Описание приготовления:

Замечательный вариант для завтрака или полдника — рисовая каша на молоке. Ее можно подать с различными добавками: джемом, сиропом, вареньем или свежими фруктами, ягодами. Сливочное масло можно добавить при варке каши или полить ее растопленным маслом при подаче.

Назначение: На завтрак

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Крупы / Рис

Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Рис 150 Грамм

Масло сливочнoe 40 Грамм

Молоко 400 Миллилитров

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

198 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рисовая каша на молоке в мультиварке Редмонд»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рис лучше всего приобретать пропаренный, он проваривается быстрее других.

Всыпьте в емкость мультиварки сахар, соль и ванильный сахар. По желанию можно добавить ванильный экстракт или стручок ванили.

Несколько раз промойте крупу в холодной воде, чтобы максимально вымыть из нее крахмал.

Влейте молоко любой жирности и любого сорта. Активируйте на табло мультиварки режим "Варка" или "Каша" на 30 минут и прогрейте молоко практически до кипения. Через 5-7 минут с начала приготовления всыпьте промытый рис и перемешайте.

Спустя указанное время каша будет полностью готова. Желательно ее перемешать несколько раз в процессе варки, чтобы она не подгорела.

Выложите рисовую кашу в глубокую тарелку или пиалу и полейте ее растопленным сливочным маслом. По желанию можете подать кашу с ягодами, фруктами или вареньем.