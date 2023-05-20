Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рисовую кашу из бурого риса. Вместо обычного молока вкусно будет использовать растительное. Например, кокосовое или миндальное. Количество сахара лучше регулировать на свой вкус. Каша идеально подходит для завтрака. Она получается нежной, сливочной и очень вкусной!

Назначение: На завтрак

Основной ингредиент: Крупы / Рис / Коричневый рис

Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Рис бурый 120 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Молоко 120 Миллилитров

Сахар 1 Ст. ложка

Соль 1-2 Щепоток

Масло сливочное 10 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

238 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рисовая каша из бурого риса»

Подготовьте все ингредиенты.

Рис промойте в холодной воде до прозрачности. После замочите в чистой воде на пару часов, а лучше на ночь.

Слейте воду, бурый рис переложите в кастрюлю с толстым дном.

Влейте чистую воду. Подсолите и доведите до кипения. Накройте крышкой и варите 5-8 минут на среднем огне, затем убавьте на минимальный и доваривайте 25-30 минут до мягкости.

Влейте молоко, добавьте сахар. Варите еще 2 минуты.

В конце добавьте сливочное масло, аккуратно перемешайте.

Рисовая каша из бурого риса готова, приятного вам аппетита!