сковороде получается невероятным по вкусу. Составляющие гармонично дополняют друг друга. Шикарное угощение идеально подходит для особенных событий, а также разнообразит наскучившее повседневное меню. Блюдо готовится просто и выглядит потрясающе!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Рис отварной – 200 гр.

Яйца – 3 шт.

Овощная смесь – по вкусу.

Устричный соус – 1 ч.л.

Креветки крупные – 10-15 шт.

Лук зеленый – 2 шт.

Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем рис по инструкции, указанной на пачке.

Шаг 2. Креветки и овощи достаем и даем оттаять.

Шаг 3. Разбиваем яйца в пиалу.

Шаг 4. Разбалтываем яйца.

Шаг 5. Промытый зеленый лук обсушиваем и измельчаем.

Шаг 6. Очищаем морепродукты и солим.

Шаг 7. В раскаленный вок наливаем 2,5 ложки масла. В кипящее масло забрасываем креветки. Обжариваем их не более 2-х минут.

Шаг 8. Достаем креветки и сливаем масло.

Шаг 9. Повторно разогреваем вок и выливаем масло. В прогретое масло выливаем яйца и быстро обжариваем.

Шаг 10. К скрэмблу высыпаем крупу, хорошо перемешиваем, чтобы масса не стала кашей.

Шаг 11. Подсаливаем.

Шаг 12. Убавляем нагрев, выгружаем овощи.

Шаг 13. Немного подогрев, забрасываем креветки. Размешав, готовим около минуты.

Шаг 14. Сдобрив устричным соусом и перышками лука, объединяем и нагреваем не более 30-ти секунд.

Шаг 15. Быстренько сервируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Жареный рис с яйцом и кукурузой

Жареный рис с яйцом и кукурузой привлекает своим внешним видом и поднимает аппетит. Блюдо подходит всем, кто отказался от мясных изделий. А для мясоедов станет отличным гарниром. Готовится жареный рис менее чем за полчаса. Отличный вариант для занятых людей.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 200 гр.

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 1 ст.л.

Кукуруза – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – для украшения.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До прозрачной воды промываем рисовые зерна, чтобы вымыть крахмал и готовим, как написано с обратной стороны упаковки. Для блюда подходит басмати, бурый или жасмин.

Шаг 2. Процедив через сито сваренные зерна риса, даем постоять, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем мелким кубиком.

Шаг 4. В раскаленную сковороду с растительным маслом засыпаем нарезку и припускам до прозрачности.

Шаг 5. Отвешиваем замороженную кукурузу.

Шаг 6. Высыпаем к пассерованному луку. Прикрыв, обжариваем.

Шаг 7. Разбалтываем яйца вилочкой.

Шаг 8. Сдвигаем приготовленную обжарку на край, выливаем яичную массу и, оперативно орудуя лопаткой, размешиваем.

Шаг 9. Когда яйца схватятся, объединяем их с овощами. Отодвинув на край, на пустое место выгружаем рассыпчатую крупу.

Шаг 10. Смешав составляющие и сдобрив измельченным чесноком и соевым соусом, прикрываем и прогреваем несколько минут (не более 3-х).

Шаг 11. Ополоснув луковые перья, мелко шинкуем. Сервируем блюдо, выложив горкой.

Шаг 12. Присыпав луковой нарезкой, угощаем близких. Приятного аппетита!

Жареный рис с яйцом и беконом

Жареный рис с яйцом и беконом представляет собой сытное и привлекательное блюдо, которое не обременит своим приготовлением. Внешний вид жареного риса выглядит безупречно. Такое угощение станет отличным вариантом для дружеских посиделок и семейных застолий.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Рис круглый – 150 гр.

Яйца крупные – 1 шт.

Соевый соус – 2 ст.л.

Бекон – 150 гр.

Уксус рисовый – 1,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 10 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвесив 150 граммов круглозерной крупы, подготавливаем оставшиеся ингредиенты. Круглый рис при необходимости заменяем другим сортом. Используя бурый рис, жасмин или басмати, блюдо приобретет более новый и интересный вкус.

Шаг 2. Основательно промываем рис, чтобы избавиться от крахмалистости. Заливаем крупу водой. Количество воды и время готовки указано в инструкции на упаковке. Отключив нагрев, кладем полотенце между крышкой и казанком. Оставляем на четверть часа. Объединив сахар с рисовым уксусом, сдабриваем готовый рис и размешиваем.

Шаг 3. Взбалтываем яйцо и выливаем на горячую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на высокой температуре, размешивая лопаткой и разбивая массу на кусочки.

Шаг 4. Убрав скрэмбл, измельчаем бекон и кладем в сковородку. Обжариваем до румяности. Хрустящий бекон придаст некий “шарм” угощению.

Шаг 5. Очистив луковицу и чеснок (можно заменить гранулированной специей), измельчаем и выгружаем в сковородку (предварительно вынимаем бекон).

Шаг 6. К обжарке выгружаем крупу, сдобрив натуральным соевым соусом (без сахара в составе) и быстро размешав, обжариваем.

Шаг 7. Далее выгружаем скрэмбл и хрустящий бекон. Поперчив, немного нагреваем. Попробовав, при необходимости досаливаем. Бекон и соевый соус и так соленый, поэтому важно не переборщить, чтобы не испортить блюдо.

Шаг 8. Распределяем интересное угощение по порциям, используя глубокие пиалы, и декорируем нарезанными перьями зеленого лука.

Шаг 9. Дополняем блюдо китайскими палочками, чтобы передать атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Рисовая запеканка с яйцом в духовке

Рисовая запеканка с яйцом в духовке станет отличным вариантом для бюджетного ужина на большую компанию. Блюдо хорошо насыщает, несмотря на отсутствие мясных составляющих. Весь процесс довольно простой, незатейливые движения без труда осилят даже непрофессионалы.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Рис – 250 гр.

Яйца – 4 шт.

Зеленый горошек – 100 гр.

Шпинат замороженный – 250 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки – 100 мл.

Красная паприка – ½ ст.л.

Мускатный орех – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятив воду и тщательно промыв крупу до прозрачной воды, высыпаем рис. Добавляем измельченную паприку и зеленый горошек. У меня замороженная смесь. Посолив и перемешав, накрываем и готовим треть часа.

Шаг 2. Мелко рубим очищенную луковицу и пассеруем на сливочном масле. Доведя до прозрачности, засыпаем замороженный шпинат.

Шаг 3. Готовим до выпаривания жидкости, аккуратно вводим сливки (жирность продукта не имеет значения). Немного протушив, приправляем солью и мускатным орехом.

Шаг 4. Керамические формы смазываем маслом. По ним распределяем сваренную крупу. По бокам размещаем шпинат. В центре разгребаем ямку и разбиваем яйцо. Присыпаем специями.

Шаг 5. Так заполняем все формы.

Шаг 6. Берем противень с высокими бортиками, размещаем наши формы и на их половину высоты заливаем кипяток. Перемещаем в горячую духовку и доводим до готовности при 180°С 15 минут.

Шаг 7. Аккуратно достаем яркое угощение, разместив на доске, немного остужаем.

Шаг 8. Блюдо презентуем близким. Приятного аппетита!