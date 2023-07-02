Рис в мультиварке Редмонд

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Рис в мультиварке Редмонд – может стать прекрасным гарниром для курицы, мяса или рыбы. При том, что готовить крупу с помощью специальной кухонной техники очень просто. В кастрюле не всегда рисовая каша получается рассыпчатой, а в мультиварку Редмонд достаточно в правильном количестве заложить продукты и всю основную работу она сделает сама.

Рассыпчатый рис на воде в мультиварке Редмонд

Рассыпчатый рис на воде в мультиварке Редмонд – универсальное и простое в приготовлении блюдо. У рисовой каши нейтральный вкус, который позволяет экспериментировать с различными соусами и добавками. Подавать его также можно со сливочным маслом или мясной подливкой.

Рис в мультиварке Редмонд

Ингредиенты –+6 порц.

  • Рис белый 2 мультистакана
  • Вода кипячёная 4 мультистакана
  • Масло сливочное 30 гр.
  • Соль  по вкусу

Шаги 30 мин.

  1. Рис в мультиварке Редмонд

    Рис в мультиварке Редмонд готовится очень просто. Рисовую крупу переберите от мелкого мусора и тщательно промойте под проточной водой. Для этого всыпьте рис в сито, подставьте под струю воды и перемешивайте руками.

  2. Рис в мультиварке Редмонд

    После этого переложите крупу в чашу мультиварки, добавьте соль по вкусу.

  3. Рис в мультиварке Редмонд

    Влейте кипяченую воду в количестве равном двум порциям риса.

  4. Рис в мультиварке Редмонд

    Закройте крышку мультиварки Редмонд и выберите в меню программу «Мультиповар». Установите температуру в 100 градусов, а таймер поставьте на 25 минут.

  5. Рис в мультиварке Редмонд

    После звукового сигнала, который свидетельствует об окончании программы, откройте крышку, добавьте к рису небольшой кусочек сливочного масла, перемешайте кашу.

  6. Рис в мультиварке Редмонд

    Подавайте кашу с легким овощным салатом или добавляйте в качестве гарнира к любым мясным блюдам. Приятного аппетита!

Бурый рис в мультиварке Редмонд

Бурый рис в мультиварке Редмонд не только готовится гораздо быстрее, но и получается рассыпчатым, крупинка к крупинке. В отличие от обычного белого риса бурый рис очень капризен в готовке и требует особого обращения. Поэтому задачу приготовления бурого риса смело можно делегировать мультиварке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Рис бурый – 1 ст.
  • Вода – 2,5 ст.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Специи для риса можно брать любые по вашему вкусу. Отмерьте все необходимые ингредиенты для приготовления рисовой каши в мультиварке Редмонд.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 2. Отмерьте стакан бурого риса, хорошо промойте крупу проточной водой несколько раз.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 3. Рисовую крупу пересыпьте в чашу мультиварки, добавьте соль и специи в необходимом количестве, влейте столовую ложку растительного масла. Далее влейте воду. Жидкости должно быть в 2-2,5 раза больше, чем рисовой крупы.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 4. Закройте мультиварку и готовьте бурый рис в режиме «Крупа» в течение 45 минут. По окончании программы, откройте крышку и проверьте готовность риса.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 5. Бурый рис отличается по вкусу от обычного белого, но тоже отлично подходит к мясу и рыбе. А также его очень вкусно кушать просто с маслом на завтрак или ужин. Приятного аппетита!

Рис в мультиварке Редмонд

Пропаренный рис в мультиварке Редмонд

Пропаренный рис в мультиварке Редмонд – один из самых доступных источников белка и углеводов для организма. Однако рисовая крупа отличается особой клейкостью, поэтому для рассыпчатой каши очень важно соблюдать правильные пропорции.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Рис пропаренный – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала хорошо промойте рис проточной водой, чтобы крупинки стали практически прозрачными.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 2. Крупу переложите в чашу мультиварки.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 3. Влейте воду, добавьте половину порции сливочного масла и соль. Также в этот момент можно добавить любые специи по вкусу.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 4. Когда все основные ингредиенты будут в чаше, закройте крышку мультиварки и выберите в меню программу «Рис». Также подойдет «Каша».

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 5. После звукового сигнала, отключите мультиварку, откройте крышку и добавьте оставшееся масло. Оставьте рисовую кашу на 25 минут под крышкой.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 6. Каша из пропаренного риса подойдет для завтрака или ее можно подать как гарнир к горячим блюдам. Приятного аппетита!

Рис в мультиварке Редмонд

Дикий черный рис в мультиварке

Дикий черный рис в мультиварке – вкусный и полезный гарнир. В крупе содержится около 18 аминокислот, поэтому она так ценится среди приверженцев правильного питания. В мультиварке он готовится в два счета, хорошо разваривается и получается очень рассыпчатым.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Рис дикий – 1 ст.
  • Вода – 3 ст.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего промойте дикий рис и замочите в холодной воде на ночь.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 2. Утром промойте рис и откиньте крупу на сито. Когда лишняя жидкость стечет, влейте столовую ложку растительного масла и переложите крупу в чашу мультиварки.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 3. Влейте три стакана воды и добавьте соль по вкусу.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 4. Теперь можно закрыть крышку мультиварки и установить программу «Плов» на 45 минут. Перемешайте готовый дикий рис лопаткой.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 5. Подавать вареный дикий черный рис можно с овощами, соусами или горячими блюдами из мяса и рыбы. Приятного аппетита!

Рис в мультиварке Редмонд

Рис с курицей в мультиварке Редмонд

Рис с курицей в мультиварке Редмонд – отличное блюдо, которое несмотря на свою легкость получается вкусным и питательным. Для рецепта можно брать любые части куриной тушки, главное, чтобы мясо было свежим, подходящим для жарки.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 300 гр.
  • Крупа рисовая пропаренная – 150 гр.
  • Лук репчатый белый – 1 шт.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Морковка – 1 шт.
  • Специи для плова – по вкусу.
  • Соус томатный – 3 ст.л.
  • Вода – 500 мл.
  • Масло подсолнечное без запаха – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе обмойте проточной водой и промокните бумажными полотенцами. Лук и морковку очистите и помойте, отмерьте необходимое количество рисовой крупы.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 2. Нарежьте куриное филе кубиками среднего размера.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 3. В чашу мультиварки влейте растительное масло и выложите куриное филе. В меню мультиварки выберите режим «Жарка», таймер установите на 18 минут.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 4. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками, а морковку натрите на крупной терке.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 6. Через 10 минут от начала программы в чашу к мясу добавьте измельченные овощи и томатный соус, перемешайте и закройте крышку мультиварки.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 7. Рисовую крупу промойте в нескольких водах. Выложите его в чашу после окончания программы «Жарка».

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 8. Влейте в чашу воду и добавьте соль со специями по вкусу. Закройте крышку мультиварки и активируйте режим «Тушение» на 1 час.

Рис в мультиварке Редмонд

Шаг 9. После звукового сигнала откройте крышку мультиварки Редмонд, перемешайте рис с курицей и подавайте в горячем виде на стол. При желании можно украсить блюдо веточками свежей зелени. Приятного аппетита!

Рис в мультиварке Редмонд

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