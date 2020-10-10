Роковой удар. Кто виноват в гибели спортсмена из Крыма

Крымский спортсмен — Артем Кузнецов, погиб после потасовки с жителем Чеченской Республики в самом центре Симферополя. Что произошло и кто виноват в смерти спортсмена, узнал «АиФ-Крым».

Медики поставили неправильный диагноз

В ночь на 20 сентября около одного из кафе на улице Карла Маркса в Симферополе между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и жителем Чеченской Республики произошел конфликт. В ходе разбирательств приезжий ударил спортсмена в лицо, в результате он упал на землю, ударившись затылком. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.