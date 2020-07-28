Ролики и рулевые колеса для гидравлических тележек

Тележка для газовых баллонов

Газовые баллоны находят применение в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, бизнесе и других сферах. Складское оборудование минимизирует расходы и повышает безопасности при перевозке емкостей, содержащих опасные вещества (газы). Продажа продукции осуществляется специализированными фирмами. На выбор тележек для баллонов влияют разные факторы, но главным является тип изделия. И доверяют, как правило, компаниям, у которых продажа складского оборудования – основной вид деятельности, а не одна из специализаций.

Типы изделия

Складские тележки подразделяются на несколько видов. Продажа оборудования ведется в числе прочего и производителями. Наиболее выгодный вариант с финансовой точки зрения.

Выделим три основных типа:

ГБ 1. Предназначена для транспортировки одного баллона. Главные отличительные особенности – простота конструкции и легкость в эксплуатации. Для фиксации используются специальные прочные цепи. Продажи ГБ 1 постоянно растут, так как продукция востребована. Еще одной отличительной чертой складского оборудования является усиленная ось. Некоторые фирмы предлагает добавить в комплектацию дополнительные колеса, которые вы можете заказать на сайте https://kolesaroliki-spb.ru/roliki-i-rulevye-kolesa.html.

ГБ-2Б. Ее еще называют тележка сварщика. Используется в большинстве случаев в строительстве. Владельцам складских помещений конструкция также выгодна. Оборудование дает возможность транспортировать две емкости, наполненные различными газами. В последнее время также отмечается рост продаж. Особенностью изделия являются мощные колеса. Они удерживают емкости под нужным углом.

ККБ-2. Ручной вариант с тремя колесами – двумя основными и одним дополнительным. Баллоны фиксируются на оборудовании при помощи цепи. В продаже есть полный комплект. Широкие колеса и простота работы – две главные особенности складской продукции. Кстати, на сайтах, ведущих продажу, имеется подробная видеоинструкция, объясняющая как эксплуатировать устройство.

На что обратить внимание при использовании?

В первую очередь важен тип фиксации. Чем прочнее, тем лучше, тем выше безопасность сотрудников складского помещения. Также обращают внимание на грузоподъемность оборудования. В продаже всегда имеются разные виды конструкции. Наконец, еще одним важным фактором является количество колес, их диаметр и материал, из которого изготовлены диски.

Цена не имеет определяющего значения. Дело в том, что дороговизна продукции имеет прямую зависимость от качества. В конце концов, нужно понимать, что баллоны наполняются газом, а не водой или соком.