Описание приготовления:
Замечательный вариант для завтрака или полдника — рисовая каша на молоке. Ее можно подать с различными добавками: джемом, сиропом, вареньем или свежими фруктами, ягодами. Сливочное масло можно добавить при варке каши или полить ее растопленным маслом при подаче.
Назначение: На завтрак
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Крупы / Рис
Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Рис 150 Грамм
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Молоко 400 Миллилитров
- Сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
198 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рисовая каша на молоке в мультиварке Редмонд»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рис лучше всего приобретать пропаренный, он проваривается быстрее других.
Всыпьте в емкость мультиварки сахар, соль и ванильный сахар. По желанию можно добавить ванильный экстракт или стручок ванили.
Несколько раз промойте крупу в холодной воде, чтобы максимально вымыть из нее крахмал.
Влейте молоко любой жирности и любого сорта. Активируйте на табло мультиварки режим "Варка" или "Каша" на 30 минут и прогрейте молоко практически до кипения. Через 5-7 минут с начала приготовления всыпьте промытый рис и перемешайте.
Спустя указанное время каша будет полностью готова. Желательно ее перемешать несколько раз в процессе варки, чтобы она не подгорела.
Выложите рисовую кашу в глубокую тарелку или пиалу и полейте ее растопленным сливочным маслом. По желанию можете подать кашу с ягодами, фруктами или вареньем.