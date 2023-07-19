Рис с яйцом

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Рис с яйцом — это простые бюджетные продукты, из которых можно приготовить массу различных рецептов. В подборке собраны интересные и несложные варианты, которые не доставят хлопот даже начинающим кулинарам и занятым хозяйкам. Процесс исполнения блюд достаточно прост. Приготовление большинства угощений займет менее часа.

Жареный рис с яйцом по-китайски

Жареный рис с яйцом по-китайски представляет собой угощение, которое не причинит неудобств и подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи. Блюдо придется по вкусу любителям азиатской кухни и ценителям интересных сочетаний.

Рис с яйцом

Ингредиенты –+2 порц.

  • Рис белый 1 чашка (отварной Жасмин)
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соус соевый 1 ст.л.
  • Кабачок 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Лук зелёный 1 горсть
  • Чеснок 2 зуб.
  • Кунжут 1 ст.л.
  • Кунжутное масло 2 ст.л.

Шаги 20 мин.

  1. Рис с яйцом

    Рис с яйцом готовится быстро и просто. Изучив рекомендации на пачке риса, тщательно смываем крахмал, промывая рис до прозрачно воды.

  2. Рис с яйцом

    Варим, как описано в инструкции.

  3. Рис с яйцом

    Очистив овощи, режем так, как нравится. На прогретом кунжутном масле жарим лук. Далее добавляем морковку. Припускаем до мягкости овощей.

  4. Рис с яйцом

    Закладываем кабачок и обжариваем около 3- х минут.

  5. Рис с яйцом

    Освободив чесночные дольки от шелухи, измельчаем и забрасываем вместе с рисом к обжарке. Обжариваем при регулярном размешивании пару минут.

  6. Рис с яйцом

    Разболтав яйца с соевым соусом, добавляем щепотку соли. Заливаем массой пассеровку.

  7. Рис с яйцом

    При размешивании жарим, пока яичная масса не поджарится. Присыпаем кунжутом.

  8. Рис с яйцом

    Зеленый лук ополаскиваем и режем диагональными перышками. Прогрев содержимое сковороды, сервируем блюдо и присыпаем луковыми перышками. Подаем палочки для тех, кто хочет сполна прочувствовать атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Рис с овощами и яйцом на сковороде

Рис с овощами и яйцом на сковороде выглядит ярко. Воплощение рецепта занимает треть часа, и каждый сможет выделить это время. Изумительное блюдо подают самостоятельно или используют в качестве гарнира. Овощи применяем самые разнообразные.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 1 ст.
  • Яйца С1– 2 шт.
  • Соевый соус – 1,5 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лук зеленый – ⅓ пучка.
  • Чеснок – 1-3 зубчика.
  • Уксус – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив морковку и сладкий перец, нарезаем вместе с белой частью зеленого лука. Раскалив сковороду с растительным маслом, припускаем нарезку. Промыв зернышки риса от крахмала до чистой воды, варим в соответствии с рекомендациями на пачке. Используем бурый рис, “Жасмин” или “Басмати”.

Рис с яйцом

Шаг 2. К овощной нарезке выгружаем рубленый чеснок или присыпаем гранулированной специей и поджариваем. Таким образом даем чесноку раскрыться и отдать свой аромат.

Рис с яйцом

Шаг 3. Когда овощи станут мягкими, отодвигаем их на край. На свободное место разбиваем 2 яйца категории С1 или 3 яйца С2.

Рис с яйцом

Шаг 4. Схватившиеся яйца начинаем размешивать с овощной пассеровкой до полной готовности. Сдабриваем уксусом (у меня рисовый) или используем сок лайма или лимона.

Рис с яйцом

Шаг 5. Сдабриваем натуральным соусом на соевых бобах. У меня Kikkoman.

Рис с яйцом

Шаг 6. Посыпаем специями. Главное не переборщить с солью. Для остроты можно использовать хлопья чили или порубить свежий жгучий перец.

Рис с яйцом

Шаг 7. В завершении посыпаем рублеными перьями лука.

Рис с яйцом

Шаг 8. Выгружаем приготовленный рис к скрэмблу с овощами и объединяем ингредиенты.

Рис с яйцом

Шаг 9. Нагреваем до хорошо теплого состояния и отключаем газ. Раскладываем рассыпчатое блюдо по порциям, используя глубокую посуду. При желании украшаем поджаренным кунжутом. Для создания атмосферы подаем угощение с палочками. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Рис с яйцом и соевым соусом

Рис с яйцом и соевым соусом – блюдо, которое придется по душе ценителям простой еды и всем, кто любит острые закуски. Яркий вкус блюда покорит всех гурманов. Блюдо выглядит привлекательно, а процесс готовки занимает около получаса. Оригинальная закуска хорошо насыщает и издает непередаваемые запахи.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Рис – 150 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Перец чили стручковый – 0,5 шт.
  • Лимон – 1 долька.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем ингредиенты и вперед готовить!

Рис с яйцом

Шаг 2. Промытый рис отвариваем по инструкции, не давая превратиться в кашу. Используем зерна любого сорта – длиннозерный или круглозерный. Подходит и бурый, и басмати.

Рис с яйцом

Шаг 3. Очистив чесночные дольки и луковицу от шелухи, нарезаем помельче или так, как нравится. Количество можно увеличить, а чеснок заменить сухой специей.

Рис с яйцом

Шаг 4. Соединяем натуральный соус из бобов сои, без сахара в составе, и разбитые яйца.

Рис с яйцом

Шаг 5. Разбалтываем продукты до однородности вилочкой или при помощи венчика.

Рис с яйцом

Шаг 6. Сковороду с растительным маслом или сотейник раскаливаем. Пассеруем овощную нарезку. Заливаем яичной субстанцией. Измельчаем перец чили и сдабриваем ингредиенты. Или используем сухую острую специю в хлопьях. Хорошо вымешиваем.

Рис с яйцом

Шаг 7. Высыпаем сваренный рис и посыпаем свежемолотым перцем. Легкими встряхивающими движениями объединяем составляющие.

Рис с яйцом

Шаг 8. Слегка помешивая, поджариваем. Пробуем и балансируем вкус. В завершении поливаем соком лимона или рисовым уксусом и размешиваем. Для любителей острого кладем больше жгучего перца, а лучше подаем специю к блюду отдельно и каждый сам определит нужное количество.

Рис с яйцом

Шаг 9. Сервируем на общей тарелке, выложив горкой, и декорируем перьями лука, порезанным по диагонали. По своему усмотрению посыпаем жареным кунжутом. Рис отлично сочетается с рыбным стейком, запеченным на сковороде гриль. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Рис с курицей и яйцом на сковороде

Рис с курицей и яйцом на сковороде представляет собой полноценное блюдо, подходящее для обеда или ужина. За полчаса, доступные ингредиенты превращаются в изумительное угощение. Таким блюдом не стыдно накормить гостей. Рис гармонично сочетается с курицей. Продукты беспроигрышно дополняют друг друга и внешне привлекают внимание.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Рис длиннозерный – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Красный сладкий перец – 1 шт.
  • Стручковая фасоль – 200 гр.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Куриное филе – 2 шт.
  • Имбирь свежий – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук зеленый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего отвариваем рис. Чтобы правильно сварить, изучаем инструкцию на упаковке и готовим в соответствии с рекомендациями. У меня простой длиннозерный, но можно применить любой сорт – жасмин, басмати, бурый. Круглый рис будет смотреться просто, но на вкус не повлияет.

Рис с яйцом

Шаг 2. Ополоснув и просушив куриное филе, размягчаем кухонным молоточком и режем полосками. Приправив солью и молотым перцем, жарим в раскаленном воке. Когда курица зарумянится, убираем с поверхности.

Рис с яйцом

Шаг 3. В вок выливаем разбитые яйца и подсаливаем. При постоянном размешивании обжариваем до готовности. После чего сковороду снимаем с огня.

Рис с яйцом

Шаг 4. Промытый и очищенный сладкий перец нарезаем ломтиками и забрасываем вместе с фасолью в вок.

Рис с яйцом

Шаг 5. Обжарив овощи 3 минуты, приправляем порубленным имбирем и чесноком. Обжариваем около минуты.

Рис с яйцом

Шаг 6. Отправляем к овощам курицу, скрэмбл и зеленый лук.

Рис с яйцом

Шаг 7. Перемешав составляющие, выгружаем рис. Сдабриваем соевым соусом и сахаром. Солим и перчим. Хорошо объединив ингредиенты, размешиваем и подогреваем.

Рис с яйцом

Шаг 8. Разложив блюдо, подаем домочадцем с палочками, чтобы ощутить атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Жареный рис с яйцом и луком

Жареный рис с яйцом и луком – недорогостоящее и максимально простое в исполнении блюдо. Все продукты найдутся у запасливой хозяйки. Рис с яйцом позиционирует себя, как самостоятельное блюдо. Но если дополнить его мясом или рыбой результат будет сытнее и аппетитнее.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 100 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Вода – 200 мл.
  • Масло сливочное – 15 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук зеленый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем рисовую крупу до прозрачной воды, вымывая крахмал. Выкладываем в толстостенную кастрюлю, наливаем столько воды, сколько указано на пачке и варим по времени, как рекомендуется в инструкции. После варки отключаем плиту и даем постоять четверть часа.

Рис с яйцом

Шаг 2. Разболтав яйца с солью и распустив сливочное масло на горячей сковородке, разливаем яичную массу по горячей поверхности. При интенсивном помешивании быстро поджариваем.

Рис с яйцом

Шаг 3. Споласкиваем луковые перья и мелко шинкуем.

Рис с яйцом

Шаг 4. Прогреваем сковороду, забрасываем отварную крупу и скрэмбл. Туда же выгружаем луковую нарезку. Перемешав, прогреваем содержимое до хорошо теплого состояния.

Рис с яйцом

Шаг 5. Презентуем самостоятельную закуску или дополняем чем-нибудь мясным или рыбным. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Рис по-тайски с яйцом на сковороде

Рис по-тайски с яйцом на сковороде – угощение, которое выходит достаточно острым. Вкус риса по-тайски станет для вас интересным и удивит, если вы не пробовали азиатскую кухню. Внешний вид угощения покорит вас. Приготовление потребует меньше часа. Все элементарно и не хлопотно.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис длиннозернистый – 1 ст.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Соус рыбный – 3 ст.л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец белый молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерив рисовые зерна, подготавливаем другие компоненты. Используем рис “Жасмин” или “Басмати”. Для бюджетного варианта используем недорогой круглый рис. А для приверженцев правильного питания – бурый рис.

Рис с яйцом

Шаг 2. Промыв рис до прозрачной воды, ставим вариться, залив водой в соотношении, указанном на упаковке. Время тоже указано на пачке. Важно не переварить, чтобы рис не превратился в кашу.

Рис с яйцом

Шаг 3. Объединяем яйца с 2 столовыми ложками соевого соуса и рыбным соусом. Если не найдется рыбного соуса, можем обойтись без него.

Рис с яйцом

Шаг 4. Очистив луковицу и чесночные дольки, промываем и нарезаем помельче. Рубим пере чили или используем сухой в хлопьях. Раскалив сковородку с растительным маслом, выливаем разболтанную яичную смесь. Обжариваем при интенсивном помешивании. Высыпаем нарезку и хорошо размешиваем.

Рис с яйцом

Шаг 5. Засыпаем отварную крупу, вливаем оставшийся соевый соус. Посыпаем свежемолотым белым перцем.

Рис с яйцом

Шаг 6. Поджариваем на умеренной температуре 10 минут и сдабриваем цитрусовым соком. Если не нашлось лайма, заменяем лимоном или применяем рисовый уксус.

Рис с яйцом

Шаг 7. Высыпаем угощение на общее блюдо горочкой и декорируем нарезанной зеленью. Дополняем рыбой или морепродуктами по усмотрению. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Рис с яйцом и креветками на сковороде

Рис с яйцом и креветками на сковороде получается невероятным по вкусу. Составляющие гармонично дополняют друг друга. Шикарное угощение идеально подходит для особенных событий, а также разнообразит наскучившее повседневное меню. Блюдо готовится просто и выглядит потрясающе!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Рис отварной – 200 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Овощная смесь – по вкусу.
  • Устричный соус – 1 ч.л.
  • Креветки крупные – 10-15 шт.
  • Лук зеленый – 2 шт.
  • Масло растительное – 5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отвариваем рис по инструкции, указанной на пачке.

Рис с яйцом

Шаг 2. Креветки и овощи достаем и даем оттаять.

Рис с яйцом

Шаг 3. Разбиваем яйца в пиалу.

Рис с яйцом

Шаг 4. Разбалтываем яйца.

Рис с яйцом

Шаг 5. Промытый зеленый лук обсушиваем и измельчаем.

Рис с яйцом

Шаг 6. Очищаем морепродукты и солим.

Рис с яйцом

Шаг 7. В раскаленный вок наливаем 2,5 ложки масла. В кипящее масло забрасываем креветки. Обжариваем их не более 2-х минут.

Рис с яйцом

Шаг 8. Достаем креветки и сливаем масло.

Рис с яйцом

Шаг 9. Повторно разогреваем вок и выливаем масло. В прогретое масло выливаем яйца и быстро обжариваем.

Рис с яйцом

Шаг 10. К скрэмблу высыпаем крупу, хорошо перемешиваем, чтобы масса не стала кашей.

Рис с яйцом

Шаг 11. Подсаливаем.

Рис с яйцом

Шаг 12. Убавляем нагрев, выгружаем овощи.

Рис с яйцом

Шаг 13. Немного подогрев, забрасываем креветки. Размешав, готовим около минуты.

Рис с яйцом

Шаг 14. Сдобрив устричным соусом и перышками лука, объединяем и нагреваем не более 30-ти секунд.

Рис с яйцом

Шаг 15. Быстренько сервируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Жареный рис с яйцом и кукурузой

Жареный рис с яйцом и кукурузой привлекает своим внешним видом и поднимает аппетит. Блюдо подходит всем, кто отказался от мясных изделий. А для мясоедов станет отличным гарниром. Готовится жареный рис менее чем за полчаса. Отличный вариант для занятых людей.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 200 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Кукуруза – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – для украшения.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. До прозрачной воды промываем рисовые зерна, чтобы вымыть крахмал и готовим, как написано с обратной стороны упаковки. Для блюда подходит басмати, бурый или жасмин.

Рис с яйцом

Шаг 2. Процедив через сито сваренные зерна риса, даем постоять, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Рис с яйцом

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем мелким кубиком.

Рис с яйцом

Шаг 4. В раскаленную сковороду с растительным маслом засыпаем нарезку и припускам до прозрачности.

Рис с яйцом

Шаг 5. Отвешиваем замороженную кукурузу.

Рис с яйцом

Шаг 6. Высыпаем к пассерованному луку. Прикрыв, обжариваем.

Рис с яйцом

Шаг 7. Разбалтываем яйца вилочкой.

Рис с яйцом

Шаг 8. Сдвигаем приготовленную обжарку на край, выливаем яичную массу и, оперативно орудуя лопаткой, размешиваем.

Рис с яйцом

Шаг 9. Когда яйца схватятся, объединяем их с овощами. Отодвинув на край, на пустое место выгружаем рассыпчатую крупу.

Рис с яйцом

Шаг 10. Смешав составляющие и сдобрив измельченным чесноком и соевым соусом, прикрываем и прогреваем несколько минут (не более 3-х).

Рис с яйцом

Шаг 11. Ополоснув луковые перья, мелко шинкуем. Сервируем блюдо, выложив горкой.

Рис с яйцом

Шаг 12. Присыпав луковой нарезкой, угощаем близких. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Жареный рис с яйцом и беконом

Жареный рис с яйцом и беконом представляет собой сытное и привлекательное блюдо, которое не обременит своим приготовлением. Внешний вид жареного риса выглядит безупречно. Такое угощение станет отличным вариантом для дружеских посиделок и семейных застолий.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Рис круглый – 150 гр.
  • Яйца крупные – 1 шт.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Бекон – 150 гр.
  • Уксус рисовый – 1,5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвесив 150 граммов круглозерной крупы, подготавливаем оставшиеся ингредиенты. Круглый рис при необходимости заменяем другим сортом. Используя бурый рис, жасмин или басмати, блюдо приобретет более новый и интересный вкус.

Рис с яйцом

Шаг 2. Основательно промываем рис, чтобы избавиться от крахмалистости. Заливаем крупу водой. Количество воды и время готовки указано в инструкции на упаковке. Отключив нагрев, кладем полотенце между крышкой и казанком. Оставляем на четверть часа. Объединив сахар с рисовым уксусом, сдабриваем готовый рис и размешиваем.

Рис с яйцом

Шаг 3. Взбалтываем яйцо и выливаем на горячую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на высокой температуре, размешивая лопаткой и разбивая массу на кусочки.

Рис с яйцом

Шаг 4. Убрав скрэмбл, измельчаем бекон и кладем в сковородку. Обжариваем до румяности. Хрустящий бекон придаст некий “шарм” угощению.

Рис с яйцом

Шаг 5. Очистив луковицу и чеснок (можно заменить гранулированной специей), измельчаем и выгружаем в сковородку (предварительно вынимаем бекон).

Рис с яйцом

Шаг 6. К обжарке выгружаем крупу, сдобрив натуральным соевым соусом (без сахара в составе) и быстро размешав, обжариваем.

Рис с яйцом

Шаг 7. Далее выгружаем скрэмбл и хрустящий бекон. Поперчив, немного нагреваем. Попробовав, при необходимости досаливаем. Бекон и соевый соус и так соленый, поэтому важно не переборщить, чтобы не испортить блюдо.

Рис с яйцом

Шаг 8. Распределяем интересное угощение по порциям, используя глубокие пиалы, и декорируем нарезанными перьями зеленого лука.

Рис с яйцом

Шаг 9. Дополняем блюдо китайскими палочками, чтобы передать атмосферу азиатской кухни. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

Рисовая запеканка с яйцом в духовке

Рисовая запеканка с яйцом в духовке станет отличным вариантом для бюджетного ужина на большую компанию. Блюдо хорошо насыщает, несмотря на отсутствие мясных составляющих. Весь процесс довольно простой, незатейливые движения без труда осилят даже непрофессионалы.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Рис – 250 гр.
  • Яйца – 4 шт.
  • Зеленый горошек – 100 гр.
  • Шпинат замороженный – 250 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сливки – 100 мл.
  • Красная паприка – ½ ст.л.
  • Мускатный орех – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскипятив воду и тщательно промыв крупу до прозрачной воды, высыпаем рис. Добавляем измельченную паприку и зеленый горошек. У меня замороженная смесь. Посолив и перемешав, накрываем и готовим треть часа.

Рис с яйцом

Шаг 2. Мелко рубим очищенную луковицу и пассеруем на сливочном масле. Доведя до прозрачности, засыпаем замороженный шпинат.

Рис с яйцом

Шаг 3. Готовим до выпаривания жидкости, аккуратно вводим сливки (жирность продукта не имеет значения). Немного протушив, приправляем солью и мускатным орехом.

Рис с яйцом

Шаг 4. Керамические формы смазываем маслом. По ним распределяем сваренную крупу. По бокам размещаем шпинат. В центре разгребаем ямку и разбиваем яйцо. Присыпаем специями.

Рис с яйцом

Шаг 5. Так заполняем все формы.

Рис с яйцом

Шаг 6. Берем противень с высокими бортиками, размещаем наши формы и на их половину высоты заливаем кипяток. Перемещаем в горячую духовку и доводим до готовности при 180°С 15 минут.

Рис с яйцом

Шаг 7. Аккуратно достаем яркое угощение, разместив на доске, немного остужаем.

Рис с яйцом

Шаг 8. Блюдо презентуем близким. Приятного аппетита!

Рис с яйцом

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