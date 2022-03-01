Росавиация предложила пути возращения россиян домой из западных стран

Росавиация прорабатывает возможность организации гуманитарных рейсов из стран, где находится больше всего россиян. Об этом пишет пресс-служба Законодательного собрания со ссылкой на сообщение ведомства.

Гуманитарные рейсы выполнят при условии положительных решений авиационных властей стран Евросоюза, через которые будут организованы полёты. Росавиация вместе с МИД России и Ростуризмом, с ведущими отечественными авиакомпаниями соберут данные и оценят необходимые провозные ёмкости, требуемые для транспортировки граждан России домой.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта в это же время предлагают несколько вариантов самостоятельного возращения россиян на родину. Например, лететь в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией, и оттуда добираться домой. Или использовать маршруты смешанного транспортного сообщения: добираться до пунктов пропуска в Латвии, Литве, Польше и Финляндии и оттуда наземным транспортом ехать в Россию.