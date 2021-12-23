Родителям в Севастополе разрешили участвовать в детских утренниках

Севастопольские власти разрешили родителям участвовать в детских утренниках. Изменения внесены в соответствующий пункт указа губернатора Севастополя.

За сутки в Крыму коронавирус унес жизни 25 пациентов «Допускается участие родителей в проведении утренников, других мероприятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях», – говорится в тексте документа.

При этом, уточняется, что на мероприятия в учреждения пустят только тех родителей, которые смогут представить сертификат, подтверждающий или прохождение полного курса вакцинации против коронавируса, или перенесенное не позднее полугода назад заболевание COVID. Альтернативой им могут быть только соответствующие QR-коды, полученные на портале Госуслуг. При себе также необходимо иметь документ, подтверждающий личность.