Романтическая свадьба на кораблях Astra Marine

Корабли из флотилии Astra Marine в Санкт-Петербурге считаются лучшим пассажирским водным транспортом. Эта крупнейшая в городе судоходная компания получила известность более 25 лет назад. Каждый год компания пополняет список своих услуг, среди которых большой популярностью в последнее десятилетие стала пользоваться аренда теплохода для проведения свадьбы. Можно сразу заказать все необходимые услуги, в том числе свадебный банкет или фуршет, фотосессию, декорирование палуб и салонов цветами, тамаду и выступление артистов.

Есть возможность выбрать идеальный по вместительности корабль, например: одно- и двухпалубный теплоход, кабриолет с раздвижной крышей, скоростной теплоход-метеор, на котором удобно и быстро можно добраться из исторического центра города в Петродворец, крепость Орешек или Кронштадт.

Каждое судно тщательно готовится для мероприятия: проводится уборка и дезинфекция всех поверхностей. Пассажирам обеспечивается безопасность и высокий уровень сервиса. Сохраняется приватность, поскольку у незваных гостей нет возможности подняться на борт.

На корабле к семейному счастью

Чтобы свадьба на теплоходе прошла идеально, необходимо заранее отправить заявку, ведь в Санкт-Петербурге с наступлением сезона навигации кораблики для проведения мероприятий пользуются повышенным спросом, особенно в период проведения выпускных. Позаботившись о раннем бронировании, можно подобрать оптимальный по соотношению цены и вместительности теплоход. Тогда праздник пройдет в романтической обстановке, а фоном послужат великолепные открыточные виды центра Петербурга или ландшафты Финского залива. Все зависит от выбора маршрута. Но в любом случае отправление всегда происходит от причалов в историческом сердце северной столицы.

Для мероприятия выгодно и удобно заказывать сразу все необходимые дополнительные услуги, чтобы не пришлось самостоятельно искать свадебные агентств или службы кейтеринга.

В число часто заказываемых для свадьбы услуг входят:

украшение палуб и салонов цветами, шарами и фигурами из них;

установка романтической арки для молодоженов для скрепления под ее сенью семейного союза;

выездная регистрация брака с представителем загса;

разработка меню, закупка продуктов, приготовление изысканных блюд авторской кухни и ресторанное обслуживание в формате фуршета или банкета;

подготовка и проведение шоу-программы с тамадой и артистами – составляется индивидуальный план на основе пожеланий заказчиков;

профессиональная фото и видеосъемка в выбранном формате.

Итоговая стоимость услуг компании «Астра Марин» рассчитывается для каждого заказчика с применением гибкой системы бонусов и скидок. Заявку удобно отправлять на сайте судовладельца.