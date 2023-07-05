При желании поужинать вкусно, но не очень калорийно, стоит заняться готовкой одного секретного блюда. Возьмите 2 стакана крупы и побольше овощей, чтобы у вас получилась невероятно вкусная рисовая запеканка с кабачком и кукурузой.

Это блюдо с ароматной заливкой из помидоров не навредит фигуре. Потому о наборе лишних килограммов можно не переживать. Рисовая запеканка с овощами доказывает, что правильное питание может быть вкусным. После ее дегустации в этом невозможно сомневаться.

Как готовится рисовая запеканка с кабачком

Чтобы блюдо имело слегка хрустящую и очень аппетитную корочку, верхний слой запеканки должен состоять не только из твердого сыра. Используйте для этого полстакана панировочных сухарей. Соедините их с натертым на терке сыром, чтобы получить идеальную корочку.

Ингредиенты

Кабачок2 шт. Рис2 стак. Помидор3 шт. Чеснок2 зуб. Лук0,5 шт. Соль по вкусу Орегано0,25 ч. л. Вода2,5 ст. л. Консервированная кукуруза300 г Панировочные сухари0,5 стак. Твердый сыр200 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Отварите рис до готовности в слегка подсоленной поде. Выложите его на дуршлаг и дайте остыть.Тщательно промойте кабачки. Нарежьте их крупным кубиком. Очистите репчатый лук и чеснок. Крупно их нарежьте. Тщательно промойте помидоры. Нарежьте их произвольными кусочками. Соедините томаты, чеснок и лук в чаше блендер. Влейте воду и добавьте орегано. Пробейте всё до однородной смеси. Посолите по вкусу. В форму для выпекания, смазанную подсолнечным маслом, выложите слой из риса. Сверху равномерно распределите кабачок. Слегка его присолите. Затем следует слой из консервированной кукурузы.Аккуратно залейте всё томатным соусом. Натрите на терке твердый сыр. Присыпьте им и панировочными сухарями заготовку.Отправьте форму в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Готово!

Рисовую запеканку с овощами можно сделать более сытной. Для этого стоит использовать курицу или индейку (нежирные виды мяса). Так блюдо получится более питательным, но в калорийную бомбу оно не превратится. Пропустите мясо через мясорубку. Добавьте к нему соль, перец и ваши любимые специи. Измельчите половинку репчатого лука. Добавьте и овощ к мясу. Затем тщательно всё перемешайте. Выложите слой из фарша на кукурузу и только потом залейте всё томатным соусом. Через 40 минут готовую вкуснятину можно будет доставать из духовки.