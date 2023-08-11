Рогалики на сметане: готовим вкусную выпечку без дрожжей

Начинку для рогаликов можно взять любую: варенье, вареную сгущенку, орехи.
Нежные и вкусные рогалики с начинкой – десерт, который никогда долго не задерживается на столе. Они идеальны к чаю и кофе, а приготовить их совершенно не сложно, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук, которая детально рассказала, как сделать вкусное угощение для близких и гостей.
Рогалики на сметане
Ингредиенты:
- мука – 290 гр;
- сахар – 50 гр;
- соль – 0,5 ч. л;
- масло (82%) – 100 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- сметана (20%) – 100 гр;
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
В глубокую миску просеять муку, добавить сахар, соль, разрыхлитель. Все перемешать, добавить холодное масло, перетереть все в крошку.
Далее добавить в нее яйцо, сметану и замесить тесто. Завернуть в пищевую пленку и положить на час в холодильник.
По истечении этого времени тесто достать, разделить на две части, каждую раскатать, разрезать на треугольники. На них выложить любую начинку и завернуть в рогалик от широкого края к узкому.
Выложить на противень и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.
Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.
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