Рис в мультиварке Редмонд – может стать прекрасным гарниром для курицы, мяса или рыбы. При том, что готовить крупу с помощью специальной кухонной техники очень просто. В кастрюле не всегда рисовая каша получается рассыпчатой, а в мультиварку Редмонд достаточно в правильном количестве заложить продукты и всю основную работу она сделает сама.

Рассыпчатый рис на воде в мультиварке Редмонд

Рассыпчатый рис на воде в мультиварке Редмонд – универсальное и простое в приготовлении блюдо. У рисовой каши нейтральный вкус, который позволяет экспериментировать с различными соусами и добавками. Подавать его также можно со сливочным маслом или мясной подливкой.

Ингредиенты –+6 порц.

Рис белый 2 мультистакана

Вода кипячёная 4 мультистакана

Масло сливочное 30 гр.

Соль по вкусу

Шаги 30 мин.

Рис в мультиварке Редмонд готовится очень просто. Рисовую крупу переберите от мелкого мусора и тщательно промойте под проточной водой. Для этого всыпьте рис в сито, подставьте под струю воды и перемешивайте руками. После этого переложите крупу в чашу мультиварки, добавьте соль по вкусу. Влейте кипяченую воду в количестве равном двум порциям риса. Закройте крышку мультиварки Редмонд и выберите в меню программу «Мультиповар». Установите температуру в 100 градусов, а таймер поставьте на 25 минут. После звукового сигнала, который свидетельствует об окончании программы, откройте крышку, добавьте к рису небольшой кусочек сливочного масла, перемешайте кашу. Подавайте кашу с легким овощным салатом или добавляйте в качестве гарнира к любым мясным блюдам. Приятного аппетита!

Бурый рис в мультиварке Редмонд

Бурый рис в мультиварке Редмонд не только готовится гораздо быстрее, но и получается рассыпчатым, крупинка к крупинке. В отличие от обычного белого риса бурый рис очень капризен в готовке и требует особого обращения. Поэтому задачу приготовления бурого риса смело можно делегировать мультиварке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис бурый – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Специи – по вкусу.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Специи для риса можно брать любые по вашему вкусу. Отмерьте все необходимые ингредиенты для приготовления рисовой каши в мультиварке Редмонд.

Шаг 2. Отмерьте стакан бурого риса, хорошо промойте крупу проточной водой несколько раз.

Шаг 3. Рисовую крупу пересыпьте в чашу мультиварки, добавьте соль и специи в необходимом количестве, влейте столовую ложку растительного масла. Далее влейте воду. Жидкости должно быть в 2-2,5 раза больше, чем рисовой крупы.

Шаг 4. Закройте мультиварку и готовьте бурый рис в режиме «Крупа» в течение 45 минут. По окончании программы, откройте крышку и проверьте готовность риса.

Шаг 5. Бурый рис отличается по вкусу от обычного белого, но тоже отлично подходит к мясу и рыбе. А также его очень вкусно кушать просто с маслом на завтрак или ужин. Приятного аппетита!

Пропаренный рис в мультиварке Редмонд

Пропаренный рис в мультиварке Редмонд – один из самых доступных источников белка и углеводов для организма. Однако рисовая крупа отличается особой клейкостью, поэтому для рассыпчатой каши очень важно соблюдать правильные пропорции.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Рис пропаренный – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сначала хорошо промойте рис проточной водой, чтобы крупинки стали практически прозрачными.

Шаг 2. Крупу переложите в чашу мультиварки.

Шаг 3. Влейте воду, добавьте половину порции сливочного масла и соль. Также в этот момент можно добавить любые специи по вкусу.

Шаг 4. Когда все основные ингредиенты будут в чаше, закройте крышку мультиварки и выберите в меню программу «Рис». Также подойдет «Каша».

Шаг 5. После звукового сигнала, отключите мультиварку, откройте крышку и добавьте оставшееся масло. Оставьте рисовую кашу на 25 минут под крышкой.

Шаг 6. Каша из пропаренного риса подойдет для завтрака или ее можно подать как гарнир к горячим блюдам. Приятного аппетита!

Дикий черный рис в мультиварке

Дикий черный рис в мультиварке – вкусный и полезный гарнир. В крупе содержится около 18 аминокислот, поэтому она так ценится среди приверженцев правильного питания. В мультиварке он готовится в два счета, хорошо разваривается и получается очень рассыпчатым.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис дикий – 1 ст.

Вода – 3 ст.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего промойте дикий рис и замочите в холодной воде на ночь.

Шаг 2. Утром промойте рис и откиньте крупу на сито. Когда лишняя жидкость стечет, влейте столовую ложку растительного масла и переложите крупу в чашу мультиварки.

Шаг 3. Влейте три стакана воды и добавьте соль по вкусу.

Шаг 4. Теперь можно закрыть крышку мультиварки и установить программу «Плов» на 45 минут. Перемешайте готовый дикий рис лопаткой.

Шаг 5. Подавать вареный дикий черный рис можно с овощами, соусами или горячими блюдами из мяса и рыбы. Приятного аппетита!

Рис с курицей в мультиварке Редмонд

Рис с курицей в мультиварке Редмонд – отличное блюдо, которое несмотря на свою легкость получается вкусным и питательным. Для рецепта можно брать любые части куриной тушки, главное, чтобы мясо было свежим, подходящим для жарки.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 300 гр.

Крупа рисовая пропаренная – 150 гр.

Лук репчатый белый – 1 шт.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Морковка – 1 шт.

Специи для плова – по вкусу.

Соус томатный – 3 ст.л.

Вода – 500 мл.

Масло подсолнечное без запаха – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе обмойте проточной водой и промокните бумажными полотенцами. Лук и морковку очистите и помойте, отмерьте необходимое количество рисовой крупы.

Шаг 2. Нарежьте куриное филе кубиками среднего размера.

Шаг 3. В чашу мультиварки влейте растительное масло и выложите куриное филе. В меню мультиварки выберите режим «Жарка», таймер установите на 18 минут.

Шаг 4. Головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками, а морковку натрите на крупной терке.

Шаг 6. Через 10 минут от начала программы в чашу к мясу добавьте измельченные овощи и томатный соус, перемешайте и закройте крышку мультиварки.

Шаг 7. Рисовую крупу промойте в нескольких водах. Выложите его в чашу после окончания программы «Жарка».

Шаг 8. Влейте в чашу воду и добавьте соль со специями по вкусу. Закройте крышку мультиварки и активируйте режим «Тушение» на 1 час.

Шаг 9. После звукового сигнала откройте крышку мультиварки Редмонд, перемешайте рис с курицей и подавайте в горячем виде на стол. При желании можно украсить блюдо веточками свежей зелени. Приятного аппетита!