Рис в мультиварке – это крупа, которая станет для вас и ваших домочадцев идеальным гарниром к любому мясному кушанью либо рыбе. А также, из риса вы можете запросто приготовить сладкую кашу, которая не будет требовать никаких дополнений, ведь она хороша, и сама по себе! В этой статье вы узнаете, в каких пропорциях и на протяжении какого времени готовить рис, а также какие особенности имеют различные сорта риса: длиннозерный, круглозерный и т.д.

Как сварить рассыпчатый рис на воде в мультиварке на гарнир?

Как сварить рассыпчатый рис на воде в мультиварке на гарнир? Если вы перепробовали огромное количество способов приготовления этой полезной и вкусной крупы, но она все равно получается больше похожей на кашу, то этот рецепт определенно для вас, ведь все гениальное – просто!

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 1 ст.

Вода 400 мл.

Масло растительное 1 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 40 мин.

Рассыпчатый рис в мультиварке готовится очень просто. Подготавливаем продуктовый набор. Крупу высыпаем в сито и тщательно промываем. Запускаем программу «Жарка» и выливаем в чашу растительное масло, разогреваем его. Высыпаем рис, и в течение нескольких минут обжариваем его при частом помешивании. Заливаем основной компонент водой и подсаливаем, закрываем крышкой. Переключаем мультиварку в режим «Плов» либо «Рис» и устанавливаем на таймере 20 минут. После звукового сигнала, оставляем рис на подогреве еще на 10-15 минут, крышку открываем только по истечении времени. Аппетитный гарнир раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Как правильно сварить бурый рис в мультиварке?

Как правильно сварить бурый рис в мультиварке? Наверняка, далеко не все кулинары знакомы с таким продуктом и тем более не имеют представления о том, как же правильно его приготовить, чтобы остаться довольным результатом с первого раза и удивить свою семью. Исходя из этого, читаем и приступаем!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рис бурый – 1 ст.

Вода – 2,5 ст.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отмеряем одним стаканом необходимое количество риса и воды.

Шаг 2. Крупу промываем в нескольких водах, до прозрачной воды.

Шаг 3. Основной ингредиент, а также соль со специями и растительное масло отправляем в чашу, перемешиваем и заливаем водой.

Шаг 4. Закрываем чашу и включаем программу «Крупа» на 45 минут.

Шаг 5. Бурый рис подаем к столу в теплом виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рисовая каша из пропаренного риса в мультиварке

Рисовая каша из пропаренного риса в мультиварке готовится настолько просто и быстро, что справится даже ребенок! К тому же все, что нам потребуется, чтобы насладиться рассыпчатой и вкусной кашей – это немного сливочного масла, вода и соль.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Рис пропаренный – 100 гр.

Вода – 200 мл.

Масло сливочное – 1,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Эти составляющие нам потребуются.

Шаг 2. Рис перебираем и несколько раз промываем под струей воды.

Шаг 3. Пересыпаем крупу в чашу, солим и заливаем 200 миллилитрами воды.

Шаг 4. Закрываем крышку и запускаем режим «Рис», дожидаемся звукового сигнала, не открывая.

Шаг 5. По окончании программы, каша полностью готова к употреблению – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рассыпчатая каша из длиннозерного риса в мультиварке

Рассыпчатая каша из длиннозерного риса в мультиварке – это универсальное кушанье, которое хорошо, как само по себе, так и в сочетании с различными блюдами из красного мяса, птицы или запеченной рыбы. И попробовав однажды, вы навсегда перестанете готовить крупу в кастрюле.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 3 ст.

Вода – 6 ст.

Соль – по вкусу.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса крупу внимательно перебираем.

Шаг 2. При помощи мерного стакана отмеряем необходимое количество.

Шаг 3. Старательно промываем рис, меняя воду около 5-7 раз и постепенно повышая температуру.

Шаг 4. Сливочное масло, крупу, соль и воду отправляем в мультиварку и включаем программу «Крупы» на 30-35 минут. Готовим строго под крышкой.

Шаг 5. Рассыпчатую кашу распределяем по порционным пиалам и незамедлительно снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как сварить круглозерный рис в мультиварке

Как сварить круглозерный рис в мультиварке? Если вы когда-либо задавались этим вопросом и не находили четких инструкций, то этот рецепт все изменит! Ибо мультиварка – это лучшее изобретение для готовки гарниров, так как вам не требуется постоянно контролировать процесс и помешивать.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 300 гр.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Высыпаем крупу в сито с мелкими отверстиями и старательно промываем водой.

Шаг 2. Отправляем в чашу.

Шаг 3. Заливаем водой.

Шаг 4. Добавляем немного растительного масла.

Шаг 5. Рис солим и перемешиваем.

Шаг 6. Включаем режим «Рис»/ «Крупы», как правило, агрегат самостоятельно выставляет время – 15 минут.

Шаг 7. После окончании готовки, кладем в чашу ломтик сливочного масла.

Шаг 8. Оставляем рис на подогреве еще на 10 минут и после подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Дикий черный рис в мультиварке

Дикий черный рис в мультиварке – это оригинальное блюдо, которое поможет вам запросто привнести в ежедневный рацион нечто совершенно новое, а главное – полезное! Помимо огромного количества макро- и микроэлементов, этот продукт также славится своим ярким и приятным вкусом.

Время готовки – 8 ч. 50 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис дикий черный – 1 ст.

Вода – 3 ст.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дикий рис заливаем водой и на ночь убираем на полку холодильной камеры.

Шаг 2. На следующий день крупу промываем, откинув на сито.

Шаг 3. В чашу наливаем немного растительного масла и высыпаем черные крупинки.

Шаг 4. Заливаем содержимое водой и солим по своему вкусу.

Шаг 5. Закрыв крышку, запускаем режим «Плов» на 45 минут.

Шаг 6. Ароматный рис выкладываем в тарелку и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Сладкая рисовая каша с изюмом в мультиварке

Сладкая рисовая каша с изюмом в мультиварке – это сытное и очень вкусное кушанье, которое придется по вкусу, как взрослым, так и самым маленьким. Так как каша будет готовиться на воде, рекомендуем вам дополнить крупу сухофруктами и небольшим количеством сахарного песка.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис – 180 гр.

Вода – 750 мл.

Изюм – 80 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сливочное масло – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупу промываем до чистой воды.

Шаг 2. Высыпаем в чашу.

Шаг 3. Заливаем водой и посыпаем сахарным песком.

Шаг 4. Также не забываем посолить.

Шаг 5. Добавляем изюм и закрываем крышку, готовим на протяжении 50 минут, режим – плов.

Шаг 6. Готовую кашу по желанию заправляем сливочным маслом и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Рис с курицей в мультиварке

Рис с курицей в мультиварке, дополненный овощами, можно смело назвать «ленивым пловом», так как состав этих блюд практически идентичен. Однако, в этом рецепте нам не потребуются пикантные специи, барбарис и чеснок, но приготовив это кушанье один раз, оно впишется в ваш привычный рацион!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Филе куриное – 250 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Соус томатный – 2 ст.л.

Вода – 1,5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и ополаскиваем овощи, нарезаем небольшими кусочками произвольной формы. Лук с морковкой пассеруем на разогретом растительном масле (Программа «Жарка»).

Шаг 2. Параллельно зачищаем куриное филе от пленок и прожилок, режем на ломтики.

Шаг 3. Отправляем курицу к овощам, перемешиваем.

Шаг 4. Спустя 5-7 минут, дополняем состав промытым рисом.

Шаг 5. Дополняем компоненты томатным соусом, солью, черным перцем и водой.

Шаг 6. Закрываем чашу крышкой и запускаем программу «рис» на 15 минут.

Шаг 7. Сытное и ароматное кушанье сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Рис с овощами в мультиварке

Рис с овощами в мультиварке – это полезное и питательное блюдо, которое заменит вам обычную отварную крупу, не обладающую ярким вкусом и насыщенным ароматом. В качестве добавок рекомендуем вам использовать красный лук, сладкий болгарский перец и чеснок.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Лук красный – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Лист лавра – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Приправа для плова – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем луковицу и зубчик чеснока, мелко нарезаем.

Шаг 2. Вооружаемся бурачной теркой и измельчаем очищенную морковку.

Шаг 3. Мякоть сладкого перца нарезаем произвольными кусочками.

Шаг 4. Разогреваем растительное масло в чаше и высыпаем овощи, а также промытый рис.

Шаг 5. Приправляем ингредиенты лавровым листом, солью и специями – мешаем для равномерного распределения.

Шаг 6. Заливаем водой и готовим в режиме «Плов» на протяжении получаса.

Шаг 7. Затем выдерживаем под крышкой еще 10 минут и только после переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Рис с капустой и мясом в мультиварке

Рис с капустой и мясом в мультиварке – это питательное кушанье, которое идеально подходит для подачи к семейному ужину либо обеду, так как оно сочетает в себе, как большое количество овощей, так и мясную составляющую. А эти компоненты прекрасно сочетаются друг с другом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш – 500 гр.

Рис – 100 гр.

Капуста – 800 гр.

Вода – 250 мл.

Луковица – 1 шт.

Морковка крупная – 1 шт.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Куркума – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом включаем программу «жарка», разогреваем растительное масло и пассеруем нарезанный лук и натертую морковку 5-7 минут.

Шаг 2. Добавляем фарш и разбиваем его на мелкие кусочки при помощи лопатки, обжариваем компоненты еще около 7 минут.

Шаг 3. По истечении времени, засыпаем тщательно промытый рис.

Шаг 4. Вводим ароматные специи и соль.

Шаг 5. Заливаем водой и хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Тонко шинкуем капусту и отправляем ее в чашу.

Шаг 7. Закрываем крышку и включаем режим «Плов» на 40 минут, за 10 минут до готовности ингредиенты перемешиваем, перчим и при необходимости досаливаем.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!