Рогалики на сметане: готовим вкусную выпечку без дрожжей

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Начинку для рогаликов можно взять любую: варенье, вареную сгущенку, орехи.

Нежные и вкусные рогалики с начинкой – десерт, который никогда долго не задерживается на столе. Они идеальны к чаю и кофе, а приготовить их совершенно не сложно, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук, которая детально рассказала, как сделать вкусное угощение для близких и гостей.

Рогалики на сметане

Ингредиенты:

  • мука – 290 гр;
  • сахар – 50 гр;
  • соль – 0,5 ч. л;
  • масло (82%) – 100 гр;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • сметана (20%) – 100 гр;
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, добавить сахар, соль, разрыхлитель. Все перемешать, добавить холодное масло, перетереть все в крошку.

Далее добавить в нее яйцо, сметану и замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить на час в холодильник.

По истечении этого времени тесто достать, разделить на две части, каждую раскатать, разрезать на треугольники. На них выложить любую начинку и завернуть в рогалик от широкого края к узкому.

Выложить на противень и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.

Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.

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